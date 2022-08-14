Хода на підтримку України відбулася в Парижі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники ходи закликали визнати Росію країною-терористом та врятувати полонених захисників "Азовсталі".

Фото та відео ходи опублікував у фейсбуці віцепрезидент Об’єднання українців у Франції Володимир Когутяк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Маніфестанти вимагали визнати Росію державою-терористом та врятувати азовців.

Також вони закликали французькі компанії, які ще досі не залишили російський ринок, вийти з нього.

Попередні акції на підтримку України у Парижі пройшли 27 липня, 3 та 11 серпня.

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