Иностранные воины-добровольцы теперь могут продлевать контракты с ВСУ до 10 лет

Соответствующий указ подписал президент Зеленский 1 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Иностранные добровольцы, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, во время особого периода смогут продлевать контракты до 10 лет.

Соответствующий указ №545/2022 "О внесении изменений в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства", президент Владимир Зеленский подписал 1 августа.

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Положение дополнено новым абзацем, согласно которому "во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе" .

Согласно новой редакции, начало, приостановление и окончание прохождения военной службы, сроки военной службы, предельный возраст пребывания на ней определяется законом "О воинской обязанности и военной службе".

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину сформировали иностранный легион добровольцев. Всем, кто хочет в него вступить, въезд в страну максимально упрощен. Зеленский призвал вступать в легион всех иностранцев, которые хотят защитить безопасность в Европе.