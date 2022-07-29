Оленовка: Как реагировать на казни наших пленников? | Без цензуры. ВИДЕО

Войска РФ намеренно обстреляли тюрьму в Оленовке, где были пленные украинские защитники. Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ объясняет, почему последние несколько дней происходит обострение с нашими пленными и как реагировать на такие новости.

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Утром 29 июля группировка "ДНР" распространила заявления, будто ВСУ произвели обстрел исправительной колонии №120 в поселке Оленовка на оккупированной территории Донецкой области, где находятся пленные украинские защитники, в том числе бойцы полка "Азов". Пропагандисты отмечают, что обстрел был умышленным, и в тюремных бараках якобы погибли четыре десятка военных (впоследствии это число превысило 50), около 130 – ранены.

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