8 512 84

Залужный обсудил действия и планы с военным руководством НАТО и США

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в телеграме.

"Высоко ценю поддержку и профессиональную оценку наших действий и планов. Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США. Глубоко благодарен всему Американскому народу за оказанную помощь!" – написал Залужный.

Топ комментарии
+27
Залужному-черговий респект...
02.08.2022 21:22 Ответить
+21
"По поводу эмоционального поста бойца в Фейсбуке о ситуации в Песках.

Не поливайте мужика дерьмом, вы не имеете на это права, если не были на его месте. А если были, то вы этого не делали бы.

"Один на одного кидаються( А пост з фейсбука від бійця цілком має право на життя. Коли в самій гущі і гинуть друзі то сприймається все загострено. І там дійсно тяжко, хоч і стабілізували"

Тут многие в комментариях прочитали где-то, что русня взяла Пе́ски (село прямо возле Донецкого аэропорта) и мы якобы отошли оттуда.

Вот специально для вас взял свежий комментарий прямо с мест практически:

"Достатньо написати що їх інфа не відповідає дійсності. Є незначний тактичний відступ з позицій які зрівняні з землею, але Піски контролюються нами і посилено"

На том направлении я немного владею оперативной обстановкой, но писать об этом не буду, потому что я не арестович. Этот комментарий специально для вас и одобрен к публикации.

Но да, там очень жёстко, потери есть, в основном санитарные, доехать туда днём сложно, в сутки только по Пе́скам прилетает пару тысяч снарядов. Но ребята там жосские, держатся и бьются. Никто ничего сдавать не собирается, Авдос и Пе́ски это стена со встроенной мясорубкой для русни."
02.08.2022 21:28 Ответить
+17
Мабуть умовою Євросоюзу є ліквідація паразитної структури ОП.
02.08.2022 21:30 Ответить
Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере $8 млрд, - замглавы ОП Игорь Жовква.

«Ожидаем предоставления еще 8 миллиардов евро. К сожалению, определенные государства ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами».
02.08.2022 21:22 Ответить
Ну конфетно-букетный период прошел.
02.08.2022 21:24 Ответить
Він ще не починався
02.08.2022 21:27 Ответить
Як це стосується розмови Залужного? Кошти для України прийдуть під контролем Європи, а не побажанню замісника якогось замісника ще одного замісника. Це питання уряду
02.08.2022 21:26 Ответить
Да так само як і зброя блокується тою самою Германією «дадуть стільки скільки нам потрібно» ! Так потрібно для чого , щоб у нас більше територій забрали ? Список потрібних «цяцьок від МО уже давно переданий !
02.08.2022 21:49 Ответить
Звідки такі дані? ОП сказав? Візьміть зброю виробництва України. Якщо знаєте про яку я. Досить домислів, помислів і просто пліток від оп про Німеччину.
02.08.2022 22:06 Ответить
З Цензура !
02.08.2022 22:45 Ответить
На їжу хватає з регістром 20/06/22 , патріотка ? «На продукти вистачає» - відомий український співак Сергій Бабкін із сім'єю живуть на допомогу для біженців в Німеччині.

