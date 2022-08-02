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Іноземні воїни-добровольці тепер можуть продовжувати контракти із ЗСУ до 10 років

грузія,добровольці

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 1 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

Іноземні добровольці, які проходять службу у Збройних силах України, під час особливого періоду зможуть продовжувати контракти до 10 років.

Відповідний указ №545/2022 "Про внесення змін до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства" президент Володимир Зеленський підписав 1 серпня.

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Положення доповнено новим абзацом, згідно з яким "під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі".

Відповідно до нової редакції, початок, призупинення і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначається законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували іноземний легіон добровольців. Усім, хто хоче до нього вступити, в'їзд у країну максимально спрощено. Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі.

Автор: 

армія (3772) добровольці (926) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЛУЧШИИ СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ УКРАИНЫ, ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДРУГИХ СТРАН, ВОЮЮТ С МОРДОРОМ - РФ НА ФРОНТЕ ПРОЛИВАЯ СВОЮ КРОВЬ И ОТДАВАЯ ЗА НАШУ СВОБОДУ СВОИ ЖИЗНИ, ВОТ ЭТИ ДВА ЗАПУХШИХ ОТ ЖИРА ТРУСЛИВЫХ СКОТА, С ПОДЕЛЬНИКАМИ ПО "КВАРТАЛ 95" НЕЗАКОННО ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ С ЦЕЛЬЮ УКЛОНЕНИЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ, ЖИРУЮТ НА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ В ВАРШАВЕ И ПОЛИВАЮТ ГРЯЗЬЮ НЕ ТОЛЛЬКО ПЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА НО И ВСЕХ НАС В ЕГО ЛИЦЕ.
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02.08.2022 15:36 Відповісти
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02.08.2022 15:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.08.2022 15:51 Відповісти
Брати-поляки! Женіть цих гондонів назад до України! Найдіть законні підстави і витуріть їх до бісової матері! Чи у вас розвідки немає? На них же ж гріхів, як на Сіркові бліх!!!
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02.08.2022 15:53 Відповісти
А як громадянство для іноземних воїнів ? А то всяким невзоровим дают просто так
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02.08.2022 16:11 Відповісти
 
 