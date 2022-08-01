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На Харківщині нацгвардійці знищили ворожий ЗРГК "Тунгуска". ВIДЕО
Українські захисники знищили прицільним пострілом артилерії російську військову техніку.
Про це повідомили на сторінці Національної Гвардії, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, аеророзвідка Національної гвардії України спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" на території Харківської області.
Нацгвардійці здійснювали корегування вогню артилерії Збройних сил України та фіксацію результатів бойової роботи. "Тунгуска" - це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.
Топ коментарі
+21 bazil rejestrowyj
показати весь коментар01.08.2022 14:54
+20 Andy S #414870
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+19 mrSmith
показати весь коментар01.08.2022 14:55
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