Последствия ночных обстрелов Николаева: Повреждены дома и здания. ВИДЕО

В результате обстрела Николаева повреждено более 10 частных домов, многоэтажки и офисное здание.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью Николаев обстреляли фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.

Только в центре Николаева повреждено более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание. В них выбиты окна, двери, разбита крыша и повреждено имущество. В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, которую значительно повредило при обстреле", - отметил глава города.

