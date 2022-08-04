УКР
2 997 4

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки та будівлі. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено понад 10 приватних будинків, багатоповерхівки та офісна будівля.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Миколаїв обстріляли фактично 4 рази. Під ракетні удари потрапили два райони міста.

Лише у центрі Миколаєва пошкоджено більше 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісна будівля. У них вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно. В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу", - зазначив очільник міста.

Також читайте: Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, окупанти вдарили по двох районах міста, - Сєнкевич

Миколаїв (1848) обстріл (30447) Сєнкевич Олександр (230)
а будинки - не будівлі?..
04.08.2022 18:03 Відповісти
ну и где же тряпка-Гутиереш ? ААА, ест устрицы..понятно
04.08.2022 18:05 Відповісти
Пушкинское кольцо. 500 метров от моего дома.

Как человек, проживший 8 лет в Николаеве, скажу: Жалко город и какую-то часть адекватных людей (в большинстве молодежь до 30 лет), но не жалко большинство обычных людей.
Сколько за эти 8 лет я наслушался от местного быдла грязи на Украину, на нашу нацию, как унижали либо смеялись с тех, кто общался на украинском/суржике.
И как очень многие открыто ждали (и сейчас продолжают ждать) *****, чтобы спас их от злых бандеровцев.
04.08.2022 19:21 Відповісти
Ну вы знаете, вот сестра двоюродная, такая себе была полуватница. А сейчас совершенно наоборот. Просто вы общались с быдлом наверное, круг общения одного человека очень узок! Например родственники жены вата полная, но их дети уже нет! С моей стороны, только брат старший и то такое неопределенное ватаговно! А вот 75 летняя мать еще и с пенсии ЗСУ помогает!
04.08.2022 21:36 Відповісти
 
 