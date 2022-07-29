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Оленовка: Как реагировать на казни наших пленников? | Без цензуры. ВИДЕО

Войска РФ намеренно обстреляли тюрьму в Оленовке, где были пленные украинские защитники. Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ объясняет, почему последние несколько дней происходит обострение с нашими пленными и как реагировать на такие новости.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Утром 29 июля группировка "ДНР" распространила заявления, будто ВСУ произвели обстрел исправительной колонии №120 в поселке Оленовка на оккупированной территории Донецкой области, где находятся пленные украинские защитники, в том числе бойцы полка "Азов". Пропагандисты отмечают, что обстрел был умышленным, и в тюремных бараках якобы погибли четыре десятка военных (впоследствии это число превысило 50), около 130 – ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У СБУ есть перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. АУДИО

Автор: 

пытки (838) пленные (2143) военные преступления (1437) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+24
израильский Моссад в подобном случае перебил бы уже всех родственников путина, патрушева, лаврова и шойгу, а мы сопли жуем.
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29.07.2022 18:44
+19
Кацапські суки, потвори, мразота. Тільки знищення кацапів врятує увесь Світ.
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29.07.2022 18:35
+18
Гусь, що посивів від вчинків мутрого норіту

@gnapw

·

https://twitter.com/gnapw/status/1553012118944976896 2 ч

Ви ж памʼятаєте як зеленський вимагав терміново зібрати засідання ООН після обстрілу руснею ТЦ в Кременчуці, а потім після обстрілу центру Вінниці. Памʼятаєте ж? І я - ні. Йому такі дрібні речі не цікаві. Його цікавить більше вивіз зерна і єрмак
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29.07.2022 19:02
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СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.07.2022 18:35 Ответить
кацапи хочуть спровокувати в Україні етнічну чистку кацапів
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29.07.2022 22:06 Ответить
Кацапські суки, потвори, мразота. Тільки знищення кацапів врятує увесь Світ.
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29.07.2022 18:35 Ответить
6 км, можно шось і придумати
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29.07.2022 18:36 Ответить
Кілька годин тому бачив коментарі, що була спроба втечі. Кацапи її придушили масовим розстрілом. А щоб приховати наслідки - влаштували підрив.
Коменти вже потерли.
Так що ніхто не дізнається, правда чи плітки
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29.07.2022 19:30 Ответить
три зуба за зуб. не меньше.
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29.07.2022 18:38 Ответить
Саме це лягло коли взнав. Бiльше нiколи

Так вже було й було не раз, коли орда та нас вбивала,
Коли з людей напівживих, скальп по живому відрізала,
Коли жінок за ради втіх, ті скотиняки гвалтували,
Та з посмішкою маньяків, людей до смерті катували.

То поясни мені - чому, після жорстокості такої,
Братами з ними були ми, та говорили на їх мові,
І про який один народ, свій рот відкрила ота вата,
Пів нації в землі лежить, від геноциду того ката.

Якщо ти думав що вони, такими лиш недавно стали,
Вони такі завжди були, підлющі й дикі як шакали,
Повірить їм себе предать, своїх дітей на вік прокляти,
Забором їх відгороди та рів копай у три лопати.

Не знаєш як помститись їм, не знаєш як те зло зігнати,
Все просто - з ними не ріднитись, та мови їхньої не знати,
Запамятай ти лиш одне, це треба й внукам передати,
Москаль то ворог всих часів, до хати лібше не пускати.

Вже так було коли був Рим, в часи коли там Цезар правив,
Який війська по світі вів, колонії свої скрізь ставив,
Але не витримав той Рим, супротиву простого люду,
Аттіла Рим той подробив, загнавши в стійло ту приблуду.

Так буде й в нас не в довгий час, орда в кінці кінців зачахне,
Та рухне як отой трухляк, від неї вже недобре пахне,
Та це не повід для того, щоб зброю викинути з хати,
Бо корінь той ще буде жить, та нові пагони пускати.
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29.07.2022 18:39 Ответить
Шо тут робити ? На кожного вбитого українця - вбивати 10 кацапів. Інакше не зрозуміють. Полонені кацапи курили в ліжку, та згоріли ***** зі всім бараком.
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29.07.2022 18:41 Ответить
А вузкоглазий вирішив що він самурай, та зробив собі харакірі пластиковим ножем, розмотавши свої тельбухи на 20 метрів, та перед тим відрубав собі яйця. Шо тут складного ? То було прикре самогубство.
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29.07.2022 18:44 Ответить
1.фюрера дикой вонючей русни зовут *****.
2.русня - не Славяне.
3. а не пойти ли тебе вслед за русским кораблем?
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29.07.2022 20:46 Ответить
израильский Моссад в подобном случае перебил бы уже всех родственников путина, патрушева, лаврова и шойгу, а мы сопли жуем.
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29.07.2022 18:44 Ответить
Нажаль, це все такі самі міфи, як і анало говнєтная армія парашної *********.
Ізраїль може ліквідувати рядових виконавців. Що ж стосується політичних фігур, то очевидно, що Ізраїль не може навіть назвати агресора агресором, не кажучи вже про ліквідації...
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29.07.2022 18:48 Ответить
Правильно він все каже. я все те саме кажу. треба енергію направляти на поширення інформації про рашистів по всьому світу.
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29.07.2022 18:49 Ответить
Так. А потім взяти Біблію і помолитись. Це так не працює. Кацапи розуміють лише тваринний страх та ультранасилля. То ідеальний варіант - показово не брати жодного полоненого наприклад місяц... ну от небуло живих і все.
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29.07.2022 18:52 Ответить
Треба вбивати рашистів по цілому світу!
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29.07.2022 19:00 Ответить
Якщо допоможи Боже ЗСУ ті херсонські котли спрацють ,-ніяких полонених.Згадайте Дебальцево,Ілловайськ,Оленівку....
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29.07.2022 18:49 Ответить
росияне показали убитых.но не показали как туда привезли Азовцев.
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29.07.2022 18:49 Ответить
Не має значення, бо відомо, що там були захисники АС.
За українських бійців - смерть!
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29.07.2022 18:59 Ответить
Кожен володар паспорту РФ повинен бути мертвим, от і все.
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29.07.2022 18:53 Ответить
Рашня, вам - смерть!
Жодного миру вам не буде!
Досить конвенцій!
Тотальна страта московських окупантів!
Помста має бути жахливою!
Слава нації!
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29.07.2022 18:56 Ответить
Чому Варвари перемогали !? Тому що вони Варвари !!!