«Нам також надали безкоштовне житло, а дітям - безкоштовну освіту в німецькій школі. Отримуємо близько €1500 на місяць. На продукти вистачає. На памперси, побутову хімію. У ресторанах не сидимо, їмо вдома».
02.08.2022 22:58 Ответить
А этот уряд - чистейшая марионетка на подтанцовке дерьмачья !
02.08.2022 21:49 Ответить
З поваго до Вас, шановна Пані, але не вживайте слово "замісник"(той, що замішує). Треба вживати "заступник"
03.08.2022 05:26 Ответить
Мабуть умовою Євросоюзу є ліквідація паразитної структури ОП.
02.08.2022 21:30 Ответить
Вірно
02.08.2022 21:46 Ответить
Они сами себя не ликвидируют, лол.
02.08.2022 22:09 Ответить
Команда Зе працює на ворога через ООН та Червоний Хрест як посередника
02.08.2022 21:53 Ответить
В присутствии д'Ерьмака , безумной
02.08.2022 21:42 Ответить
Залужному-черговий респект...
02.08.2022 21:22 Ответить
Піски ще позавчора посипалися. Пекло і смерть. Хлопці просять вогнем допогти. Ніхто і нічого. Ось що коли заміна генералами іде
02.08.2022 21:34 Ответить
Там на том направлении три линии обороны из бетона созданной ненавистным зеленью Порошенко. Построено все на совесть и с расчетом. Пески - это первая, если русня до Покровска и дойдет, то единицы, да и тех там упокоят.
02.08.2022 21:45 Ответить
Я вірю захиснику. І це не один рубіж, политий кровью захисників. ЗСУ зібратися і таки почати наступ таки на Донбасі. Цього ворог явно не чекає і не встигне окоратися
02.08.2022 21:49 Ответить
Верить нужно Залужному, который видит общую картину театра военных действий. Нигде в мире не наступают сразу на нескольких направлениях, в данный момент все силы противника перебрасываются на Бахмут (что и видит Залужный). Если бы под Песками собралась крупная группировка противника, то уже давно бы туда переместили войска, поскольку Донецкое направление - это прежде всего дорога на Днепр.
02.08.2022 21:57 Ответить
Конечно нужно верить. Только почему то отдали Северодонецк, Лисичанск. Практически все Луганскую обл.
02.08.2022 22:39 Ответить
ось дивно, Бутусов, Касьянов, Марченко та інші вже кілька місяців писали і пишуть про погану організацію у ВСУ про численні проїби, про великі помилки в організації оборони, а багато віруючих як папуги повторюють одне й те саме - Слава Залужному!

Що це?
02.08.2022 21:43 Ответить
Залужный стратег. Его работа двигать фишки по полю.
02.08.2022 21:46 Ответить
Чогось згадав про Ямпіль та 79-бригаду...
02.08.2022 21:57 Ответить
Стратег мог -бы и о своих заместителях побеспокоиться и не исполнять преступные приказы , как разминирование Чонгара‼️Почему не назначают лучших Генерала Сергея Кривоноса , Генерала Сташевского , Генерала Марченко
02.08.2022 22:00 Ответить
Я написал почему его хвалят. И Генштаб это не один Залужный как бы. Один человек ничего не решает - это работа всего штаба. Вот их работа двигать фишки, остальное это скорее дополнительно, а не обязательно.
02.08.2022 22:02 Ответить
так що це виходить - я маю приїхати до генерального штабу, підібрати Залужному нормальних виконавців і організувати замість нього роботу, так?

А він тоді там на хріна?
02.08.2022 22:10 Ответить
Он делает свою работу. То что можно было бы вести себя иначе это правда. Можно. Но это как бы разные доктрины. Выбор доктрины это приоритет Генштаба. Так что это не критика плохих решений, а просто выбор другой доктрины и анализ с точки зрения. Это нормальная дискуссия, а не "Залужного геть".
02.08.2022 22:17 Ответить
Вообще у каждого толкового военного офицера есть свое понимание как вести войну. И они высказывают свои мысли в интервью. Это не значит "Залужного геть". Просто война это искусство, а не наука. А в искусстве нет четких правил.
02.08.2022 22:19 Ответить
Я вообще не пойму почему наши люди так же как и кацапы поддаются зомбированию. Сколько можно хвалить Залужного который просрал все что можно, а освободил военным путем только Тростяннец(не считая сел). Из трех областей кацапы сами ушли. Даже в Высокополье генштаб просрал момент закрыть котел. Ни на что не способны. Кричали 3 месяца как будут освобождать Херсон и ничего не делали. Пока докричались что х@йло завело туда еще 15 тысяч. Вместо того, чтобы бить по опорам мостов они просрали HIMARSы на дорожное покрытие, которое орки залатали. Да и вообще если бы в феврале подорвали эти мосты херсон не был бы оккупирован. Но Залужный за то что просрал без боя юг еще и получил новое звание и крест за заслуги. Красота. Так уметь надо.
02.08.2022 23:41 Ответить
ну мабуть у них не було достатньо ресурсів для цього.
крім того, вмішувалась ОПа.
про Попасну, наприклад, Бутусов писав, що сцялись давати погані новини. в Лисичанську сиділа Безугла і вмішувалась. Обороною Півдня так і взагалі верховний гімнокомандувач управляв.
думаю, ОПа впливала і на призначення чи переміщення генералів - марченка, сирського.
і точно відомо (ну як "точно", арестович, здається, сказав), що з Високопіллям теж ОПа вмішувалась.
03.08.2022 08:50 Ответить
Маю сумніви що ОПа вмішувалась забороняючи звільняти території чи вимагаючи щось здати. Вони навпаки зацікавлені у звільненні Херсона. Це політична справа. Народ спитає в першу чергу з Банкової. Та й Безугла у Сєвєродонецьку заважала відступати. Але Залужний все одно все здав.
03.08.2022 23:11 Ответить
Залужный, как и Генштаб делают что могут. Это как винить хирурга, что он там не спасает всех пациентов со смертельными ранениями. Хотя чего ожидать от людей, которые ищут везде волшебников.
04.08.2022 15:28 Ответить
Фішки-людішки, олівці, грибочки. Чудовий у вас підхід до людей. Чи соромно, навіть, не питатиму.
02.08.2022 22:24 Ответить
Его работа территорию без боя сдавать, бросать бойцов без поддержки арты, а потом говорить как он ценит людей.
02.08.2022 23:43 Ответить
Який результат, 5000 під Маріуполем в плєну та вбитих, який результат цього стратєга
03.08.2022 08:39 Ответить
може ти не чув про таке, але є такі штуки як ОВА. поцікавься чим вони займаються...
02.08.2022 22:14 Ответить
до речі голів цих ОВА призначує безпосередньо... президент, і обладнання техніко-інженерних захисних споруд у областях одне з їхніх обов'язків
02.08.2022 22:27 Ответить
З нашої сторони працює два міномети 82 та 120.

