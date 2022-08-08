Украинские воины затрофеили БТР-82А. ВИДЕО

Украинские воины захватили застрявший в болоте российский БТР-82А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с новым трофеем бойцы опубликовали в соцсетях.

"Еще один трофейный БТР-82А в достаточно приличном состоянии", – написали они в комментарии к видео.

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