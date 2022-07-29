Оленівка: Як реагувати на страти наших полонених? | Без цензури. ВIДЕО
Війська РФ навмисно обстріляли тюрму в Оленівці, де були полонені українські захисники. Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому в останні кілька днів відбувається загострення з нашими полоненими та як реагувати на такі новини.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Уранці 29 липня угруповання "ДНР" поширило заяви, нібито ЗСУ вчинили обстріл виправної колонії №120 у селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, де перебувають полонені українські захисники, зокрема бійці полку "Азов". Пропагандисти наголошують на тому, що обстріл був навмисним, і в тюремних бараках начебто загинули чотири десятки військових (згодом це число перевищило 50), близько 130 – поранені.
Топ коментарі
+24 Yakov Yakov
показати весь коментар29.07.2022 18:44
+19 Иллария Соняшникова
показати весь коментар29.07.2022 18:35
+18 Власов Сергей #321358
показати весь коментар29.07.2022 19:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коменти вже потерли.
Так що ніхто не дізнається, правда чи плітки
Так вже було й було не раз, коли орда та нас вбивала,
Коли з людей напівживих, скальп по живому відрізала,
Коли жінок за ради втіх, ті скотиняки гвалтували,
Та з посмішкою маньяків, людей до смерті катували.
То поясни мені - чому, після жорстокості такої,
Братами з ними були ми, та говорили на їх мові,
І про який один народ, свій рот відкрила ота вата,
Пів нації в землі лежить, від геноциду того ката.
Якщо ти думав що вони, такими лиш недавно стали,
Вони такі завжди були, підлющі й дикі як шакали,
Повірить їм себе предать, своїх дітей на вік прокляти,
Забором їх відгороди та рів копай у три лопати.
Не знаєш як помститись їм, не знаєш як те зло зігнати,
Все просто - з ними не ріднитись, та мови їхньої не знати,
Запамятай ти лиш одне, це треба й внукам передати,
Москаль то ворог всих часів, до хати лібше не пускати.
Вже так було коли був Рим, в часи коли там Цезар правив,
Який війська по світі вів, колонії свої скрізь ставив,
Але не витримав той Рим, супротиву простого люду,
Аттіла Рим той подробив, загнавши в стійло ту приблуду.
Так буде й в нас не в довгий час, орда в кінці кінців зачахне,
Та рухне як отой трухляк, від неї вже недобре пахне,
Та це не повід для того, щоб зброю викинути з хати,
Бо корінь той ще буде жить, та нові пагони пускати.
2.русня - не Славяне.
3. а не пойти ли тебе вслед за русским кораблем?
Ізраїль може ліквідувати рядових виконавців. Що ж стосується політичних фігур, то очевидно, що Ізраїль не може навіть назвати агресора агресором, не кажучи вже про ліквідації...
За українських бійців - смерть!
Жодного миру вам не буде!
Досить конвенцій!
Тотальна страта московських окупантів!
Помста має бути жахливою!
Слава нації!
треба Буданову активно нищіти ОККУПАНТІВ і на їх землі !!! Ніяких сентиментів !!
смерть москалям ! Слава нації!! Героям слава !
@gnapw
·
https://twitter.com/gnapw/status/1553012118944976896 2 ч
Ви ж памʼятаєте як зеленський вимагав терміново зібрати засідання ООН після обстрілу руснею ТЦ в Кременчуці, а потім після обстрілу центру Вінниці. Памʼятаєте ж? І я - ні. Йому такі дрібні речі не цікаві. Його цікавить більше вивіз зерна і єрмак
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Vsio chto budet proishodiyi na rosii. Budet proishodit' tiho. I zhertvy tam, primut smert' kak izbavlenie sovesti.
Все таке має бути несчастними випадками. Всі росіяни мають померти від масового прикрого суїциду та несчастного випадку.
А потім в тиху вбивати.
ще хочу вбити якнайбільше тих нелюдів .... це єдиний спосіб до лікування моїх ран ...
Но за всем этим ужасом и героизмом РФия может прятать чтото еще, покрывать какието события или расследования, которые недавно прогремели у нас в информ-пространстве или неудачи реализовать блицкрик или другие планы.