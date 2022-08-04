Последствия ночных обстрелов Николаева: Повреждены дома и здания. ВИДЕО
В результате обстрела Николаева повреждено более 10 частных домов, многоэтажки и офисное здание.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня ночью Николаев обстреляли фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.
Только в центре Николаева повреждено более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание. В них выбиты окна, двери, разбита крыша и повреждено имущество. В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, которую значительно повредило при обстреле", - отметил глава города.
Как человек, проживший 8 лет в Николаеве, скажу: Жалко город и какую-то часть адекватных людей (в большинстве молодежь до 30 лет), но не жалко большинство обычных людей.
Сколько за эти 8 лет я наслушался от местного быдла грязи на Украину, на нашу нацию, как унижали либо смеялись с тех, кто общался на украинском/суржике.
И как очень многие открыто ждали (и сейчас продолжают ждать) *****, чтобы спас их от злых бандеровцев.