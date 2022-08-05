РУС
Бойцы 56-й ОМПБр одним выстрелом ликвидировали 11 оккупантов, ехавших на двух легковушках. ВИДЕО

Разведчики 56-й отдельной мотопехотной бригады устроили засаду и уничтожили две легковушки, в которой находились 11 оккупантов - 6 офицеров и пять солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи, сделанной из беспилотника видно, как два автомобиля с оккупантами двигаются по дороге. В тот момент, когда первая из них притормаживается на повороте, в нее попадает боеприпас. Автомобиль загорается и уже неконтролируемо продолжает движение, съехав с дороги. Водитель второй машины пытается сбежать, увеличивает скорость автомобиля на повороте и тот опрокидывается и вылетает в кювет.

армия РФ (20377) уничтожение (7740) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)
+65
Гарнюче!
Слава Захистникам України!
05.08.2022 11:49 Ответить
+45
Красівоє
05.08.2022 11:51 Ответить
+39
и о погоде )))
05.08.2022 12:05 Ответить
а в другій автівці, кацапня так обісралася, що гівно переважило на одну сторону, але то таке, і так добре
05.08.2022 12:25 Ответить
Я "плачу", "ридаю" !
05.08.2022 15:49 Ответить
а мені подобається музон "шмякі БУМ"
05.08.2022 16:43 Ответить
Красівоє
05.08.2022 11:51 Ответить
боулинг
05.08.2022 11:58 Ответить
страйк!
05.08.2022 12:04 Ответить
Вражаюче відео, ті що їхали в першій машині були вражені в смерть, а хто вижив в другій ще довго будуть вичищати труси від вражень
05.08.2022 11:53 Ответить
та і не факт, що виживуть )
05.08.2022 12:15 Ответить
хто вижив?

а звідкіля наші знають, шо там було 6 ахвіцерів і 5 зольдат?
05.08.2022 13:09 Ответить
а тобі яке діло, знають і все, може пішли і документи перевірили, а тобі гондону ніхто доповідати не буде.
05.08.2022 19:09 Ответить
Конечно, всё сделали по закону. И вод. права проверили и тех. паспорт на авто, и аптечку, и на алкоголь "продули" и штраф за непристёгивание ремнями безопасности выписали... посмертно.
06.08.2022 00:57 Ответить
Опись-протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев!
06.08.2022 11:06 Ответить
справа в тому,що кацапи незнають що таке труси!!))))
05.08.2022 14:24 Ответить
До громадян України та громадян Вільного світу, які ставлять свічки і моляться за наших захисників, додалася ще одна категорія добродіїв в самій параші - це керівництво та персонал автовазу.
05.08.2022 11:53 Ответить
тонко )))
05.08.2022 11:56 Ответить
їм треба було пасками пристёбуваться ))) пазли не так розлітаются ))
05.08.2022 11:53 Ответить
... обошел по внутреннему кругу
05.08.2022 11:54 Ответить
Кокошнік далеченько відлетів.
05.08.2022 11:54 Ответить
Кацапы приехали в Украину на сафари. Всё так. Но, оказалось, что есть нюанс.
05.08.2022 11:55 Ответить
Враг сделал аж две ошибшики. Одни поехали напрямик прямо на Вашингтон. А другие так дали по газам чтобы показать как рузкиесваихнабрасают что аж перепутали землю с небом.
05.08.2022 11:55 Ответить
Героям 💙💛❤️Слава👍👍👍‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀
05.08.2022 11:55 Ответить
счастлівого путі, потвори.
05.08.2022 12:00 Ответить
"На гарє стоіт вєрблюд хата,
в нєйо 20 штук бєгут..."
Зер гут!
05.08.2022 14:40 Ответить
В бильярде такое иногда встречается, когда одним ударом - два шара...
05.08.2022 12:09 Ответить
При чому другий шар - "дурак".
05.08.2022 13:22 Ответить
хахаха, вторые с перепугу опрокинулись в качестве жеста доброй воли
05.08.2022 12:10 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

05.08.2022 12:13 Ответить
Как это в "Пластилиновой вороне" - не стойте и не прыгайте,не пойте не пляшите,там где идет строительство или подвешен груз.
05.08.2022 12:14 Ответить
Кацапські офіцери переміщуються на "пірожках"?
05.08.2022 12:29 Ответить
Судячи з усього - там щось типу "Ниви", а не "пірожка"...
05.08.2022 13:28 Ответить
Шмакі бум!(с)
05.08.2022 12:43 Ответить
"И одною пулей он убил обоих..."
05.08.2022 12:50 Ответить
Авто шкода
05.08.2022 12:56 Ответить
Вкотре переглядаю - це просто смішно, це 3,14здець просто
05.08.2022 13:09 Ответить
Дай Боже, щоб у вас ручки не боліли...)))
05.08.2022 14:08 Ответить
СМЕРТЬ моZZZZzzzzkaлям!!!
Всім без Винятку!!!
05.08.2022 14:25 Ответить
Шмякі бум, матері їх ковіньку!
05.08.2022 14:45 Ответить
У нас правова держава. Порушив швідкістний режим - отримав штраф.
05.08.2022 16:02 Ответить
Причина ДТП " в кювет" перевищення швидкості водієм, в результаті чого він не справився з управлінням, можливо ще й "під градусом" був. Цікаво, чи були пристегнуті пасажири, чи не перевозили якихось заборонених предметів, типу зброї ?
05.08.2022 16:26 Ответить
"буВ", "буЛИ", "перевозиЛИ". Все - у минулому.
06.08.2022 07:05 Ответить
Первый 100% зачет, а второй просто перевернулся от кривизны дороги и волнения.
05.08.2022 16:54 Ответить
Всіляких гараздів і міцного здоров'я подошим. Далі не можу - сльози радості заважають.......
05.08.2022 17:52 Ответить
Цікаво з чого на такій швидкості так гарно влучили?
05.08.2022 19:22 Ответить
Судя по выбуху - снайперский выстрел из РПГ.
06.08.2022 00:17 Ответить
Другий воділа обісрався з переляку...
05.08.2022 20:00 Ответить
Скоро в интревью с отцом второго водителя:
...Мой сын всегда мечтал о белой "Ниве", он даже погиб в белой "Ниве" и вот, по совету односельчан и его, уже теперь бывших однополчан, как в память о нём мы приобрели белую "Ниву", последней модели... прокомментировал мужчина, едва сдерживая счастливую улыбку.
06.08.2022 00:15 Ответить
Понравилась песенка. Послышалось: Шмяки БУМ! С утра Шмяки БУМ! Ой-ой-ой!!!
06.08.2022 01:06 Ответить
Бинго!
06.08.2022 12:55 Ответить
 
 