Более 20 тысяч иностранцев воюют на стороне Украины, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ряды Вооруженных сил Украины присоединились более 20 тысяч добровольцев из более чем 50 стран мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Иностранцы сражаются в Украине на основе официальных контрактов в составе Международного легиона, входящего в состав Вооруженных сил Украины.
Несмотря на потери, иностранцы продолжают приобщаться к легиону и имеют разные мотивы.
"Это не только борьба за Украину, это еще и борьба за Тайвань. Я пришел сюда бороться за независимость и мир", - говорит один из мужчин, держа в руках тайваньский флаг. "Мы боремся за демократию в мире и воюем против диктатора", - подчеркивает другой военный.
ВВС сообщает, что во время боевых действий в Украине погибли два британских солдата.
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