Силы ПВО сбили российскую ракету над Харьковщиной. ФОТОрепортаж

Силы ПВО сегодня сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки рухнули на поле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия полицейскими были обнаружены обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Отработала наша ПВО! К сожалению, обломки упали в поле и немного повредили подсолнечники", - написал он.

