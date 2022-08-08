Українські воїни затрофеїли БТР-82А. ВIДЕО

Українські воїни захопили російський БТР-82А, що застряг у болоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з новим трофеєм бійці опублікували у соцмережах.

"Ще один трофейний БТР-82А у досить пристойному стані", - написали вони у коментарі до відео.

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