Последствия ночных обстрелов Николаева: Повреждены дома и здания. ВИДЕО

В результате обстрела Николаева повреждено более 10 частных домов, многоэтажки и офисное здание.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью Николаев обстреляли фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.

Только в центре Николаева повреждено более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание. В них выбиты окна, двери, разбита крыша и повреждено имущество. В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, которую значительно повредило при обстреле", - отметил глава города.

Смотрите также: Враг обстрелял два района Николаева, одна из ракет попала в проезжую часть, - ОВА. ФОТОрепортаж

Николаев (2189) обстрел (29119) Сенкевич Александр (189)
а будинки - не будівлі?..
04.08.2022 18:03 Ответить
ну и где же тряпка-Гутиереш ? ААА, ест устрицы..понятно
04.08.2022 18:05 Ответить
Пушкинское кольцо. 500 метров от моего дома.

Как человек, проживший 8 лет в Николаеве, скажу: Жалко город и какую-то часть адекватных людей (в большинстве молодежь до 30 лет), но не жалко большинство обычных людей.
Сколько за эти 8 лет я наслушался от местного быдла грязи на Украину, на нашу нацию, как унижали либо смеялись с тех, кто общался на украинском/суржике.
И как очень многие открыто ждали (и сейчас продолжают ждать) *****, чтобы спас их от злых бандеровцев.
04.08.2022 19:21 Ответить
Ну вы знаете, вот сестра двоюродная, такая себе была полуватница. А сейчас совершенно наоборот. Просто вы общались с быдлом наверное, круг общения одного человека очень узок! Например родственники жены вата полная, но их дети уже нет! С моей стороны, только брат старший и то такое неопределенное ватаговно! А вот 75 летняя мать еще и с пенсии ЗСУ помогает!
04.08.2022 21:36 Ответить
 
 