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Новости Видео Война
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Артиллерийские подразделения ДШВ эффективно применяют британские 105-мм гаубицы L119 на Херсонщине, - Стратком. ВИДЕО

Британские 105-мм артиллерийские системы эффективно помогают воинам ДШВ уничтожать российских оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины хорошо овладели британскими 105-мм гаубицами L119. В Херсонской области эти пушки помогают эффективно поражать и уничтожать огневые цели армии РФ.

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"Преимущество этой пушки в том, что она, вопервых, гораздо легче, например, по сравнению с Д-30, более мобильная, более быстрая в развертывании и более точная. Боеприпасы легче. Конечно, техника меньших размеров, которая может ее передвигать. Даже джип может ее утащить, будет менее заметен, будет меньше шума", - рассказывает один из бойцов.

Автор: 

оружие (10248) ВСУ (6670) Десантно-штурмовые войска (221) Херсонская область (4859)


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ДШВ України-черговий респект...
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07.08.2022 17:30 Ответить
Все це добре, та скоріш би Херсонщину звільнили, а за ним і Крим.
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07.08.2022 17:31 Ответить
Нам усе знадобиця --- шоб почистити ім мізки
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07.08.2022 17:31 Ответить
Героям Слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.08.2022 17:35 Ответить
Ееех, пшеничку топчим. Нічо москаликами земельку піддобрим.
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07.08.2022 17:36 Ответить
AH4 https://en.wikipedia.org/wiki/Howitzer howitzer китайська копія М-777
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07.08.2022 17:42 Ответить
китайцы скорее дадут кацапам чем нам
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07.08.2022 17:44 Ответить
А чому в Пісках відсутня артилерія і танки? Хлопців утюжать рашисти!
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07.08.2022 17:55 Ответить
 
 