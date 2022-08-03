Сили ППО збили російську ракету над Харківщиною. ФОТОрепортаж

Сили ППО сьогодні збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.

"Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області місцеві жителі почули вибухи та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300. Відпрацювала наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники", - написав він.

