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Более 20 тысяч иностранцев воюют на стороне Украины, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іноземець,комбатант,легіон,іноземний

В ряды Вооруженных сил Украины присоединились более 20 тысяч добровольцев из более чем 50 стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Иностранцы сражаются в Украине на основе официальных контрактов в составе Международного легиона, входящего в состав Вооруженных сил Украины.

Несмотря на потери, иностранцы продолжают приобщаться к легиону и имеют разные мотивы.

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"Это не только борьба за Украину, это еще и борьба за Тайвань. Я пришел сюда бороться за независимость и мир", - говорит один из мужчин, держа в руках тайваньский флаг. "Мы боремся за демократию в мире и воюем против диктатора", - подчеркивает другой военный.

ВВС сообщает, что во время боевых действий в Украине погибли два британских солдата.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
А скільки зі Слуги народу та 95 кварталу?
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27.06.2022 11:48
+12
Respect
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27.06.2022 11:46
+8
Нуль. Зате великий, круглий і гарний
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27.06.2022 11:49
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Respect
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27.06.2022 11:46 Ответить
Так,але згадайте кому вони підпорядковані і який фарс був в Сєверодонецьку.
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27.06.2022 11:55 Ответить
А який фарс був?
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27.06.2022 13:39 Ответить
зрадоботский, какой же еще
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27.06.2022 13:46 Ответить
А скільки зі Слуги народу та 95 кварталу?
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27.06.2022 11:48 Ответить
Нуль. Зате великий, круглий і гарний
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27.06.2022 11:49 Ответить
Тепер треба виловити 20 тис. українських метросексуалів і примусово відправити героям на допомогу.

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27.06.2022 11:49 Ответить
нахера это озвучивать .
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27.06.2022 12:37 Ответить
Відомо : байдужість---це інтелектуальна підлість !!! Щира подякам всим тим хто став на наший захист.../оскільки сподіватися на нашу перемогу із нинішньою владою--примарою-це марна справа...спроможні лише примазатися . до героїчного спротиву. жертовності нашого народу... /
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27.06.2022 13:28 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.06.2022 13:42 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА! АЛГА КАЗАХСТАН!
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27.06.2022 16:33 Ответить
Уважение и благодарность. Вместе победим!
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27.06.2022 16:34 Ответить
Щиро дякуємо цим розумним і сміливим людям!!!
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27.06.2022 17:56 Ответить
 
 