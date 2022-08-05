Бойцы 56-й ОМПБр одним выстрелом ликвидировали 11 оккупантов, ехавших на двух легковушках. ВИДЕО
Разведчики 56-й отдельной мотопехотной бригады устроили засаду и уничтожили две легковушки, в которой находились 11 оккупантов - 6 офицеров и пять солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи, сделанной из беспилотника видно, как два автомобиля с оккупантами двигаются по дороге. В тот момент, когда первая из них притормаживается на повороте, в нее попадает боеприпас. Автомобиль загорается и уже неконтролируемо продолжает движение, съехав с дороги. Водитель второй машины пытается сбежать, увеличивает скорость автомобиля на повороте и тот опрокидывается и вылетает в кювет.
Топ комментарии
+65 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий05.08.2022 11:49 Ответить Ссылка
+45 Timur Sadikov
показать весь комментарий05.08.2022 11:51 Ответить Ссылка
+39 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий05.08.2022 12:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Захистникам України!
а звідкіля наші знають, шо там було 6 ахвіцерів і 5 зольдат?
//
ЗСУ почекали, поки загарбники зберуться разом (відео)
https://news.obozrevatel.com/tv/bachishstrilyaj503obmpznischueokupantiv05082022-mp4.htm
вєрблюдхата,
в нєйо 20 штук бєгут..."
Зер гут!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Всім без Винятку!!!
...Мой сын всегда мечтал о белой "Ниве", он даже погиб в белой "Ниве" и вот, по совету односельчан и его, уже теперь бывших однополчан, как в память о нём мы приобрели белую "Ниву", последней модели... прокомментировал мужчина, едва сдерживая счастливую улыбку.