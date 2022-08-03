Російська самохідна реактивна установка розмінування УР-77 знищена на Харківщині. ВIДЕО

У Харківській області бійці 112-ї бригади тероборони Києва разом з артилеристами 92-ї ОМБр знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77.

Нагадаємо, УР-77 "Метеорит" – радянська машина розмінування, створена на базі САУ 2С1 "Гвоздика". Призначення для створення проходів у протитанкових мінних полях під час бою шириною до 6 метрів та довжиною у 80-90 метрів.

Згідно з даними порталу Oryx, всього з початку повномасштабної війни в Україні російські окупаційні війська втратили 13 машин УР-77 "Метеорит", з них чотири було знищено, ще дві – покинуто і сім – затрофеєно бійцями ЗСУ.