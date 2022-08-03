Российская самоходная реактивная установка разминирования УР-77 уничтожена в Харьковской области. ВИДЕО
В Харьковской области бойцы 112-й бригады теробороны Киева вместе с артиллеристами 92-й ОМБр уничтожили российскую реактивную самоходную установку разминирования УР-77.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 112-й бригады.
Топ комментарии
+51 Nov
показать весь комментарий03.08.2022 19:12 Ответить Ссылка
+17 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.08.2022 19:07 Ответить Ссылка
+14 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий03.08.2022 19:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Миротворцы россии в Карабахе, после ударов Азербайджана по позициям Армении сильно напуганы и бегут со своих позиций.
Россия кинула Армению и сейчас уже не силах что либо сделать. Азербайджанская армия не по зубам Кремлю
Шойгу срочно звонил в Генштаб Азербайджана и просил остановить удары, но его красиво послали.
то есть, дали точные координаты крейсера "Москва" ?
- Слышь, Васька, если спросят, кто мы такие, что скажем? Мы же по-армянски, «ни бельмеса»…Скажем - молокане, из русского села, в Армении,, так они спросят, какого хрена мы не вышли, после объявления перемирия… Скажем - русские солдаты, так спросят, что мы делаем на азербайджанской территории… Скажем, что жители Арцаха, так к стенке поставят, как террористов…
- А мы скажем, что приходили к армянам уговаривать их, чтобы те покинули Карабах, а они не послушались и нас в плену держали и стрелять заставляли…
Розмінування відбувається після підриву заряду - ударна хвиля від його вибуху спричиняє спрацювання механічних детонаторів мін. Однак, повне розмінування не гарантується - до прикладу, можуть залишитися взведеними міни, які мають детонатори двократного натиску (міна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C-62 ТМ-62 з детонатором МВД-62 або Mk7 з детонатором № 5 Mk4), протипіхотні міни натяжної дії. Не реагують на вибухову хвилю магнітні, сейсмічні й інфрачервоні детонатори