Шествие в поддержку Украины состоялось в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники шествия призвали признать Россию страной-террористом и спасти пленных защитников "Азовстали".

Фото и видео ходы опубликовал в фейсбуке вице-президент Объединения украинцев во Франции Владимир Когутяк, сообщает Цензор.НЕТ.

Манифестанты потребовали признать Россию государством-террористом и спасти азовцев.

Также они призвали французские компании, которые до сих пор не покинули российский рынок, выйти из него.

Предыдущие акции в поддержку Украины в Париже прошли 27 июля, 3 и 11 августа.

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