Бійці 56-ї ОМПБр одним пострілом ліквідували 11 окупантів, що їхали на двох легковиках. ВIДЕО
Розвідники 56-ї окремої мотопіхотної бригади влаштували засідку та знищили два легковики, в яких перебувало 11 окупантів - 6 офіцерів та п'ять солдат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі, зробленому з безпілотника видно, як дві автівки з окупантами рухаються по дорозі. В той момент, коли перша з них пригальмовує на повороті, в неї влучає боєприпас. Автомобіль загорається і вже неконтрольовано продовжує рух, з'їхавши з дороги. Кермувальник другої машини намагається втекти, збільшує швидкість автомобіля на повороті і той перекидається та вилітає в кювет.
Aleksiey Ykropovich
Timur Sadikov
Вася Шевченко
Слава Захистникам України!
а звідкіля наші знають, шо там було 6 ахвіцерів і 5 зольдат?
//
вєрблюдхата,
в нєйо 20 штук бєгут..."
Зер гут!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Всім без Винятку!!!
...Мой сын всегда мечтал о белой "Ниве", он даже погиб в белой "Ниве" и вот, по совету односельчан и его, уже теперь бывших однополчан, как в память о нём мы приобрели белую "Ниву", последней модели... прокомментировал мужчина, едва сдерживая счастливую улыбку.