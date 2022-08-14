Хода на підтримку України відбулася в Парижі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учасники ходи закликали визнати Росію країною-терористом та врятувати полонених захисників "Азовсталі".
Фото та відео ходи опублікував у фейсбуці віцепрезидент Об’єднання українців у Франції Володимир Когутяк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Маніфестанти вимагали визнати Росію державою-терористом та врятувати азовців.
Також вони закликали французькі компанії, які ще досі не залишили російський ринок, вийти з нього.
Попередні акції на підтримку України у Парижі пройшли 27 липня, 3 та 11 серпня.
Топ коментарі
+12 Харьков Сумской
показати весь коментар14.08.2022 14:47 Відповісти Посилання
+6 Ziu Zou
показати весь коментар14.08.2022 15:08 Відповісти Посилання
+5 Ahmed Nunji
показати весь коментар14.08.2022 15:46 Відповісти Посилання
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Потрібно впливати на громадське суспільство на Заході, особливо в таких країнах, як Франція. А суспільство створює тиск на уряд щодо подальшої підтримки України.