Інколи просинається і "чхає" в бік Донецька два стволи артилерії. Джерело:

респект, звісно...
02.08.2022 21:27 Ответить
"По поводу эмоционального поста бойца в Фейсбуке о ситуации в Песках.

Не поливайте мужика дерьмом, вы не имеете на это права, если не были на его месте. А если были, то вы этого не делали бы.

"Один на одного кидаються( А пост з фейсбука від бійця цілком має право на життя. Коли в самій гущі і гинуть друзі то сприймається все загострено. І там дійсно тяжко, хоч і стабілізували"

Тут многие в комментариях прочитали где-то, что русня взяла Пе́ски (село прямо возле Донецкого аэропорта) и мы якобы отошли оттуда.

Вот специально для вас взял свежий комментарий прямо с мест практически:

"Достатньо написати що їх інфа не відповідає дійсності. Є незначний тактичний відступ з позицій які зрівняні з землею, але Піски контролюються нами і посилено"

На том направлении я немного владею оперативной обстановкой, но писать об этом не буду, потому что я не арестович. Этот комментарий специально для вас и одобрен к публикации.

Но да, там очень жёстко, потери есть, в основном санитарные, доехать туда днём сложно, в сутки только по Пе́скам прилетает пару тысяч снарядов. Но ребята там жосские, держатся и бьются. Никто ничего сдавать не собирается, Авдос и Пе́ски это стена со встроенной мясорубкой для русни."
02.08.2022 21:28 Ответить
це Ви про 2 міномети написали? чи про два арт. стволи?

і не зрозуміло: хто тут кого лайном поливає?

позиції зрівняно із землею (як можна зрозуміти з допису очевидця) виключно тому, що по них випустили 6500 снарядів за 1 добу
02.08.2022 21:37 Ответить
ну про два миномета сказки. В Покровске два дня уже слышно как арта по русне долбит. Явно там не два миномета.
02.08.2022 21:42 Ответить
Ніхто не зможе його звинуватити в слабості чи боягузтві. Це прада,яка не є. А бравада, то вона нікому не потрібна.
02.08.2022 21:38 Ответить
Да-да где то мы это уже слышали :частичный успех ,тактическое отступление на заранее подготовленные и более укреплённые позиции ,а в итоге чем это заканчивается в большинстве случаев мы знаем (очень хотел бы ошибиться в случае с Песками)
02.08.2022 21:38 Ответить
Ви спецоперації фанат чи що ви тут робите, записалися,щоб про Піски написать
02.08.2022 21:41 Ответить
Дай Боже щоб це було правдою.
02.08.2022 21:40 Ответить
Дивна справа. Українське село Піски́, відоме кар'єром, де добувають річний пісок, з 2014 року, з початком кацапського вторгнення, в російському інтернет-просторі почали називати "пЕски".
Дуже часто на цьому паляться кацапські тролі...

