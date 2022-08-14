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Шествие в поддержку Украины состоялось в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники шествия призвали признать Россию страной-террористом и спасти пленных защитников "Азовстали".

Фото и видео ходы опубликовал в фейсбуке вице-президент Объединения украинцев во Франции Владимир Когутяк, сообщает Цензор.НЕТ.

Манифестанты потребовали признать Россию государством-террористом и спасти азовцев.

Также они призвали французские компании, которые до сих пор не покинули российский рынок, выйти из него.

Предыдущие акции в поддержку Украины в Париже прошли 27 июля, 3 и 11 августа.

Также смотрите: Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства. ФОТОрепортаж

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митинг (2558) Франция (3545) шествие (129)


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Топ комментарии
+12
Мо-лод-ці!
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14.08.2022 14:47 Ответить
+6
Какие светлые лица потомков Киевской Руси
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14.08.2022 15:08 Ответить
+5
Нє.
Потрібно впливати на громадське суспільство на Заході, особливо в таких країнах, як Франція. А суспільство створює тиск на уряд щодо подальшої підтримки України.
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14.08.2022 15:46 Ответить
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Мо-лод-ці!
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14.08.2022 14:47 Ответить
Сине-желтые - это для мирного времени. А красно-черные для сейчас. Хотя наш флаг изначально был желто-синим и символизировал Солнце над Водой
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14.08.2022 15:06 Ответить
, на Прапор України говорять - жовтоблакитний, а не синьожовтий)
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14.08.2022 16:21 Ответить
Родная моя красивая глупая. По законам геральдики цвета читаются сверху-вниз и справа налево
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14.08.2022 17:45 Ответить
А ты какой-то как-бы умный, да невежливый, и этим все старания твоего ума сведены на нет
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15.08.2022 15:10 Ответить
Какие светлые лица потомков Киевской Руси
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14.08.2022 15:08 Ответить
Нє.
Потрібно впливати на громадське суспільство на Заході, особливо в таких країнах, як Франція. А суспільство створює тиск на уряд щодо подальшої підтримки України.
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14.08.2022 15:46 Ответить
Хода на підтримку України - це файно. От якби ще росію "гнівно засудили" - то вобше було б!
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14.08.2022 20:23 Ответить
Бездельники и бездельницы! А французы пашут в поте лица своего, чтобы обеспечить пособия этим праздношатающимся.
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15.08.2022 18:50 Ответить
 
 