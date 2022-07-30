Новый трофейный Т-72 захвачен 1-м батальоном 95-й бригады. ВИДЕО
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили российский танк Т-72.
Видео обнародовал украинский воин Юрий Кочевенко, передает Цензор.НЕТ.
"Шикарный трофей 1-го батальона 95 ОДШБр. Т-72, в отличном состоянии и почти без пробега", - отметил украинский защитник.
По словам Кочевенко, российский танк скоро будут использовать ВСУ в боях против оккупантов.
Топ комментарии
+11 YU ST
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+11 Йцу Кенг #461207
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Речник планує відвідати острів Тайвань. Для її охорони ВМС США висунули ударну групу на чолі з авіаносцем Рональд Рейган. В той же час Китай негативно відреагував на можливий візит і розпочав військові навчання.
Схрестимо пальці 🤞
Пам'ятаю, 2 місяці тому путлєр теж розпочав "військові навчання" на Сахаліні та Курилах, коли йому щось там не сподобалось в політиці Японії.
І що, добре навчилися? Всіх рапанів злякали?
Знаєте, де це і що це? Це Нова Македонія. І це танки Т-72 їдуть в Україну.
https://twitter.com/i/status/1553142699787800577