З Вікіпедії: Піски́ - селище в Україні, в Ясинуватському районі Донецької області. Адміністративний центр Пісківської сільської ради.
02.08.2022 21:58 Ответить
дивна справа. ти такий щирий українець, лікбезом тут зайнявся, але своє ім'я пишеш російською
02.08.2022 22:19 Ответить
А где можно прочитать этот пост?
02.08.2022 23:46 Ответить
Если так думать как вы, то уже нужно в ящик ложится и закапываться. Война - это и поражения, и победы. Это не фильмы и не игры, где только побеждают.
02.08.2022 21:51 Ответить
Это, по ходу, крысы кацапские под прокси
02.08.2022 22:11 Ответить
Багато літер. Недопалок прийшов захопити території без населення.
02.08.2022 21:29 Ответить
На которое потом своё из Мухосрансков разных переселит
02.08.2022 21:40 Ответить
Сподіваюся, вже без Єрмака. А то дістали ці два на два з Єрмаком проти Міллі і Саллівана
02.08.2022 21:28 Ответить
Звісно,в присутності аґента РФ.
02.08.2022 21:29 Ответить
И что ? Теперь за Авдеевку , Пески ,Марьинку , Бахмут можно не волноваться ?
02.08.2022 21:29 Ответить
путін почав цю війну, в основному, щоб підняти собі рейтинг.
Він колись підняв собі рейтинг чеченською війною, це дуже йому запам'яталось. потім була грузинська війна, потім кримська, і тепер російсько-українська.
Тому, щоб боротись з путіним - треба бити по його рейтингу. щоб його підтримка серед народу падала.
Для цього захід і вводив нафтове ембарго. щоб курс рубля впав. щоб зменшились доходи населення.
Але це поки що не діє. путін , навпаки, ще навіть штучно підняв курс рубля. був курс 70 руб/доллар, тепер 60 руб/доллар. Це для того, шоб показати росіянам, що вони не страдають від війни, що їх доходи навіть повисились. На підтримку такого курсу спалюються великі гроші.
Головне, що зараз треба робити - бити по курсу рубля!
Пришвидшити нафтове ембарго. Перестати купувати в росії газ. Перестати купувати в росії метали, міндобриво.
Структура експорту росії:
нафта і газ 50%
метали 10%
продукція хімічної промисловості (міндобрива та хімічні речовини: етилен, пропилен, ацетон ...) 8%
продовольство (пшениця та ін.) 7%
росія втратить доларову виручку, курс долара взлетить в небеса! населення побачить курс доллара 300, а не в 60, в обмінниках! Зарплати упадуть до 100 доларів.
Це опустить рейтинг путіна нижче плінтуса.
02.08.2022 21:29 Ответить
Курс рубля растёт не из-за роста их экспорта, а из-за падения импорта и поездок за рубеж. Ничего искусственного в росте рубля нет.
02.08.2022 21:33 Ответить
Наверняка пожаловался на Зе и его дебильные планы очередного контрнаступления.
02.08.2022 21:31 Ответить
А надо только отступать?
03.08.2022 00:17 Ответить
А Єрмак був присутній?
02.08.2022 21:31 Ответить
Головне, щоб єрмак не підслухав!
02.08.2022 21:52 Ответить
Презираю людей, которые кидаются грязью в Залужного. Что вы вообще за комменты такие пишите? Будь у Залужного такой же расклад по технике и арте как и в рашке, уже бы ВСУ на Кавказе и под Москвой стояли, а так 3к арты против 11к у русни, Залужный делает невероятные вещи в военном плане. С таким то ограниченным ресурсом ему удается многое, в частности сдерживать орду на многих направлениях. Претензии все к не к нему оставляйте, а в ОПу, в любителю писюном по роялю похлопать, которые прямо в глаза за неделю до войны Залужному рассказывал, что если увеличит армию, то нельзя будет строить дороги, дерьмаку-завхозу и прочему зеленому говну, которое вы понавыбирали по приколу.
02.08.2022 22:08 Ответить
Для підриву мостів не потрібно стільки ж техніки та арти
03.08.2022 01:48 Ответить
і зараз іще єрмаківці вмішуються і влазять, де тільки можуть
і ще й мабуть і зброю притримують, і приторговують,і пакостять по-тихому, тіпун меня на язик
03.08.2022 09:00 Ответить
А то шо 7 сел возле Херсона освободили, ну то таке. ********* нужно хоть что-то для завывания.
02.08.2022 22:08 Ответить
Кацапня набежала просто. Под чужими флагами срут.
02.08.2022 22:12 Ответить
Приснился сон. Высшее командование ВСУ арестовало Ермака, Подоляка, Татарова ...
02.08.2022 22:39 Ответить
Эти Пески и Авдеевки, я не понимаю что вы хотели, чтобы там в пригородах Донецка работала наша арта? Вернее даже не в пригородах, а по самому Донецку? Але, это так не работает. И дураку было понятно, что оттуда придется уходить. Нет смысла держать эти пригороды.
02.08.2022 22:48 Ответить
До Львова уходить? С юга уже сдрыстнули без боя. Теперь не знают как зайти обратно. У гениального стратега Залужного извилин не хватает.
03.08.2022 00:11 Ответить
Зебелку, дурні тримали Піски 8 років. Але тут прийшли розумні і сказали, що будемо відходити так?
03.08.2022 09:02 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-02-08-2022/ https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-02-08-2022/

