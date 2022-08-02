Иностранные воины-добровольцы теперь могут продлевать контракты с ВСУ до 10 лет
Соответствующий указ подписал президент Зеленский 1 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Иностранные добровольцы, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, во время особого периода смогут продлевать контракты до 10 лет.
Соответствующий указ №545/2022 "О внесении изменений в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства", президент Владимир Зеленский подписал 1 августа.
Положение дополнено новым абзацем, согласно которому "во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе" .
Согласно новой редакции, начало, приостановление и окончание прохождения военной службы, сроки военной службы, предельный возраст пребывания на ней определяется законом "О воинской обязанности и военной службе".
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину сформировали иностранный легион добровольцев. Всем, кто хочет в него вступить, въезд в страну максимально упрощен. Зеленский призвал вступать в легион всех иностранцев, которые хотят защитить безопасность в Европе.
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