Російська самохідна реактивна установка розмінування УР-77 знищена на Харківщині. ВIДЕО
У Харківській області бійці 112-ї бригади тероборони Києва разом з артилеристами 92-ї ОМБр знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 112-ї бригади.
Нагадаємо, УР-77 "Метеорит" – радянська машина розмінування, створена на базі САУ 2С1 "Гвоздика". Призначення для створення проходів у протитанкових мінних полях під час бою шириною до 6 метрів та довжиною у 80-90 метрів.
Згідно з даними порталу Oryx, всього з початку повномасштабної війни в Україні російські окупаційні війська втратили 13 машин УР-77 "Метеорит", з них чотири було знищено, ще дві – покинуто і сім – затрофеєно бійцями ЗСУ.
Розмінування відбувається після підриву заряду - ударна хвиля від його вибуху спричиняє спрацювання механічних детонаторів мін. Однак, повне розмінування не гарантується - до прикладу, можуть залишитися взведеними міни, які мають детонатори двократного натиску (міна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C-62 ТМ-62 з детонатором МВД-62 або Mk7 з детонатором № 5 Mk4), протипіхотні міни натяжної дії. Не реагують на вибухову хвилю магнітні, сейсмічні й інфрачервоні детонатори