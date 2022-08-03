Силы ПВО сбили российскую ракету над Харьковщиной. ФОТОрепортаж
Силы ПВО сегодня сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки рухнули на поле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.
"Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были обнаружены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработала наша ПВО! К сожалению, обломки упали в поле и немного повредили подсолнечники", - написал он.
Це суцільний довбойоб вам там пише, який вважає, що мілітарна електроніка, начебто, має виглядати інакше за комерційну. Ба більше, цей довбойоб, який пише, навіть не намагається аналізувати схемотехніку, описуючи лише корпуси мікросхем, конденсаторів та типи конекторів, які є стандартними в усій світовій електронній індустрії. Мені час від часу доводиться приймати участь у розробці та побудуві тестових фіксч для різноманітних зібраних друкованих плат від BAЕ Systems (виробник NLAW, M777), Rocket Labs (світовий лідер із виготовлення та запуску легких космічних ракет-носіїв) й тощо - ці плати містять на собі такі компоненти, які окрім власних параметрів, на вигляд нічим не відрізняються від комерційних зразків. SMA - конектор - він і в Африці SMA конектор. В електронному обладнанні на Австралійських військових базах стоять такіж самі SMA конектори. Тому, скиньте геть локшину з власних вух.
