Американська РСЗВ M270 вже виконує бойові завдання на передовій. ВIДЕО

Американська РСЗВ M270 під управлінням українських воїнів вже виконує завдання на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українського екіпажу M270 опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Збройні Сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!", - написав він у коментарі.

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