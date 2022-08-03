Українські воїни знищують із Javelin ворожу БМП. ВIДЕО

На Донеччині, у зоні відповідальності 231-го Дніпровського батальйону ТрО, було знищено російську БМП-3.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці волонтер і політик Юрій Мисягін.

Він зазначив: "Бійці підрозділу вистежили її за допомогою кількох волонтерських дронів та знищили з ПТРК "Джавелін" з відстані близько 2 км".

