В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили вражеский ЗРПК "Тунгуска". ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили прицельным выстрелом артиллерии русскую военную технику.

Об этом сообщили на странице Национальной Гвардии, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, аэроразведка Национальной гвардии Украины совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины обнаружила и уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на территории Харьковской области.

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Нацгвардейцы корректировали огонь артиллерии Вооруженных сил Украины и фиксировали результаты боевой работы. "Тунгуска" - это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.