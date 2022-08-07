Артиллерийские подразделения ДШВ эффективно применяют британские 105-мм гаубицы L119 на Херсонщине, - Стратком. ВИДЕО
Британские 105-мм артиллерийские системы эффективно помогают воинам ДШВ уничтожать российских оккупантов на юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Центра стратегических коммуникаций ВСУ.
Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины хорошо овладели британскими 105-мм гаубицами L119. В Херсонской области эти пушки помогают эффективно поражать и уничтожать огневые цели армии РФ.
"Преимущество этой пушки в том, что она, вопервых, гораздо легче, например, по сравнению с Д-30, более мобильная, более быстрая в развертывании и более точная. Боеприпасы легче. Конечно, техника меньших размеров, которая может ее передвигать. Даже джип может ее утащить, будет менее заметен, будет меньше шума", - рассказывает один из бойцов.
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