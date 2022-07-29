Оленівка: Як реагувати на страти наших полонених? | Без цензури. ВIДЕО

Війська РФ навмисно обстріляли тюрму в Оленівці, де були полонені українські захисники. Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому в останні кілька днів відбувається загострення з нашими полоненими та як реагувати на такі новини.

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Уранці 29 липня угруповання "ДНР" поширило заяви, нібито ЗСУ вчинили обстріл виправної колонії №120 у селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, де перебувають полонені українські захисники, зокрема бійці полку "Азов". Пропагандисти наголошують на тому, що обстріл був навмисним, і в тюремних бараках начебто загинули чотири десятки військових (згодом це число перевищило 50), близько 130 – поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО