Новий трофейний Т-72 захоплений 1-м батальйоном 95-ї бригади. ВIДЕО
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили російський танк Т-72.
Відео оприлюднив український воїн Юрій Кочевенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Шикарний трофей 1-го батальйону 95 ОДШБр. Т-72, в чудовому стані і майже без пробігу", - зазначив український захисник.
За словами Кочевенка, російський танк скоро використовуватимуть ЗСУ в боях проти окупантів.
Топ коментарі
+11 YU ST
показати весь коментар30.07.2022 13:36
+11 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар30.07.2022 13:44
+10 Ірландія
показати весь коментар30.07.2022 13:33
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Речник планує відвідати острів Тайвань. Для її охорони ВМС США висунули ударну групу на чолі з авіаносцем Рональд Рейган. В той же час Китай негативно відреагував на можливий візит і розпочав військові навчання.
Схрестимо пальці 🤞
Пам'ятаю, 2 місяці тому путлєр теж розпочав "військові навчання" на Сахаліні та Курилах, коли йому щось там не сподобалось в політиці Японії.
І що, добре навчилися? Всіх рапанів злякали?
Знаєте, де це і що це? Це Нова Македонія. І це танки Т-72 їдуть в Україну.
https://twitter.com/i/status/1553142699787800577