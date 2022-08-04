Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки та будівлі. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено понад 10 приватних будинків, багатоповерхівки та офісна будівля.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Миколаїв обстріляли фактично 4 рази. Під ракетні удари потрапили два райони міста.



Лише у центрі Миколаєва пошкоджено більше 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісна будівля. У них вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно. В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу", - зазначив очільник міста.

