Оккупанты начали возводить фортификационные сооружения в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупационные войска начали строить фортификационные сооружения, простирающиеся в направлении Мангуша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Вместе с жилищным кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное сооружение фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники, - в 300-400 метрах от забора "нового микрорайона", - написал он.

Андрющенко отметил, что эта территория застройки не обозначена ни на каких разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".

"Живой щит – типичная тактика оккупантов", - написал он.

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Также Андрющенко предупредил мариупольцев, которые собираются заселяться в новые дома, о том, что у них нет подвалов или бомбоубежищ в пешей доступности.