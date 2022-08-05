Пограничники разоблачили схему переправки "моряков" через государственную границу, - ГПСУ. ВИДЕО
Работники ГНСУ разоблачили схему незаконной переправки мужчин в "ПМР", а потом в страны ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.
"Схему организовал руководитель судоремонтной компании, подбиравший квалифицированных моряков или специалистов по ремонту морских судов. "Моряки" следовали вне пунктов пропуска в непризнанную ПМР, где их встречали местные правоохранители и ставили отметки о пересечении государственной границы "задним числом". Конечной точкой путешествия становилась одна из стран ЕС, в которую уклонисты уже добирались автобусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов США за каждого человека.
Топ комментарии
+11 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий05.08.2022 15:38 Ответить Ссылка
+7 uavw zorg
показать весь комментарий05.08.2022 15:35 Ответить Ссылка
+6 Timur Sadikov
показать весь комментарий05.08.2022 16:06 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
uavw zorg
показать весь комментарий05.08.2022 15:35 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Серая Лиса
показать весь комментарий05.08.2022 16:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий05.08.2022 15:38 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Fundador Null
показать весь комментарий05.08.2022 15:52 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Timur Sadikov
показать весь комментарий05.08.2022 16:06 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Валентин Коваль
показать весь комментарий05.08.2022 16:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Антипов #307626
показать весь комментарий05.08.2022 17:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валентин Коваль
показать весь комментарий05.08.2022 19:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий05.08.2022 16:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
andrej andrej
показать весь комментарий05.08.2022 17:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Антипов #307626
показать весь комментарий05.08.2022 17:24 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Александр Александров #470855
показать весь комментарий05.08.2022 20:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль