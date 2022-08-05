УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10587 відвідувачів онлайн
Новини Відео
27 071 52

Бійці 56-ї ОМПБр одним пострілом ліквідували 11 окупантів, що їхали на двох легковиках. ВIДЕО

Розвідники 56-ї окремої мотопіхотної бригади влаштували засідку та знищили два легковики, в яких перебувало 11 окупантів - 6 офіцерів та п'ять солдат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі, зробленому з безпілотника видно, як дві автівки з окупантами рухаються по дорозі. В той момент, коли перша з них пригальмовує на повороті, в неї влучає боєприпас. Автомобіль загорається і вже неконтрольовано продовжує рух, з'їхавши з дороги. Кермувальник другої машини намагається втекти, збільшує швидкість автомобіля на повороті і той перекидається та вилітає в кювет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвалися на міні, коли намагалися спрямувати вантажівку з вибухівкою на позиції ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) знищення (8055) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+65
Гарнюче!
Слава Захистникам України!
показати весь коментар
05.08.2022 11:49 Відповісти
+45
Красівоє
показати весь коментар
05.08.2022 11:51 Відповісти
+39
и о погоде )))
//
ЗСУ почекали, поки загарбники зберуться разом (відео)

https://news.obozrevatel.com/tv/bachishstrilyaj503obmpznischueokupantiv05082022-mp4.htm

показати весь коментар
05.08.2022 12:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарнюче!
Слава Захистникам України!
показати весь коментар
05.08.2022 11:49 Відповісти
а в другій автівці, кацапня так обісралася, що гівно переважило на одну сторону, але то таке, і так добре
показати весь коментар
05.08.2022 12:25 Відповісти
Я "плачу", "ридаю" !
показати весь коментар
05.08.2022 15:49 Відповісти
а мені подобається музон "шмякі БУМ"
показати весь коментар
05.08.2022 16:43 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
05.08.2022 11:51 Відповісти
боулинг
показати весь коментар
05.08.2022 11:58 Відповісти
страйк!
показати весь коментар
05.08.2022 12:04 Відповісти
Вражаюче відео, ті що їхали в першій машині були вражені в смерть, а хто вижив в другій ще довго будуть вичищати труси від вражень
показати весь коментар
05.08.2022 11:53 Відповісти
та і не факт, що виживуть )
показати весь коментар
05.08.2022 12:15 Відповісти
хто вижив?

а звідкіля наші знають, шо там було 6 ахвіцерів і 5 зольдат?
показати весь коментар
05.08.2022 13:09 Відповісти
а тобі яке діло, знають і все, може пішли і документи перевірили, а тобі гондону ніхто доповідати не буде.
показати весь коментар
05.08.2022 19:09 Відповісти
Конечно, всё сделали по закону. И вод. права проверили и тех. паспорт на авто, и аптечку, и на алкоголь "продули" и штраф за непристёгивание ремнями безопасности выписали... посмертно.
показати весь коментар
06.08.2022 00:57 Відповісти
Опись-протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев!
показати весь коментар
06.08.2022 11:06 Відповісти
справа в тому,що кацапи незнають що таке труси!!))))
показати весь коментар
05.08.2022 14:24 Відповісти
До громадян України та громадян Вільного світу, які ставлять свічки і моляться за наших захисників, додалася ще одна категорія добродіїв в самій параші - це керівництво та персонал автовазу.
показати весь коментар
05.08.2022 11:53 Відповісти
тонко )))
показати весь коментар
05.08.2022 11:56 Відповісти
їм треба було пасками пристёбуваться ))) пазли не так розлітаются ))
показати весь коментар
05.08.2022 11:53 Відповісти
... обошел по внутреннему кругу
показати весь коментар
05.08.2022 11:54 Відповісти
Кокошнік далеченько відлетів.
показати весь коментар
05.08.2022 11:54 Відповісти
Кацапы приехали в Украину на сафари. Всё так. Но, оказалось, что есть нюанс.
показати весь коментар
05.08.2022 11:55 Відповісти
Враг сделал аж две ошибшики. Одни поехали напрямик прямо на Вашингтон. А другие так дали по газам чтобы показать как рузкиесваихнабрасают что аж перепутали землю с небом.
показати весь коментар
05.08.2022 11:55 Відповісти
Героям 💙💛❤️Слава👍👍👍‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
05.08.2022 11:55 Відповісти
счастлівого путі, потвори.
показати весь коментар
05.08.2022 12:00 Відповісти
и о погоде )))
//
ЗСУ почекали, поки загарбники зберуться разом (відео)

https://news.obozrevatel.com/tv/bachishstrilyaj503obmpznischueokupantiv05082022-mp4.htm

