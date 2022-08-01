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В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили вражеский ЗРПК "Тунгуска". ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили прицельным выстрелом артиллерии русскую военную технику.

Об этом сообщили на странице Национальной Гвардии, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, аэроразведка Национальной гвардии Украины совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины обнаружила и уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на территории Харьковской области.

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Нацгвардейцы корректировали огонь артиллерии Вооруженных сил Украины и фиксировали результаты боевой работы. "Тунгуска" - это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.

Харьковщина (5577) уничтожение (7040) Национальная гвардия (2134) потери (4400) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+21
Гарний улов!
Слава ЗСУ!
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01.08.2022 14:54
+20
"Тунгуска" довольно эффективный аппарат, однозначно, 5 баллов за демилитаризацию.
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01.08.2022 14:56
+19
Молодці хлопці!
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01.08.2022 14:55
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Дуже добре!
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01.08.2022 14:50 Ответить
Гарненько москальська ******* затрiщала. Слава ЗСУ.
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01.08.2022 14:51 Ответить
Гарний улов!
Слава ЗСУ!
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01.08.2022 14:54 Ответить
Молодці хлопці!
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01.08.2022 14:55 Ответить
"Тунгуска" довольно эффективный аппарат, однозначно, 5 баллов за демилитаризацию.
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01.08.2022 14:56 Ответить
Гарна здобич! СЛАВА ЗСУ!
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01.08.2022 14:57 Ответить
Good job, козаченьки!😁👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.08.2022 14:59 Ответить
то був тунгузский метеорит )
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01.08.2022 15:04 Ответить
красівоє
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01.08.2022 15:05 Ответить
One shot - one kill
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01.08.2022 15:09 Ответить
Прям артилерійські снайпери!! Гарна робота!! Слава ЗСУ!!
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01.08.2022 15:27 Ответить
🔥🔥🔥💥💥
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍👍👍
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01.08.2022 15:28 Ответить
явно з нормальної артилерії постріл. совково-кацапською гарматою так не можливо влучити, хіба що випадково.
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01.08.2022 15:33 Ответить
Це дуже добре!
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01.08.2022 15:39 Ответить
+4 жигули
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01.08.2022 15:44 Ответить
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01.08.2022 16:47 Ответить
Тунгусский метеоризм
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01.08.2022 16:58 Ответить
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01.08.2022 17:00 Ответить
Була ,, тунгуска " і кудись зникла
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01.08.2022 17:20 Ответить
Смерть кацапам!
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01.08.2022 22:51 Ответить
Оце "чітко" видно що ПОПАЛИ!!! Бо саме так детонують стрічки малокаліберних снарядів у "коробах"
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02.08.2022 09:07 Ответить
 
 