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Понад 20 тисяч іноземців воюють на боці України, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іноземець,комбатант,легіон,іноземний

До лав Збройних сил України долучилися понад 20 тисяч добровольці з понад 50 країн світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Іноземці воюють в Україні на основі офіційних контрактів у складі Міжнародного легіону, що входить до складу Збройних сил України.

Попри втрати іноземці продовжують долучатися до легіону й мають різні мотиви.

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"Це не лише боротьба за Україну, це ще й боротьба за Тайвань. Я прийшов сюди боротися за незалежність і мир", - каже один із чоловіків, тримаючи в руках тайванський прапор. "Ми змагаємося за демократію на світі й воюємо проти диктатора", - підкреслює інший військовий.

ВВС повідомляє, що під час бойових дій в Україні загинули двоє британських солдатів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
А скільки зі Слуги народу та 95 кварталу?
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27.06.2022 11:48
+12
Respect
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27.06.2022 11:46
+8
Нуль. Зате великий, круглий і гарний
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27.06.2022 11:49
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Respect
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27.06.2022 11:46 Відповісти
Так,але згадайте кому вони підпорядковані і який фарс був в Сєверодонецьку.
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27.06.2022 11:55 Відповісти
А який фарс був?
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27.06.2022 13:39 Відповісти
зрадоботский, какой же еще
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27.06.2022 13:46 Відповісти
А скільки зі Слуги народу та 95 кварталу?
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27.06.2022 11:48 Відповісти
Нуль. Зате великий, круглий і гарний
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27.06.2022 11:49 Відповісти
Тепер треба виловити 20 тис. українських метросексуалів і примусово відправити героям на допомогу.

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27.06.2022 11:49 Відповісти
нахера это озвучивать .
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27.06.2022 12:37 Відповісти
Відомо : байдужість---це інтелектуальна підлість !!! Щира подякам всим тим хто став на наший захист.../оскільки сподіватися на нашу перемогу із нинішньою владою--примарою-це марна справа...спроможні лише примазатися . до героїчного спротиву. жертовності нашого народу... /
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27.06.2022 13:28 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.06.2022 13:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! АЛГА КАЗАХСТАН!
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27.06.2022 16:33 Відповісти
Уважение и благодарность. Вместе победим!
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27.06.2022 16:34 Відповісти
Щиро дякуємо цим розумним і сміливим людям!!!
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27.06.2022 17:56 Відповісти
 
 