треба Буданову активно нищіти ОККУПАНТІВ і на їх землі !!! Ніяких сентиментів !!

смерть москалям ! Слава нації!! Героям слава !
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29.07.2022 18:57 Ответить
Знайшли до кого звертатись....Поки цей буданоф буде-ніякого нищення кацапів на території кацапії не буде...
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29.07.2022 19:03 Ответить
расея, 2024г

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29.07.2022 19:00 Ответить
По Калининскому району в Горловке надо *******. Там весь посёлок на 27 зоне работает. А эта колония отличилась пыточными. Начальник Ляшенко Александр.
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29.07.2022 19:01 Ответить
Гусь, що посивів від вчинків мутрого норіту

@gnapw

·

https://twitter.com/gnapw/status/1553012118944976896 2 ч

Ви ж памʼятаєте як зеленський вимагав терміново зібрати засідання ООН після обстрілу руснею ТЦ в Кременчуці, а потім після обстрілу центру Вінниці. Памʼятаєте ж? І я - ні. Йому такі дрібні речі не цікаві. Його цікавить більше вивіз зерна і єрмак
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29.07.2022 19:02 Ответить
Є інфо що в Оленівці наших вбили Вагнерівці. Яких відпустили з полону в України з благословенням вбивати й далі українців. Знаючи що це криваві кати українців.То чому в кожній воєнній новині ми не чуємо прізвищ посадових осіб , які їх відпустили ?
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29.07.2022 19:06 Ответить
Смерть російським окупантам! Тварюки, виродки, мразота ...- вони не визнають жодних міжнародних правил щодо полонених. Наші ЗСУ повинні відомстити за кожного нашого хлопця! Ненавиджу рашистів лютою ненавистю. Вічна пам"ять нашим Героям!
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29.07.2022 19:08 Ответить
Це не ті вагнерівці яких Зе відпустив з дЄрмаком зірвавши операцію СБУ ?

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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29.07.2022 19:18 Ответить
І на все це 73% відповідали: «А ти бачив які гарні в нас тепер дороги!».
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29.07.2022 22:18 Ответить
Скільки російських полонених повинні були обміняти на наших воїнів, яких кацапня вбила в Оленівці? Обнулити показово або сказати, що стався прикрий випадок сказу - покусали одне одного.
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29.07.2022 19:22 Ответить
Ot nyne
Vsio chto budet proishodiyi na rosii. Budet proishodit' tiho. I zhertvy tam, primut smert' kak izbavlenie sovesti.
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29.07.2022 19:29 Ответить
В плен не брать,а показательно,на камеру вырезать яйца и член,и посыпать солью с перцем чили.
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29.07.2022 19:32 Ответить
Це ідіотизм.

Все таке має бути несчастними випадками. Всі росіяни мають померти від масового прикрого суїциду та несчастного випадку.
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29.07.2022 20:09 Ответить
Як? Кожному зустрічному росіянину ставити на відеокамеру запитання "як він ставиться до того що його держава веде війну проти України". І якщо немає чіткої відповіді "що негативно, що проти вс рф та злочинів які вона створює, що проти діючих політиків рф" то заносити в списки на страту.

А потім в тиху вбивати.
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29.07.2022 20:07 Ответить
Коли говорять, що зелені здають Україну кацапам, я в цьому невпевнений, але я впевнений в тому, що захід і зелені дозволяють тупіну знищувати Україну!
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29.07.2022 20:26 Ответить
хочеться плакати і кричати .... але це не допоможе ....
ще хочу вбити якнайбільше тих нелюдів .... це єдиний спосіб до лікування моїх ран ...
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29.07.2022 20:30 Ответить
Свинособаки кацапские уже вне закона.
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29.07.2022 21:04 Ответить
Потрібно завербовувати членів Ігіл для террористичних актів в рашкі. Потрібно підривати дитячі садки і школи,от тоді буде результат. Втопити їх в крові треба,щоб аж захлинулись
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29.07.2022 21:36 Ответить
Как реагировать? ЗЕРКАЛЬНО! 😡
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29.07.2022 22:41 Ответить
Oi ne, saulele, - dešimteriopai. Dar geriau - šimteriopai.
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30.07.2022 02:04 Ответить
не сцять, стоять, їбашить! невсеремось!
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29.07.2022 22:55 Ответить
російські полоненні повинні з ранку до ранку розбирати завали зруйнованни будинків в містах за 200 гр хліба. Якщо будуть тікати стріляти на ураження.
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30.07.2022 00:49 Ответить
Наш воин умер мученической смертью, не пойдя на сотрудничество с нелюдями из РФ. Это героическая история, которая сперва шокирует, да!

Но за всем этим ужасом и героизмом РФия может прятать чтото еще, покрывать какието события или расследования, которые недавно прогремели у нас в информ-пространстве или неудачи реализовать блицкрик или другие планы.
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30.07.2022 02:20 Ответить
 
 