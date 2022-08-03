РУС
22 374 48

Украинские воины уничтожают из Javelin вражескую БМП. ВИДЕО

В Донецкой области, в зоне ответственности 231-го Днепровского батальона ТрО, была уничтожена российская БМП-3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке волонтер и политик Юрий Мысягин.

Он отметил: "Бойцы подразделения выследили ее с помощью нескольких волонтерских дронов и уничтожили с ПТРК "Джавелин" с расстояния около 2 км".

Донецкая область (10532) Мысягин Юрий (56) Javelin (169)
Топ комментарии
+34
"Добивай екіпаж"
приємно чути
03.08.2022 21:05 Ответить
+33
03.08.2022 21:15 Ответить
+30
тільки пірья з двохголової курки полетіло
03.08.2022 21:03 Ответить
Виконавцям-респект...
03.08.2022 21:02 Ответить
гарно горить
03.08.2022 21:02 Ответить
800 тысяч долларов за БМП-3 (Известия за 5 октября 1994 г.)
03.08.2022 22:49 Ответить
тільки пірья з двохголової курки полетіло
03.08.2022 21:03 Ответить
Скільки кацапів стали хорошими?)))
03.08.2022 21:04 Ответить
недостаточно
03.08.2022 21:12 Ответить
Міні ядерний грибок. Гарно.👍
03.08.2022 21:04 Ответить
03.08.2022 21:05 Ответить
проявление эмпатии нормального человека - бойца заботит полная автомобилизация мышибратского народа.
03.08.2022 21:12 Ответить
красиво завернул, понравилось
03.08.2022 22:51 Ответить
Обращайтесь. Оправдываю любые поступки в отношении росиян. Беру недорого. Все средства идут на счёт ГО "Res_Publica. Брати по Зброї".
04.08.2022 00:26 Ответить
з недавніх пор полон для вати - це як відпуска на Багами річ не реальна...... усі в туПінський рай....
03.08.2022 21:07 Ответить
Видео не самое лучшее, что здесь есть. Вишенка на торте это настроения солдат ВСУ.
03.08.2022 21:11 Ответить
хлопці розуміють краще за опу, що недобитий кацап,
чи там здатий русні вагнеровець - це горе в Україні завтра.
03.08.2022 21:19 Ответить
не буди лихо, поки воно тихо

кацапи розбудили в українцях прадавніх вовкулаків
03.08.2022 22:52 Ответить
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BC «Слові о Полку Ігоревім» згадується, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 князь Всеслав Полоцький вмів перекидатися на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA вовка . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F «Лісовій Пісні» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Лесі Українки на вовкулаку перекинувся (був звернений чарами) Лукаш.

03.08.2022 22:56 Ответить
03.08.2022 21:15 Ответить
Сегодня ночью в Нарве русские подожгли экскаватор, которым вчера демонтировали с постамента русское орудие, пушку, стоявшее там десятки лет. А сегодня в Нарве около постамента с танком, символом "освобождения" Нарвы, собрались сотни нарвитян, протестующие против сноса памятника, ночка ожидается быть горячей..
03.08.2022 21:26 Ответить
А як на естонській мові:"Чемодан вокзал кацапія"?
03.08.2022 22:12 Ответить
Им эту фразу повторяют по-русски уже десятки лет, но в Тамбовскую область они возвращаться не хотят, им здесь больше нравится жить..
03.08.2022 22:42 Ответить
Є один рецепт, хоча ви і без мене його знаєте - киздюлі. Зробіть їм друге травня по одеськи.
03.08.2022 23:23 Ответить
і ще розверніть їх на Тамбов вперед ногами - так краще зайдуть
04.08.2022 00:58 Ответить
Слухи ходят, будто эстонцы - люди медлительные, не знаю, правда это или нет, сам никогда в Эстонии не бывал пока, но все ж считаю, пяти с лишним месяцев достаточно, что бы понять, что вытворяет кацапня, которую вовремя не загнали под лавку.
04.08.2022 01:23 Ответить
"Слухи ходят, будто эстонцы - люди медлительные", сам ты медлительный, Эстония одна из самых активных и успешных республик в постсоветском пространстве и занимает там лидирующие позиции по многим критериям. Были бы они "медлительные" они тащились бы где-то в хвосте, наравне с Тувой.. )
04.08.2022 08:36 Ответить
"..но все ж считаю, пяти с лишним месяцев достаточно, что бы понять, что вытворяет кацапня", ты вааще отстал там от жизни, этим зомби, которые всю жизнь "воспитывались" на совковой пропаганде сейчас уже ничего не поможет, они уже с рождения были такими, поможет только естесственный отбор, смена поколения, в течение нескольких поколений..
04.08.2022 08:43 Ответить
Ай! Это старая анекдотическая тема про медлительность РАЗГОВОРА что финов, что эстонцев.
04.08.2022 10:00 Ответить
Смерть кацапам!
03.08.2022 21:36 Ответить
А що шарапов з дЄрмаком вже не "зажимають" Джавеліни і вільно шлють їх на ноль не розібраними ?
Щось нове.
03.08.2022 21:39 Ответить
Смачний зашквар!
03.08.2022 21:39 Ответить
Путину это скинте-пускай глянет как его армию встречают "русскоговорящие"
03.08.2022 21:57 Ответить
Смешно, мы называем кацапню орками, наши воины называют их "********")))
03.08.2022 21:58 Ответить
я называю их росиянами. Что со мной не так?
03.08.2022 22:06 Ответить
"а мені нравиться як воно горить, всі бігають метушаться, кричать" рятуйте "
03.08.2022 21:59 Ответить
Sehr gut!
03.08.2022 22:05 Ответить
экспресс-разгрузка эшелона с б\к в Брылевке:

https://twitter.com/i/status/1554876703138365440
03.08.2022 22:07 Ответить
Це з п"ятниці чи сьогоднішня?
03.08.2022 22:21 Ответить
та я уже сам начиню во всей этой бавовне путаться. Наверное вчерашнее, потому что было выложено 3-го в 8 вечера.
04.08.2022 02:56 Ответить
А-а-а! ) Замечательное видео! ) Сделал звук погромче и посмотрел ещё раз, супер! )
03.08.2022 23:18 Ответить
кітайський Новий рік відпочиває
04.08.2022 01:01 Ответить
HIMARS@HIMARS_OTAN

Сегодня русня насыпает по Марьинке.
Пески немного оставили в покое, после 2 дней безуспешного штурма.
Оркам нужна победа и они активно распространяют вранье о том, что 2/3 Марьинки захвачено. Это ******. На 2/3 Марьинки валяются трупы русско-фашистских захватчиков.
Оркам регулярно подвозят БК, делает это РЖД, поэтому нужно нахй уничтожать жд станции в дон. и луг. областях, вместе с жд полотном и всей инфраструктурой.
03.08.2022 23:15 Ответить
Мисягин вже "політик".....
04.08.2022 01:37 Ответить
когда солнце садится и на Херсон опускается темень оккупационной ночи, кацапы прячутся по подвалам и убежищам, а в ночь выходят ССО ВСУ:
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
04.08.2022 02:52 Ответить
Як приємно чути наших захисників та бачити,як вони знищують клятих кацапів!
Таке відео піднімає настрій та віру в нашу перемогу!Слава ЗСУ!
04.08.2022 03:25 Ответить
треба віджимати
04.08.2022 08:15 Ответить
Это ж какой там был боекомплект?
04.08.2022 10:01 Ответить
300 кг бавовни
05.08.2022 19:00 Ответить
 
 