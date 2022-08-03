Воин 58-й ОМПБр Владимир Гунько погиб в бою на Донетчине. ФОТОрепортаж

Владимир Гунько, который в рядах ВСУ защищал Иловайск в 2014 году и Широкино в 2015 году, погиб 31 июля под Бахмутом.

Об этом сообщила в фейсбуке руководительница SMM-направления линии магазинов EVA Марина Соколова

"Вова погиб.

31 июля в Бахмуте.

Лучший Вова. Как никто добр и справедлив. Он помогал всем и всегда.

Почти 2 месяца искал подразделение, ездил к ребятам ежедневно, искал пропавших побратимов. Организовывал похороны Жоржу.

И 1,5 месяца от добивался перевода в 58 бригаду.

Добился.

23 июля приехал в Бахмут. 31 погиб.

Выжил в Иловайске 2014, Широкино 2015.

Лучший Вова Украины 💔

Прощание состоится в Киеве. О точном времени и месте сообщим позже.

Похоронен он будет в Винницкой области.

Кто бы смог поехать на похороны, сообщите, пожалуйста.

Volodymyr Gunko

23.04.1989-31.07.2022", - говорится в сообщении.

