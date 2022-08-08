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Украинские воины затрофеили БТР-82А. ВИДЕО

Украинские воины захватили застрявший в болоте российский БТР-82А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с новым трофеем бойцы опубликовали в соцсетях.

"Еще один трофейный БТР-82А в достаточно приличном состоянии", – написали они в комментарии к видео.

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трофеи (181)


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браво... в хозяйстве пригодится...
(только хорошо проверить и.... проветрить))
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08.08.2022 14:27 Ответить
Гаррет Ейс детектед.
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08.08.2022 14:29 Ответить
легендарна 250 аська )
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09.08.2022 18:10 Ответить
Все згодиться -- в хазяистві не треба тільки бешеноі собаки
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08.08.2022 14:48 Ответить
А також президента-писюніста та його керманича, повелителя секретуток, швабр та канцтоварів.
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08.08.2022 19:50 Ответить
 
 