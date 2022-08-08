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Українські воїни затрофеїли БТР-82А. ВIДЕО

Українські воїни захопили російський БТР-82А, що застряг у болоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з новим трофеєм бійці опублікували у соцмережах.

"Ще один трофейний БТР-82А у досить пристойному стані", - написали вони у коментарі до відео.

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трофеї (186)


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браво... в хозяйстве пригодится...
(только хорошо проверить и.... проветрить))
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08.08.2022 14:27 Відповісти
Гаррет Ейс детектед.
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08.08.2022 14:29 Відповісти
легендарна 250 аська )
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09.08.2022 18:10 Відповісти
Все згодиться -- в хазяистві не треба тільки бешеноі собаки
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08.08.2022 14:48 Відповісти
А також президента-писюніста та його керманича, повелителя секретуток, швабр та канцтоварів.
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08.08.2022 19:50 Відповісти
 
 