6 737 3

Фрагменты тела обнаружены при разборке завалов многоэтажного дома в Гостомеле, - ГСЧС. ВИДЕО

Фрагменты человеческого тела обнаружили при разборе завалов разрушенного оккупантами в марте многоэтажного дома в Гостомеле Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Четыре дня - с 29 июля по 2 августа - спасатели разбирали завалы разрушенного в марте многоэтажного дома в Гостомеле. Обследуя первый этаж разрушенного дома, спасатели нашли фрагменты тела, которые были переданы на судмедэкспертизу", - говорится в сообщении.

02.08.2022 21:47 Ответить
Такие находки будут и 10 лет спустя после войны Нет прощения кацапским выродкам
показать весь комментарий
02.08.2022 22:05 Ответить
Только же хотел так же. Это только начало того кошмара что пришел к нам. И надолго. Ведь со временем. когда вернутся люди домой, начнут искать многих близких. тогда и начнет вылазить цифра потерь реальных среди гражданских. Еще ужаснемся, кто доживет.
показать весь комментарий
02.08.2022 22:32 Ответить
 
 