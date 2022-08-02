Залужный обсудил действия и планы с военным руководством НАТО и США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в телеграме.

"Высоко ценю поддержку и профессиональную оценку наших действий и планов. Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США. Глубоко благодарен всему Американскому народу за оказанную помощь!" – написал Залужный.

Также читайте: Иностранные воины-добровольцы теперь могут продлевать контракты с ВСУ до 10 лет