Українські воїни знищують із Javelin ворожу БМП. ВIДЕО
На Донеччині, у зоні відповідальності 231-го Дніпровського батальйону ТрО, було знищено російську БМП-3.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці волонтер і політик Юрій Мисягін.
Він зазначив: "Бійці підрозділу вистежили її за допомогою кількох волонтерських дронів та знищили з ПТРК "Джавелін" з відстані близько 2 км".
приємно чути
чи там здатий русні вагнеровець - це горе в Україні завтра.
кацапи розбудили в українцях прадавніх вовкулаків
Щось нове.
https://twitter.com/i/status/1554876703138365440
Сегодня русня насыпает по Марьинке.
Пески немного оставили в покое, после 2 дней безуспешного штурма.
Оркам нужна победа и они активно распространяют вранье о том, что 2/3 Марьинки захвачено. Это ******. На 2/3 Марьинки валяются трупы русско-фашистских захватчиков.
Оркам регулярно подвозят БК, делает это РЖД, поэтому нужно нахй уничтожать жд станции в дон. и луг. областях, вместе с жд полотном и всей инфраструктурой.
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
Таке відео піднімає настрій та віру в нашу перемогу!Слава ЗСУ!