Бійці 56-ї ОМПБр одним пострілом ліквідували 11 окупантів, що їхали на двох легковиках. ВIДЕО

Розвідники 56-ї окремої мотопіхотної бригади влаштували засідку та знищили два легковики, в яких перебувало 11 окупантів - 6 офіцерів та п'ять солдат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі, зробленому з безпілотника видно, як дві автівки з окупантами рухаються по дорозі. В той момент, коли перша з них пригальмовує на повороті, в неї влучає боєприпас. Автомобіль загорається і вже неконтрольовано продовжує рух, з'їхавши з дороги. Кермувальник другої машини намагається втекти, збільшує швидкість автомобіля на повороті і той перекидається та вилітає в кювет.

