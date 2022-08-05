Пограничники разоблачили схему переправки "моряков" через государственную границу, - ГПСУ. ВИДЕО

Работники ГНСУ разоблачили схему незаконной переправки мужчин в "ПМР", а потом в страны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.

"Схему организовал руководитель судоремонтной компании, подбиравший квалифицированных моряков или специалистов по ремонту морских судов. "Моряки" следовали вне пунктов пропуска в непризнанную ПМР, где их встречали местные правоохранители и ставили отметки о пересечении государственной границы "задним числом". Конечной точкой путешествия становилась одна из стран ЕС, в которую уклонисты уже добирались автобусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов США за каждого человека.