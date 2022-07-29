УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8632 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
29 955 46

Оленівка: Як реагувати на страти наших полонених? | Без цензури. ВIДЕО

Війська РФ навмисно обстріляли тюрму в Оленівці, де були полонені українські захисники. Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому в останні кілька днів відбувається загострення з нашими полоненими та як реагувати на такі новини.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Уранці 29 липня угруповання "ДНР" поширило заяви, нібито ЗСУ вчинили обстріл виправної колонії №120 у селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, де перебувають полонені українські захисники, зокрема бійці полку "Азов". Пропагандисти наголошують на тому, що обстріл був навмисним, і в тюремних бараках начебто загинули чотири десятки військових (згодом це число перевищило 50), близько 130 – поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ є перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. АУДIО

Автор: 

катування (603) полонені (2267) воєнні злочини (1862) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
израильский Моссад в подобном случае перебил бы уже всех родственников путина, патрушева, лаврова и шойгу, а мы сопли жуем.
показати весь коментар
29.07.2022 18:44
+19
Кацапські суки, потвори, мразота. Тільки знищення кацапів врятує увесь Світ.
показати весь коментар
29.07.2022 18:35
+18
Гусь, що посивів від вчинків мутрого норіту

@gnapw

·

https://twitter.com/gnapw/status/1553012118944976896 2 ч

Ви ж памʼятаєте як зеленський вимагав терміново зібрати засідання ООН після обстрілу руснею ТЦ в Кременчуці, а потім після обстрілу центру Вінниці. Памʼятаєте ж? І я - ні. Йому такі дрібні речі не цікаві. Його цікавить більше вивіз зерна і єрмак
показати весь коментар
29.07.2022 19:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
29.07.2022 18:35 Відповісти
кацапи хочуть спровокувати в Україні етнічну чистку кацапів
показати весь коментар
29.07.2022 22:06 Відповісти
Кацапські суки, потвори, мразота. Тільки знищення кацапів врятує увесь Світ.
показати весь коментар
29.07.2022 18:35 Відповісти
6 км, можно шось і придумати
показати весь коментар
29.07.2022 18:36 Відповісти
Кілька годин тому бачив коментарі, що була спроба втечі. Кацапи її придушили масовим розстрілом. А щоб приховати наслідки - влаштували підрив.
Коменти вже потерли.
Так що ніхто не дізнається, правда чи плітки
показати весь коментар
29.07.2022 19:30 Відповісти
три зуба за зуб. не меньше.
показати весь коментар
29.07.2022 18:38 Відповісти
Саме це лягло коли взнав. Бiльше нiколи

Так вже було й було не раз, коли орда та нас вбивала,
Коли з людей напівживих, скальп по живому відрізала,
Коли жінок за ради втіх, ті скотиняки гвалтували,
Та з посмішкою маньяків, людей до смерті катували.

То поясни мені - чому, після жорстокості такої,
Братами з ними були ми, та говорили на їх мові,
І про який один народ, свій рот відкрила ота вата,
Пів нації в землі лежить, від геноциду того ката.

Якщо ти думав що вони, такими лиш недавно стали,
Вони такі завжди були, підлющі й дикі як шакали,
Повірить їм себе предать, своїх дітей на вік прокляти,
Забором їх відгороди та рів копай у три лопати.

Не знаєш як помститись їм, не знаєш як те зло зігнати,
Все просто - з ними не ріднитись, та мови їхньої не знати,
Запамятай ти лиш одне, це треба й внукам передати,
Москаль то ворог всих часів, до хати лібше не пускати.

Вже так було коли був Рим, в часи коли там Цезар правив,
Який війська по світі вів, колонії свої скрізь ставив,
Але не витримав той Рим, супротиву простого люду,
Аттіла Рим той подробив, загнавши в стійло ту приблуду.

