Российская самоходная реактивная установка разминирования УР-77 уничтожена в Харьковской области. ВИДЕО

В Харьковской области бойцы 112-й бригады теробороны Киева вместе с артиллеристами 92-й ОМБр уничтожили российскую реактивную самоходную установку разминирования УР-77.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 112-й бригады.

Харьковщина (5577) тероборона (349) трофеи (183)
+51
Как пишут рос источники.
Миротворцы россии в Карабахе, после ударов Азербайджана по позициям Армении сильно напуганы и бегут со своих позиций.
Россия кинула Армению и сейчас уже не силах что либо сделать. Азербайджанская армия не по зубам Кремлю
Шойгу срочно звонил в Генштаб Азербайджана и просил остановить удары, но его красиво послали.
03.08.2022 19:12 Ответить
+17
Виконавцям-респект...
03.08.2022 19:07 Ответить
+14
Реально адская штука. Эти твари у нас в Рубежном три раза ее запускали, был просто ад. Кстати она в жилых кварталах по международным нормам запрещена, но когда этих животных это останавливало.Били в самом центре города. Могу скинуть видео. Даже в убежищах стены дрожали.
03.08.2022 19:28 Ответить
