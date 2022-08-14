Шествие в поддержку Украины состоялось в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Участники шествия призвали признать Россию страной-террористом и спасти пленных защитников "Азовстали".
Фото и видео ходы опубликовал в фейсбуке вице-президент Объединения украинцев во Франции Владимир Когутяк, сообщает Цензор.НЕТ.
Манифестанты потребовали признать Россию государством-террористом и спасти азовцев.
Также они призвали французские компании, которые до сих пор не покинули российский рынок, выйти из него.
Предыдущие акции в поддержку Украины в Париже прошли 27 июля, 3 и 11 августа.
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Потрібно впливати на громадське суспільство на Заході, особливо в таких країнах, як Франція. А суспільство створює тиск на уряд щодо подальшої підтримки України.