Утренний обзор 02.08.2022

17 пакет помощи США объявили об очередном (17-ом с начала вторжения) пакете военной помощи Украине - на 550 млн долл. В него входят 75 тысяч снарядов калибра 155 мм и дополнительные снаряды для систем HIMARS, а также остальной стандартный набор. Также Украина получила от США еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. 26 всего: итого Украине поставили уже 20 систем HIMARS, а также три пусковые установки M270 MLRS и три ракетные установки Марс II. м Еще об оружии Украина вскоре получит от Великобритании несколько военных кораблей. Наши моряки прямо сейчас проходят необходимое обучение. Литва продолжает помогать Украине в борьбе со страной-агрессором Россией. В рамках новой поставки Украина получит от литовцев 110 антидроновых ружей EDM4S Sky Wipers. Трампизм Вчера Трамп заявил, что считает, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО. Также он повторил свой тезис о том, что накопление Россией войск у границы с Украиной было "отличной переговорной" тактикой, а нанесенные российскими войскам разрушения и тысячи смертей можно было бы предупредить. Гай Рефитт, житель Техаса, который пытался штурмовать Капитолий, вооруженный пистолетом и пластиковыми наручниками-стяжками, был приговорен к 87 месяцам тюремного заключения. Это самый длинный приговор по делу 6 Января. Минус один Президент США Джо Байден объявил об убийстве в Афганистане лидера исламистской группировки "Аль-Каида" Аймана Завахири. "Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем", - сказал Байден в телеобращении. По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году. "Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов", - добавил Байден. Закончим обзор чайной русофобией Еще один знаковый бренд, уходящий из России, - чай Lipton. Берегите себя. Переможемо.

https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-02-08-2022/
02.08.2022 22:50 Ответить
На хрен те корабли. Лучше бы МЛРС еще несколько штук прислали или танков 2 десятка. А эти корабли х@йло рекетами развалит и на том конец.
02.08.2022 23:52 Ответить
да там такі кораблі, аж 2 протимінні катери якісь. пристайко про це повідомляв.
03.08.2022 09:03 Ответить
он уже про Піски і Авдіївку навіть презедент сказав у своєму вечірньому гундосі. не розумію, для чого класти там людей, під шквальним вогнем із 6500 снарядів за добу. людськими тілами вал вогню не зупиниш.
03.08.2022 08:44 Ответить
Вже серпень а де Ленд Ліз, де нормальна американська техніка, а не ці корита на гусеницях, Паладінов США ще й досі не ддали, Україна залишила Пєски, йде відступ з Донецької обл. Того що ніякого паритєтуту там нема, вірить Арестовичу та телевізору це ганьба
03.08.2022 08:49 Ответить
ленд ліз - це жовтень. до цього часу США нам і так постійно допомагають. хоча й недостатньо.
в артилерії, мабуть, і не може бути паритету, що там 100 гаубиць (на весь фронт) проти 6500 снарядів на добу в одних лише Пісках.
дуже боляче за наших в Авдіївці і Пісках і пишуть, що втрати там неймовірні. чому не можна чимсь допомогти, відійти чи ще якось діяти, а не просто умирати там, я не знаю(((
03.08.2022 08:58 Ответить
Гаубиць набагато більше, ніж сотня. Навіть офіційно.
03.08.2022 09:05 Ответить
 
 