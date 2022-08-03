Украинские воины уничтожают из Javelin вражескую БМП. ВИДЕО
В Донецкой области, в зоне ответственности 231-го Днепровского батальона ТрО, была уничтожена российская БМП-3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке волонтер и политик Юрий Мысягин.
Он отметил: "Бойцы подразделения выследили ее с помощью нескольких волонтерских дронов и уничтожили с ПТРК "Джавелин" с расстояния около 2 км".
приємно чути
чи там здатий русні вагнеровець - це горе в Україні завтра.
кацапи розбудили в українцях прадавніх вовкулаків
Щось нове.
https://twitter.com/i/status/1554876703138365440
Сегодня русня насыпает по Марьинке.
Пески немного оставили в покое, после 2 дней безуспешного штурма.
Оркам нужна победа и они активно распространяют вранье о том, что 2/3 Марьинки захвачено. Это ******. На 2/3 Марьинки валяются трупы русско-фашистских захватчиков.
Оркам регулярно подвозят БК, делает это РЖД, поэтому нужно нахй уничтожать жд станции в дон. и луг. областях, вместе с жд полотном и всей инфраструктурой.
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
Таке відео піднімає настрій та віру в нашу перемогу!Слава ЗСУ!