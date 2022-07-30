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Новий трофейний Т-72 захоплений 1-м батальйоном 95-ї бригади. ВIДЕО

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили російський танк Т-72.

Відео оприлюднив український воїн Юрій Кочевенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шикарний трофей 1-го батальйону 95 ОДШБр. Т-72, в чудовому стані і майже без пробігу", - зазначив український захисник.

За словами Кочевенка, російський танк скоро використовуватимуть ЗСУ в боях проти окупантів.

Також дивіться: "Тіп тупо в моїх берцах": Бойовий медик взяв у полон вісім окупантів-мародерів. ВIДЕО

Автор: 

95 окрема десантно-штурмова бригада (126) трофеї (185)


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Топ коментарі
+11
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30.07.2022 13:36
+11
IrisFlo @KonkordiyaGrey
Знаєте, де це і що це? Це Нова Македонія. І це танки Т-72 їдуть в Україну.
https://twitter.com/i/status/1553142699787800577
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30.07.2022 13:44
+10
Борт з Ненсі Пелосі вилетів з авіабази Ендрюс.

Речник планує відвідати острів Тайвань. Для її охорони ВМС США висунули ударну групу на чолі з авіаносцем Рональд Рейган. В той же час Китай негативно відреагував на можливий візит і розпочав військові навчання.

Схрестимо пальці 🤞
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30.07.2022 13:33
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Борт з Ненсі Пелосі вилетів з авіабази Ендрюс.

Речник планує відвідати острів Тайвань. Для її охорони ВМС США висунули ударну групу на чолі з авіаносцем Рональд Рейган. В той же час Китай негативно відреагував на можливий візит і розпочав військові навчання.

Схрестимо пальці 🤞
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30.07.2022 13:33 Відповісти
Китай вже погрожує США , за те ,що Ненсі Пелосі вилетіла до Тайваню 😕
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30.07.2022 13:51 Відповісти
вы то же за то чтобы началась 3 мировая?я имхо только за, даже если и ненароком и украину нуклеаром заденет зато потом поколения украинцев жить будут норм без кацапстана под боком и коммуняк китайских.
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30.07.2022 13:57 Відповісти
Досить знищити Москву і «флот» Китаю , а для цього не потрібна ЯЗ
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30.07.2022 14:12 Відповісти
це вже мабуть трьохтисячне "останнє китайське попередження"
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30.07.2022 14:40 Відповісти
А що вони ще можуть робити? Що не тягнуть суто збройно проти Заходу - їм вже очевидно. Що не тягнуть економічно проти заходу - їм за останні 3 роки теж стало кристально очевидно (китайську економіку зараз хитають внутрішні проблеми такі, що про війну думати - це самовбивство реальне). До того ж в самому Китаї захитався "товариш Сі", бо не зміг показати, що контролює шавку-путлєра (який ходить виключно в валізу), а всі ці "сили сибіру" та домовленості з путлєром - це було на авторитеті "товариша Сі".

Пам'ятаю, 2 місяці тому путлєр теж розпочав "військові навчання" на Сахаліні та Курилах, коли йому щось там не сподобалось в політиці Японії.

І що, добре навчилися? Всіх рапанів злякали?
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30.07.2022 15:01 Відповісти
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30.07.2022 13:36 Відповісти
IrisFlo @KonkordiyaGrey
Знаєте, де це і що це? Це Нова Македонія. І це танки Т-72 їдуть в Україну.
https://twitter.com/i/status/1553142699787800577
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30.07.2022 13:44 Відповісти
А орки де , в танчику залишились ? маю надію !
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30.07.2022 13:46 Відповісти
Залишились, у землі.
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30.07.2022 13:54 Відповісти
Віримо ЗСУ, підтримуємо і тільки разом до перемоги 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.07.2022 13:48 Відповісти
Хлопці молодці!Героям слава!
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30.07.2022 14:21 Відповісти
молодцы хлопцы
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30.07.2022 14:23 Відповісти
Китаи почав тупотіти ногами -- мікрочіпів хоче
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30.07.2022 14:46 Відповісти
Слава Україні! Слава Героям!
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30.07.2022 15:17 Відповісти
 
 