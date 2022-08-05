РУС
Пограничники разоблачили схему переправки "моряков" через государственную границу, - ГПСУ. ВИДЕО

Работники ГНСУ разоблачили схему незаконной переправки мужчин в "ПМР", а потом в страны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.

"Схему организовал руководитель судоремонтной компании, подбиравший квалифицированных моряков или специалистов по ремонту морских судов. "Моряки" следовали вне пунктов пропуска в непризнанную ПМР, где их встречали местные правоохранители и ставили отметки о пересечении государственной границы "задним числом". Конечной точкой путешествия становилась одна из стран ЕС, в которую уклонисты уже добирались автобусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов США за каждого человека.

як прикордонники співпрацювали (ставали зрадниками України) із зрадниками України шухричем,портновим,сбушником,котрого в Сербії пов'язали ні мур мур.
05.08.2022 15:38
Тобто у нас прямо зараз діють пункти пропуску з кацапами в Молдові? Отже, якщо все норм з документами, шастають усякі ***** туди-сюди? Сюр...
05.08.2022 15:35
В армію їх не беруть,бо немає флоту,роботи для них немає,що їм робити,подохнути з голоду?ця держава згнила та смердить!
05.08.2022 16:06
Тобто у нас прямо зараз діють пункти пропуску з кацапами в Молдові? Отже, якщо все норм з документами, шастають усякі ***** туди-сюди? Сюр...
05.08.2022 15:35
Я Вам відкрию велику таємницю - є пункти пропуску навіть через лінію фронту - Васильєвка (Запорізька обл) та Печеніги (Харківська обл). Через Васильєвку їздять чоловіки 18-60, випускають майже всіх бажаючих.
05.08.2022 16:41
як прикордонники співпрацювали (ставали зрадниками України) із зрадниками України шухричем,портновим,сбушником,котрого в Сербії пов'язали ні мур мур.
05.08.2022 15:38
ЗЕшляпа відмовляється врегулювати питання з моряками, тож з часом таких випадків буде іще більше.
05.08.2022 15:52
В армію їх не беруть,бо немає флоту,роботи для них немає,що їм робити,подохнути з голоду?ця держава згнила та смердить!
05.08.2022 16:06
Треба з них робити морську піхоту
05.08.2022 16:20
с себя начни
05.08.2022 17:27
Не моряк . Давно на пенсіі . В армію хіба на латки .
05.08.2022 19:28
Нашій державі гроші не потрібні тому моряків не випускають за кордон. Країна житиме в борг.
05.08.2022 16:47
Да этому кагалу плевать на "краину"!Их парят либо федерация либо эрец!
05.08.2022 17:58
идиоты, отпустите людей пусть деньги зарабатывают
05.08.2022 17:24
интересно погранцы пакуют их как будто эти люди преступники рецидивисты, но думаю что за бабло сами проводят до границы... а вообще это абсурд с закрытием границ явно играет не на пользу Украины. так многие проукраинские граждане именно на этом пункте начинают испытывать неприязнь к власти. ПОРТНОВ спокойно свалил из страны... как это могло быть? по дипломатическому паспорту?
05.08.2022 20:16
 
 