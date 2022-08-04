Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки та будівлі. ВIДЕО
Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено понад 10 приватних будинків, багатоповерхівки та офісна будівля.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі Миколаїв обстріляли фактично 4 рази. Під ракетні удари потрапили два райони міста.
Лише у центрі Миколаєва пошкоджено більше 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісна будівля. У них вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно. В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу", - зазначив очільник міста.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как человек, проживший 8 лет в Николаеве, скажу: Жалко город и какую-то часть адекватных людей (в большинстве молодежь до 30 лет), но не жалко большинство обычных людей.
Сколько за эти 8 лет я наслушался от местного быдла грязи на Украину, на нашу нацию, как унижали либо смеялись с тех, кто общался на украинском/суржике.
И как очень многие открыто ждали (и сейчас продолжают ждать) *****, чтобы спас их от злых бандеровцев.