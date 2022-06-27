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Понад 20 тисяч іноземців воюють на боці України, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
До лав Збройних сил України долучилися понад 20 тисяч добровольці з понад 50 країн світу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Іноземці воюють в Україні на основі офіційних контрактів у складі Міжнародного легіону, що входить до складу Збройних сил України.
Попри втрати іноземці продовжують долучатися до легіону й мають різні мотиви.
"Це не лише боротьба за Україну, це ще й боротьба за Тайвань. Я прийшов сюди боротися за незалежність і мир", - каже один із чоловіків, тримаючи в руках тайванський прапор. "Ми змагаємося за демократію на світі й воюємо проти диктатора", - підкреслює інший військовий.
ВВС повідомляє, що під час бойових дій в Україні загинули двоє британських солдатів.
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