Так буде й в нас не в довгий час, орда в кінці кінців зачахне,
Та рухне як отой трухляк, від неї вже недобре пахне,
Та це не повід для того, щоб зброю викинути з хати,
Бо корінь той ще буде жить, та нові пагони пускати.
показати весь коментар
29.07.2022 18:39 Відповісти
Шо тут робити ? На кожного вбитого українця - вбивати 10 кацапів. Інакше не зрозуміють. Полонені кацапи курили в ліжку, та згоріли ***** зі всім бараком.
показати весь коментар
29.07.2022 18:41 Відповісти
А вузкоглазий вирішив що він самурай, та зробив собі харакірі пластиковим ножем, розмотавши свої тельбухи на 20 метрів, та перед тим відрубав собі яйця. Шо тут складного ? То було прикре самогубство.
показати весь коментар
29.07.2022 18:44 Відповісти
1.фюрера дикой вонючей русни зовут *****.
2.русня - не Славяне.
3. а не пойти ли тебе вслед за русским кораблем?
показати весь коментар
29.07.2022 20:46 Відповісти
израильский Моссад в подобном случае перебил бы уже всех родственников путина, патрушева, лаврова и шойгу, а мы сопли жуем.
показати весь коментар
29.07.2022 18:44 Відповісти
Нажаль, це все такі самі міфи, як і анало говнєтная армія парашної *********.
Ізраїль може ліквідувати рядових виконавців. Що ж стосується політичних фігур, то очевидно, що Ізраїль не може навіть назвати агресора агресором, не кажучи вже про ліквідації...
показати весь коментар
29.07.2022 18:48 Відповісти
Правильно він все каже. я все те саме кажу. треба енергію направляти на поширення інформації про рашистів по всьому світу.
показати весь коментар
29.07.2022 18:49 Відповісти
Так. А потім взяти Біблію і помолитись. Це так не працює. Кацапи розуміють лише тваринний страх та ультранасилля. То ідеальний варіант - показово не брати жодного полоненого наприклад місяц... ну от небуло живих і все.
показати весь коментар
29.07.2022 18:52 Відповісти
Треба вбивати рашистів по цілому світу!
показати весь коментар
29.07.2022 19:00 Відповісти
Якщо допоможи Боже ЗСУ ті херсонські котли спрацють ,-ніяких полонених.Згадайте Дебальцево,Ілловайськ,Оленівку....
показати весь коментар
29.07.2022 18:49 Відповісти
росияне показали убитых.но не показали как туда привезли Азовцев.
показати весь коментар
29.07.2022 18:49 Відповісти
Не має значення, бо відомо, що там були захисники АС.
За українських бійців - смерть!
показати весь коментар
29.07.2022 18:59 Відповісти
Кожен володар паспорту РФ повинен бути мертвим, от і все.
показати весь коментар
29.07.2022 18:53 Відповісти
Рашня, вам - смерть!
Жодного миру вам не буде!
Досить конвенцій!
Тотальна страта московських окупантів!
Помста має бути жахливою!
Слава нації!
показати весь коментар
29.07.2022 18:56 Відповісти
Чому Варвари перемогали !? Тому що вони Варвари !!!

треба Буданову активно нищіти ОККУПАНТІВ і на їх землі !!! Ніяких сентиментів !!

смерть москалям ! Слава нації!! Героям слава !
показати весь коментар
29.07.2022 18:57 Відповісти
Знайшли до кого звертатись....Поки цей буданоф буде-ніякого нищення кацапів на території кацапії не буде...
показати весь коментар
29.07.2022 19:03 Відповісти
расея, 2024г

показати весь коментар
29.07.2022 19:00 Відповісти
По Калининскому району в Горловке надо *******. Там весь посёлок на 27 зоне работает. А эта колония отличилась пыточными. Начальник Ляшенко Александр.
показати весь коментар
29.07.2022 19:01 Відповісти
Гусь, що посивів від вчинків мутрого норіту