показати весь коментар
05.08.2022 12:05 Відповісти
"На гарє стоіт вєрблюд хата,
в нєйо 20 штук бєгут..."
Зер гут!
показати весь коментар
05.08.2022 14:40 Відповісти
В бильярде такое иногда встречается, когда одним ударом - два шара...
показати весь коментар
05.08.2022 12:09 Відповісти
При чому другий шар - "дурак".
показати весь коментар
05.08.2022 13:22 Відповісти
хахаха, вторые с перепугу опрокинулись в качестве жеста доброй воли
показати весь коментар
05.08.2022 12:10 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

показати весь коментар
05.08.2022 12:13 Відповісти
Как это в "Пластилиновой вороне" - не стойте и не прыгайте,не пойте не пляшите,там где идет строительство или подвешен груз.
показати весь коментар
05.08.2022 12:14 Відповісти
Кацапські офіцери переміщуються на "пірожках"?
показати весь коментар
05.08.2022 12:29 Відповісти
Судячи з усього - там щось типу "Ниви", а не "пірожка"...
показати весь коментар
05.08.2022 13:28 Відповісти
Шмакі бум!(с)
показати весь коментар
05.08.2022 12:43 Відповісти
"И одною пулей он убил обоих..."
показати весь коментар
05.08.2022 12:50 Відповісти
Авто шкода
показати весь коментар
05.08.2022 12:56 Відповісти
Вкотре переглядаю - це просто смішно, це 3,14здець просто
показати весь коментар
05.08.2022 13:09 Відповісти
Дай Боже, щоб у вас ручки не боліли...)))
показати весь коментар
05.08.2022 14:08 Відповісти
СМЕРТЬ моZZZZzzzzkaлям!!!
Всім без Винятку!!!
показати весь коментар
05.08.2022 14:25 Відповісти
Шмякі бум, матері їх ковіньку!
показати весь коментар
05.08.2022 14:45 Відповісти
У нас правова держава. Порушив швідкістний режим - отримав штраф.
показати весь коментар
05.08.2022 16:02 Відповісти
Причина ДТП " в кювет" перевищення швидкості водієм, в результаті чого він не справився з управлінням, можливо ще й "під градусом" був. Цікаво, чи були пристегнуті пасажири, чи не перевозили якихось заборонених предметів, типу зброї ?
показати весь коментар
05.08.2022 16:26 Відповісти
"буВ", "буЛИ", "перевозиЛИ". Все - у минулому.
показати весь коментар
06.08.2022 07:05 Відповісти
Первый 100% зачет, а второй просто перевернулся от кривизны дороги и волнения.
показати весь коментар
05.08.2022 16:54 Відповісти
Всіляких гараздів і міцного здоров'я подошим. Далі не можу - сльози радості заважають.......
показати весь коментар
05.08.2022 17:52 Відповісти
Цікаво з чого на такій швидкості так гарно влучили?
показати весь коментар
05.08.2022 19:22 Відповісти
Судя по выбуху - снайперский выстрел из РПГ.
показати весь коментар
06.08.2022 00:17 Відповісти
Другий воділа обісрався з переляку...
показати весь коментар
05.08.2022 20:00 Відповісти
Скоро в интревью с отцом второго водителя:
...Мой сын всегда мечтал о белой "Ниве", он даже погиб в белой "Ниве" и вот, по совету односельчан и его, уже теперь бывших однополчан, как в память о нём мы приобрели белую "Ниву", последней модели... прокомментировал мужчина, едва сдерживая счастливую улыбку.
показати весь коментар
06.08.2022 00:15 Відповісти
Понравилась песенка. Послышалось: Шмяки БУМ! С утра Шмяки БУМ! Ой-ой-ой!!!
показати весь коментар
06.08.2022 01:06 Відповісти
Бинго!
показати весь коментар
06.08.2022 12:55 Відповісти
 
 