6 363 12

Силы ПВО сбили российскую ракету над Харьковщиной. ФОТОрепортаж

Силы ПВО сегодня сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки рухнули на поле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были обнаружены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработала наша ПВО! К сожалению, обломки упали в поле и немного повредили подсолнечники", - написал он.

Силы ПВО сбили российскую ракету над Харьковщиной 01

Силы ПВО сбили российскую ракету над Харьковщиной 02

Силы ПВО сбили российскую ракету над Харьковщиной 03

Силы ПВО сбили российскую ракету над Харьковщиной 04

+7
Якщо ППО збило С300 на Слобожанщині то це дуже і дуже добра новина! Можливо ППО знайшло таки голочку смерті для С300. Давайте хлопці ..пашье їх по повній! ЗСУ найкращі в світі!!!!!
03.08.2022 13:18
+4
Наші герої!
03.08.2022 13:23
+2
"Планували, як у Маріуполі": "Азов" просувається в Запорізькій області й знищує окупантів.
https://gazeta.ua/articles/regions/_planuvali-yak-u-mariupoli-azov-prosuvayetsya-v-zaporizkij-oblasti-j-znischuye-okupantiv/1104279
03.08.2022 13:22
он на пишуть шо електроніка у ракетах з Аli-Express
03.08.2022 13:03
"пишуть електроніка у ракетах з Аli-Express"

Це суцільний довбойоб вам там пише, який вважає, що мілітарна електроніка, начебто, має виглядати інакше за комерційну. Ба більше, цей довбойоб, який пише, навіть не намагається аналізувати схемотехніку, описуючи лише корпуси мікросхем, конденсаторів та типи конекторів, які є стандартними в усій світовій електронній індустрії. Мені час від часу доводиться приймати участь у розробці та побудуві тестових фіксч для різноманітних зібраних друкованих плат від BAЕ Systems (виробник NLAW, M777), Rocket Labs (світовий лідер із виготовлення та запуску легких космічних ракет-носіїв) й тощо - ці плати містять на собі такі компоненти, які окрім власних параметрів, на вигляд нічим не відрізняються від комерційних зразків. SMA - конектор - він і в Африці SMA конектор. В електронному обладнанні на Австралійських військових базах стоять такіж самі SMA конектори. Тому, скиньте геть локшину з власних вух.
03.08.2022 13:44
Так і пишуть що це купляють на Алиекспрес. Чи рашка здатна сама виготовляти ці конектори?
показать весь комментарий
👍
03.08.2022 13:04
Тяжко С-300 збивати.
03.08.2022 14:10
03.08.2022 13:22
Очмонеть, текстик."Нажаль, впали на поле з соняшником".А куди вони повинн і падати щоб не нажаль?на будинки?
03.08.2022 13:29
Все робилось для того,що б приземлити це одоробало прямо на пункт метолобрухту(шо б потiм не заморачуватися з транспортуванням),але трошки не розрахували..тому й "нажаль"..
03.08.2022 15:38
В місце її запуску
03.08.2022 15:40
Лайно кацапське.
03.08.2022 15:06
 
 