@gnapw

·

https://twitter.com/gnapw/status/1553012118944976896 2 ч

Ви ж памʼятаєте як зеленський вимагав терміново зібрати засідання ООН після обстрілу руснею ТЦ в Кременчуці, а потім після обстрілу центру Вінниці. Памʼятаєте ж? І я - ні. Йому такі дрібні речі не цікаві. Його цікавить більше вивіз зерна і єрмак
показати весь коментар
29.07.2022 19:02 Відповісти
Є інфо що в Оленівці наших вбили Вагнерівці. Яких відпустили з полону в України з благословенням вбивати й далі українців. Знаючи що це криваві кати українців.То чому в кожній воєнній новині ми не чуємо прізвищ посадових осіб , які їх відпустили ?
показати весь коментар
29.07.2022 19:06 Відповісти
Смерть російським окупантам! Тварюки, виродки, мразота ...- вони не визнають жодних міжнародних правил щодо полонених. Наші ЗСУ повинні відомстити за кожного нашого хлопця! Ненавиджу рашистів лютою ненавистю. Вічна пам"ять нашим Героям!
показати весь коментар
29.07.2022 19:08 Відповісти
Це не ті вагнерівці яких Зе відпустив з дЄрмаком зірвавши операцію СБУ ?

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показати весь коментар
29.07.2022 19:18 Відповісти
І на все це 73% відповідали: «А ти бачив які гарні в нас тепер дороги!».
показати весь коментар
29.07.2022 22:18 Відповісти
Скільки російських полонених повинні були обміняти на наших воїнів, яких кацапня вбила в Оленівці? Обнулити показово або сказати, що стався прикрий випадок сказу - покусали одне одного.
показати весь коментар
29.07.2022 19:22 Відповісти
Ot nyne
Vsio chto budet proishodiyi na rosii. Budet proishodit' tiho. I zhertvy tam, primut smert' kak izbavlenie sovesti.
показати весь коментар
29.07.2022 19:29 Відповісти
В плен не брать,а показательно,на камеру вырезать яйца и член,и посыпать солью с перцем чили.
показати весь коментар
29.07.2022 19:32 Відповісти
Це ідіотизм.

Все таке має бути несчастними випадками. Всі росіяни мають померти від масового прикрого суїциду та несчастного випадку.
показати весь коментар
29.07.2022 20:09 Відповісти
Як? Кожному зустрічному росіянину ставити на відеокамеру запитання "як він ставиться до того що його держава веде війну проти України". І якщо немає чіткої відповіді "що негативно, що проти вс рф та злочинів які вона створює, що проти діючих політиків рф" то заносити в списки на страту.

А потім в тиху вбивати.
показати весь коментар
29.07.2022 20:07 Відповісти
Коли говорять, що зелені здають Україну кацапам, я в цьому невпевнений, але я впевнений в тому, що захід і зелені дозволяють тупіну знищувати Україну!
показати весь коментар
29.07.2022 20:26 Відповісти
хочеться плакати і кричати .... але це не допоможе ....
ще хочу вбити якнайбільше тих нелюдів .... це єдиний спосіб до лікування моїх ран ...
показати весь коментар
29.07.2022 20:30 Відповісти
Свинособаки кацапские уже вне закона.
показати весь коментар
29.07.2022 21:04 Відповісти
Потрібно завербовувати членів Ігіл для террористичних актів в рашкі. Потрібно підривати дитячі садки і школи,от тоді буде результат. Втопити їх в крові треба,щоб аж захлинулись
показати весь коментар
29.07.2022 21:36 Відповісти
Как реагировать? ЗЕРКАЛЬНО! 😡
показати весь коментар
29.07.2022 22:41 Відповісти
Oi ne, saulele, - dešimteriopai. Dar geriau - šimteriopai.
показати весь коментар
30.07.2022 02:04 Відповісти
не сцять, стоять, їбашить! невсеремось!
показати весь коментар
29.07.2022 22:55 Відповісти
російські полоненні повинні з ранку до ранку розбирати завали зруйнованни будинків в містах за 200 гр хліба. Якщо будуть тікати стріляти на ураження.
показати весь коментар
30.07.2022 00:49 Відповісти
Наш воин умер мученической смертью, не пойдя на сотрудничество с нелюдями из РФ. Это героическая история, которая сперва шокирует, да!

Но за всем этим ужасом и героизмом РФия может прятать чтото еще, покрывать какието события или расследования, которые недавно прогремели у нас в информ-пространстве или неудачи реализовать блицкрик или другие планы.
показати весь коментар
30.07.2022 02:20 Відповісти
 
 