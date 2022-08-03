Украинские воины уничтожают из Javelin вражескую БМП. ВИДЕО

В Донецкой области, в зоне ответственности 231-го Днепровского батальона ТрО, была уничтожена российская БМП-3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке волонтер и политик Юрий Мысягин.

Он отметил: "Бойцы подразделения выследили ее с помощью нескольких волонтерских дронов и уничтожили с ПТРК "Джавелин" с расстояния около 2 км".