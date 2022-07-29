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Американська РСЗВ M270 вже виконує бойові завдання на передовій. ВIДЕО

Американська РСЗВ M270 під управлінням українських воїнів вже виконує завдання на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українського екіпажу M270 опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Збройні Сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!", - написав він у коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний і начальник штабу оборони ЗС Канади Ейр обговорили поставки озброєння і техніки в Україну

Автор: 

США (23024) Залужний Валерій (725) РСЗВ (209)


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Топ коментарі
+27
вы шумите шумите надамною березы...
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29.07.2022 13:41
+23
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29.07.2022 13:51
+22
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29.07.2022 14:08
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а как же новость про 3-4 колонны рашистов в день, и ничего...
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29.07.2022 13:34 Відповісти
А как же новость про 3 взорванные склада боеприпасов и накрытую базу вагнера?
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29.07.2022 13:48 Відповісти
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31.07.2022 20:21 Відповісти
ось так буде https://www.youtube.com/watch?v=GEEUIjezNeo
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29.07.2022 14:39 Відповісти
Набоїв може бути, або МАЛО,
або МАЛО, але більше не винесу!
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29.07.2022 13:40 Відповісти
вы шумите шумите надамною березы...
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29.07.2022 13:41 Відповісти
Упав рашист в бою втомився.
Правильний кацап. Просто гарнюня!
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29.07.2022 13:53 Відповісти
"хороший рашист"
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29.07.2022 14:37 Відповісти
кацапів всіх утилізовувати
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29.07.2022 13:54 Відповісти
Пробував публікувати подібні фото з трупами рашистів у пейсБуці, заздалегідь заблюрив кров, кишки і відірвані клешні кассабів. Сцукербергів алгоритм подумав-подумав, і вирішив, що такі фото порушують стандарти спільноти і що на світлинах "вміст чутливого характеру". При цьому на ватних пабліках рашистам можна бажати смерті українцям, генерувати тони брехливого контенту - і нічого, сцученбергів штучний інтелект не бачить порушень.
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29.07.2022 18:42 Відповісти
молодцы !!!!
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29.07.2022 13:42 Відповісти
Не розберу - що це у нх за траєкторія така "цікава"? Щоб ніхто не здогадався?
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29.07.2022 13:43 Відповісти
Ця траекторія спеціятєльно для кацапів,- аналаговнєтная і нєпоєдсказуємоізміняємая 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.07.2022 13:46 Відповісти
Під кривизну Землі приспособлена
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29.07.2022 14:38 Відповісти
Бач, навіть ви, шановний не змогли розібратися, то що ж робиться під какошнікамі в козломордих бєсталковках 😝😝😝😝😜🤪
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29.07.2022 13:48 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.07.2022 13:47 Відповісти
чудово. Але наша віоьха 2м б'є на 202 км проти 80ти, і несе не90 кг бч а 170
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29.07.2022 13:47 Відповісти
Чудово, а ты точность знаешь на 200, или не?
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29.07.2022 13:50 Відповісти
І де там наша "Вільха", підкажете місце
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29.07.2022 13:50 Відповісти
так закончились же, Жданов сказал
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29.07.2022 14:18 Відповісти
Виробляється в Шепетівці. На початок війни мала лише 96(!) ракет, бо Зєльцману і Хомчаку вони були не потрібні.
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31.07.2022 10:25 Відповісти
Так здесь ATACMS можно поставить

На 300км с такой же точностью
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29.07.2022 14:26 Відповісти
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29.07.2022 13:51 Відповісти
"Вместо Победы"?
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29.07.2022 14:05 Відповісти
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29.07.2022 14:08 Відповісти
Так не понял, боевое задание это выстрелить, или попасть в цель? Если выстрелить, то дешевле кирпичи бросать, если попасть - то где видео.
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29.07.2022 14:17 Відповісти
Просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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31.07.2022 02:02 Відповісти
Добре. Французкие БТР VAB, ЗРК Stormer, минометы производства Ирана и Азербайджана, польские винтовки Grot, даже мины 60мм из Японии...Грустные глаза Гиркина о многом говорят.
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29.07.2022 16:07 Відповісти
Дуже цікава траекторія польоту ракет. Видно, що керовані, на відміну від "Ураганів". Хочеться побажати нашим хлопцям результативної роботи по рашистських цілях, яка наближуватиме нашу перемогу! І щоб повернулись живими до своїх родин!
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29.07.2022 18:36 Відповісти
Наскільки я зрозумів, там окрім М270 ще була мінімум одна БМП Stormer з пусковими установками для ПЗРК Starstreak. І ракети, які летіли за такою чудернацькою траєкторією, були випущені саме зі Stormer. До речі, вони і вибухали в небі.
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30.07.2022 08:32 Відповісти
Вочевидь, Stormer супроводжував М270 для прикриття від атак з повітря.
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30.07.2022 08:33 Відповісти
Маячня якась.
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30.07.2022 20:39 Відповісти
Разом до перемоги! Так!
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30.07.2022 14:40 Відповісти
 
 