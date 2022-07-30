Новий трофейний Т-72 захоплений 1-м батальйоном 95-ї бригади. ВIДЕО

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили російський танк Т-72.

Відео оприлюднив український воїн Юрій Кочевенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шикарний трофей 1-го батальйону 95 ОДШБр. Т-72, в чудовому стані і майже без пробігу", - зазначив український захисник.

За словами Кочевенка, російський танк скоро використовуватимуть ЗСУ в боях проти окупантів.

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