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Иностранные воины-добровольцы теперь могут продлевать контракты с ВСУ до 10 лет

грузія,добровольці

Соответствующий указ подписал президент Зеленский 1 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Иностранные добровольцы, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, во время особого периода смогут продлевать контракты до 10 лет.

Соответствующий указ №545/2022 "О внесении изменений в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства", президент Владимир Зеленский подписал 1 августа.

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Положение дополнено новым абзацем, согласно которому "во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе" .

Согласно новой редакции, начало, приостановление и окончание прохождения военной службы, сроки военной службы, предельный возраст пребывания на ней определяется законом "О воинской обязанности и военной службе".

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину сформировали иностранный легион добровольцев. Всем, кто хочет в него вступить, въезд в страну максимально упрощен. Зеленский призвал вступать в легион всех иностранцев, которые хотят защитить безопасность в Европе.

армия (8497) добровольцы (1174) Военная служба правопорядка (44)


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В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЛУЧШИИ СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ УКРАИНЫ, ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДРУГИХ СТРАН, ВОЮЮТ С МОРДОРОМ - РФ НА ФРОНТЕ ПРОЛИВАЯ СВОЮ КРОВЬ И ОТДАВАЯ ЗА НАШУ СВОБОДУ СВОИ ЖИЗНИ, ВОТ ЭТИ ДВА ЗАПУХШИХ ОТ ЖИРА ТРУСЛИВЫХ СКОТА, С ПОДЕЛЬНИКАМИ ПО "КВАРТАЛ 95" НЕЗАКОННО ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ С ЦЕЛЬЮ УКЛОНЕНИЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ, ЖИРУЮТ НА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ В ВАРШАВЕ И ПОЛИВАЮТ ГРЯЗЬЮ НЕ ТОЛЛЬКО ПЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА НО И ВСЕХ НАС В ЕГО ЛИЦЕ.
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02.08.2022 15:36 Ответить
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02.08.2022 15:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.08.2022 15:51 Ответить
Брати-поляки! Женіть цих гондонів назад до України! Найдіть законні підстави і витуріть їх до бісової матері! Чи у вас розвідки немає? На них же ж гріхів, як на Сіркові бліх!!!
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02.08.2022 15:53 Ответить
А як громадянство для іноземних воїнів ? А то всяким невзоровим дают просто так
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02.08.2022 16:11 Ответить
 
 