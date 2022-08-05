Бойцы 56-й ОМПБр одним выстрелом ликвидировали 11 оккупантов, ехавших на двух легковушках. ВИДЕО

Разведчики 56-й отдельной мотопехотной бригады устроили засаду и уничтожили две легковушки, в которой находились 11 оккупантов - 6 офицеров и пять солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи, сделанной из беспилотника видно, как два автомобиля с оккупантами двигаются по дороге. В тот момент, когда первая из них притормаживается на повороте, в нее попадает боеприпас. Автомобиль загорается и уже неконтролируемо продолжает движение, съехав с дороги. Водитель второй машины пытается сбежать, увеличивает скорость автомобиля на повороте и тот опрокидывается и вылетает в кювет.

