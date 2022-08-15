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Оккупанты начали возводить фортификационные сооружения в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупационные войска начали строить фортификационные сооружения, простирающиеся в направлении Мангуша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Вместе с жилищным кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное сооружение фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники, - в 300-400 метрах от забора "нового микрорайона", - написал он.

Андрющенко отметил, что эта территория застройки не обозначена ни на каких разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".

"Живой щит – типичная тактика оккупантов", - написал он.

Смотрите также: Украинцев депортируют из российского Пскова обратно в Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО

Также Андрющенко предупредил мариупольцев, которые собираются заселяться в новые дома, о том, что у них нет подвалов или бомбоубежищ в пешей доступности.

Автор: 

Мариуполь (5726) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+22
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15.08.2022 18:18 Ответить
+17
Предать и отдать было легко. Теперь будет тяжело все это всковырнуть. Русня, в отличие от Боневтика, не бабло на асфальте пилит, а занимается постоянным укреплением обороны оккупированной территории.
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15.08.2022 18:13 Ответить
+15
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15.08.2022 18:41 Ответить
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Предать и отдать было легко. Теперь будет тяжело все это всковырнуть. Русня, в отличие от Боневтика, не бабло на асфальте пилит, а занимается постоянным укреплением обороны оккупированной территории.
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15.08.2022 18:13 Ответить
русня бабло не пилит завязывай смотреть Скабееву
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15.08.2022 18:18 Ответить
Как шашлычки от Зели, хорошо пошли? Кровавой отрыжки еще нет?
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15.08.2022 18:29 Ответить
Пішов нах
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15.08.2022 18:21 Ответить
Шо не так він сказав? Твоє божество Тойшоневтік?
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15.08.2022 18:27 Ответить
будували за ...

17 квіт. 2019 р. - За останні три роки в Україні відремонтовано та побудовано 6800 км доріг, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман
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15.08.2022 18:28 Ответить
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15.08.2022 18:41 Ответить
Ну бітум з нафти кацапської був дешевший при першому ніж бітум кацапський при другому. Шо одне шо друге хіба піарились на обороні
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15.08.2022 18:52 Ответить
Вранье.
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15.08.2022 18:56 Ответить
Бюджет мо в 2018 83млрд при бюджеті України 1.2трлн. в Полторака спитай скільки він просив і скільки дали
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15.08.2022 19:02 Ответить
Ну и?
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15.08.2022 19:15 Ответить
Один другого вартий. Навіть по очах видно ))
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15.08.2022 20:11 Ответить
киянин на польських "номерах"?
Як тобі там відсижується?? ти мабуть з "гарячих" точок: Бахмут, Попасна?! так??
х*й з пальцем не порівнюй..
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15.08.2022 20:56 Ответить
Вот такие, как вы и наголосовали нам войну, кровь, смерти и разруху. А сами слиняли подальше от этого. А понести ответственность за свой выбор слабо? Или там спокойнее заниматься демагогией?
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15.08.2022 21:50 Ответить
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15.08.2022 18:18 Ответить
Тут і так все ясно.
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15.08.2022 18:28 Ответить
та яки нах фортифікаційні споруди...та то кацапы приглядывают места куды мумифицироваться минимально безущербно..
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15.08.2022 18:21 Ответить
Пора зелебобики на коня и освобождать слитый Мариуполь
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15.08.2022 18:36 Ответить
Отріжуть від постачання, самі доброю волєю підуть геть
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15.08.2022 18:59 Ответить
A зеблани що роблять для укріплення оборони в напрямку лукомор'я, дороги відновлюють?
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15.08.2022 19:26 Ответить
Там люся всіх переможе, укріплювати нема потреби.
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15.08.2022 20:13 Ответить
Скоро будуть тікать,аж лапті губить...
Тримаємось,бо ми українці!
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15.08.2022 20:34 Ответить
Де наші українські фортифікаційні споруди на можливих напрямках удару рф?

Якщо дивитись те як деякі колишні "блогери" роблять позиції для себе, то це дич тому що максимум їх це окоп лопатою, і без ниття від глядачів про те де принаймні бензопила, де техніка, нічого цього саме не появляється, лиш потім коли понили задумуються над цим і підвозять. Про габіони, залізобетон та бункери на глибині навіть мова не йде і це дич. Де так можна країну захищати. Класичну піхоту у якої немає бензопил, важкою будівельної техніки та іншого треба нахер розформувати, бо окоп в ******** війні дронів ніхера не працює.
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16.08.2022 08:53 Ответить
Це ж якось так доблесна команда клоунів мала би готуватися до війни. Рити окопи та захисні споруди, а не хєром по роялю бряцать.
Чи я може у чомусь не правий?
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16.08.2022 12:13 Ответить
 
 