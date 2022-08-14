УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13653 відвідувача онлайн
Новини Відео
4 765 11

Хода на підтримку України відбулася в Парижі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники ходи закликали визнати Росію країною-терористом та врятувати полонених захисників "Азовсталі".

Фото та відео ходи опублікував у фейсбуці віцепрезидент Об’єднання українців у Франції Володимир Когутяк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Маніфестанти вимагали визнати Росію державою-терористом та врятувати азовців.

Також вони закликали французькі компанії, які ще досі не залишили російський ринок, вийти з нього.

Попередні акції на підтримку України у Парижі пройшли 27 липня, 3 та 11 серпня.

Читайте: Громадянам РФ заборонили відвідувати Венсенський замок у Франції

Хода на підтримку України відбулася в Парижі 01
Хода на підтримку України відбулася в Парижі 02
Хода на підтримку України відбулася в Парижі 03
Хода на підтримку України відбулася в Парижі 04
Хода на підтримку України відбулася в Парижі 05
Хода на підтримку України відбулася в Парижі 06

Автор: 

мітинг (755) Франція (3105) хода (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Мо-лод-ці!
показати весь коментар
14.08.2022 14:47 Відповісти
+6
Какие светлые лица потомков Киевской Руси
показати весь коментар
14.08.2022 15:08 Відповісти
+5
Нє.
Потрібно впливати на громадське суспільство на Заході, особливо в таких країнах, як Франція. А суспільство створює тиск на уряд щодо подальшої підтримки України.
показати весь коментар
14.08.2022 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мо-лод-ці!
показати весь коментар
14.08.2022 14:47 Відповісти
Сине-желтые - это для мирного времени. А красно-черные для сейчас. Хотя наш флаг изначально был желто-синим и символизировал Солнце над Водой
показати весь коментар
14.08.2022 15:06 Відповісти
, на Прапор України говорять - жовтоблакитний, а не синьожовтий)
показати весь коментар
14.08.2022 16:21 Відповісти
Родная моя красивая глупая. По законам геральдики цвета читаются сверху-вниз и справа налево
показати весь коментар
14.08.2022 17:45 Відповісти
А ты какой-то как-бы умный, да невежливый, и этим все старания твоего ума сведены на нет
показати весь коментар
15.08.2022 15:10 Відповісти
Какие светлые лица потомков Киевской Руси
показати весь коментар
14.08.2022 15:08 Відповісти
Нє.
Потрібно впливати на громадське суспільство на Заході, особливо в таких країнах, як Франція. А суспільство створює тиск на уряд щодо подальшої підтримки України.
показати весь коментар
14.08.2022 15:46 Відповісти
Хода на підтримку України - це файно. От якби ще росію "гнівно засудили" - то вобше було б!
показати весь коментар
14.08.2022 20:23 Відповісти
Бездельники и бездельницы! А французы пашут в поте лица своего, чтобы обеспечить пособия этим праздношатающимся.
показати весь коментар
15.08.2022 18:50 Відповісти
 
 