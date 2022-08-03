УКР
Сили ППО збили російську ракету над Харківщиною. ФОТОрепортаж

Сили ППО сьогодні збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.

"Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області місцеві жителі почули вибухи та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300. Відпрацювала наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдано ракетного удару по Червоноградському району, – Львівська ОВА

Сили ППО збили російську ракету над Харківщиною 01

Сили ППО збили російську ракету над Харківщиною 02

Сили ППО збили російську ракету над Харківщиною 03

Сили ППО збили російську ракету над Харківщиною 04

ППО (3470) ракети (4143) Харківщина (6054)
Якщо ППО збило С300 на Слобожанщині то це дуже і дуже добра новина! Можливо ППО знайшло таки голочку смерті для С300. Давайте хлопці ..пашье їх по повній! ЗСУ найкращі в світі!!!!!
03.08.2022 13:18 Відповісти
Наші герої!
03.08.2022 13:23 Відповісти
"Планували, як у Маріуполі": "Азов" просувається в Запорізькій області й знищує окупантів.
https://gazeta.ua/articles/regions/_planuvali-yak-u-mariupoli-azov-prosuvayetsya-v-zaporizkij-oblasti-j-znischuye-okupantiv/1104279
03.08.2022 13:22 Відповісти
он на пишуть шо електроніка у ракетах з Аli-Express
03.08.2022 13:03 Відповісти
"пишуть електроніка у ракетах з Аli-Express"

Це суцільний довбойоб вам там пише, який вважає, що мілітарна електроніка, начебто, має виглядати інакше за комерційну. Ба більше, цей довбойоб, який пише, навіть не намагається аналізувати схемотехніку, описуючи лише корпуси мікросхем, конденсаторів та типи конекторів, які є стандартними в усій світовій електронній індустрії. Мені час від часу доводиться приймати участь у розробці та побудуві тестових фіксч для різноманітних зібраних друкованих плат від BAЕ Systems (виробник NLAW, M777), Rocket Labs (світовий лідер із виготовлення та запуску легких космічних ракет-носіїв) й тощо - ці плати містять на собі такі компоненти, які окрім власних параметрів, на вигляд нічим не відрізняються від комерційних зразків. SMA - конектор - він і в Африці SMA конектор. В електронному обладнанні на Австралійських військових базах стоять такіж самі SMA конектори. Тому, скиньте геть локшину з власних вух.
03.08.2022 13:44 Відповісти
Так і пишуть що це купляють на Алиекспрес. Чи рашка здатна сама виготовляти ці конектори?
03.08.2022 14:08 Відповісти
👍
03.08.2022 13:04 Відповісти
Тяжко С-300 збивати.
03.08.2022 14:10 Відповісти
Очмонеть, текстик."Нажаль, впали на поле з соняшником".А куди вони повинн і падати щоб не нажаль?на будинки?
03.08.2022 13:29 Відповісти
Все робилось для того,що б приземлити це одоробало прямо на пункт метолобрухту(шо б потiм не заморачуватися з транспортуванням),але трошки не розрахували..тому й "нажаль"..
03.08.2022 15:38 Відповісти
В місце її запуску
03.08.2022 15:40 Відповісти
Лайно кацапське.
03.08.2022 15:06 Відповісти
 
 