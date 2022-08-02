Фрагменты тела обнаружены при разборке завалов многоэтажного дома в Гостомеле, - ГСЧС. ВИДЕО

Фрагменты человеческого тела обнаружили при разборе завалов разрушенного оккупантами в марте многоэтажного дома в Гостомеле Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Четыре дня - с 29 июля по 2 августа - спасатели разбирали завалы разрушенного в марте многоэтажного дома в Гостомеле. Обследуя первый этаж разрушенного дома, спасатели нашли фрагменты тела, которые были переданы на судмедэкспертизу", - говорится в сообщении.

