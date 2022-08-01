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На Харківщині нацгвардійці знищили ворожий ЗРГК "Тунгуска". ВIДЕО

Українські захисники знищили прицільним пострілом артилерії російську військову техніку.

Про це повідомили на сторінці Національної Гвардії, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, аеророзвідка Національної гвардії України спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" на території Харківської області.

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Нацгвардійці здійснювали корегування вогню артилерії Збройних сил України та фіксацію результатів бойової роботи. "Тунгуска" - це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.

Харківщина (6054) знищення (7352) Національна гвардія (1545) втрати (4415) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+21
Гарний улов!
Слава ЗСУ!
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01.08.2022 14:54
+20
"Тунгуска" довольно эффективный аппарат, однозначно, 5 баллов за демилитаризацию.
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01.08.2022 14:56
+19
Молодці хлопці!
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01.08.2022 14:55
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Дуже добре!
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01.08.2022 14:50 Відповісти
Гарненько москальська ******* затрiщала. Слава ЗСУ.
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01.08.2022 14:51 Відповісти
Гарний улов!
Слава ЗСУ!
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01.08.2022 14:54 Відповісти
Молодці хлопці!
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01.08.2022 14:55 Відповісти
"Тунгуска" довольно эффективный аппарат, однозначно, 5 баллов за демилитаризацию.
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01.08.2022 14:56 Відповісти
Гарна здобич! СЛАВА ЗСУ!
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01.08.2022 14:57 Відповісти
Good job, козаченьки!😁👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.08.2022 14:59 Відповісти
то був тунгузский метеорит )
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01.08.2022 15:04 Відповісти
красівоє
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01.08.2022 15:05 Відповісти
One shot - one kill
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01.08.2022 15:09 Відповісти
Прям артилерійські снайпери!! Гарна робота!! Слава ЗСУ!!
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01.08.2022 15:27 Відповісти
🔥🔥🔥💥💥
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍👍👍
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01.08.2022 15:28 Відповісти
явно з нормальної артилерії постріл. совково-кацапською гарматою так не можливо влучити, хіба що випадково.
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01.08.2022 15:33 Відповісти
Це дуже добре!
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01.08.2022 15:39 Відповісти
+4 жигули
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01.08.2022 15:44 Відповісти
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01.08.2022 16:47 Відповісти
Тунгусский метеоризм
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01.08.2022 16:58 Відповісти
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01.08.2022 17:00 Відповісти
Була ,, тунгуска " і кудись зникла
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01.08.2022 17:20 Відповісти
Смерть кацапам!
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01.08.2022 22:51 Відповісти
Оце "чітко" видно що ПОПАЛИ!!! Бо саме так детонують стрічки малокаліберних снарядів у "коробах"
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02.08.2022 09:07 Відповісти
 
 