Оккупанты начали возводить фортификационные сооружения в Мариуполе
В Мариуполе российские оккупационные войска начали строить фортификационные сооружения, простирающиеся в направлении Мангуша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Вместе с жилищным кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное сооружение фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники, - в 300-400 метрах от забора "нового микрорайона", - написал он.
Андрющенко отметил, что эта территория застройки не обозначена ни на каких разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".
"Живой щит – типичная тактика оккупантов", - написал он.
Также Андрющенко предупредил мариупольцев, которые собираются заселяться в новые дома, о том, что у них нет подвалов или бомбоубежищ в пешей доступности.
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Як тобі там відсижується?? ти мабуть з "гарячих" точок: Бахмут, Попасна?! так??
х*й з пальцем не порівнюй..
Тримаємось,бо ми українці!
Якщо дивитись те як деякі колишні "блогери" роблять позиції для себе, то це дич тому що максимум їх це окоп лопатою, і без ниття від глядачів про те де принаймні бензопила, де техніка, нічого цього саме не появляється, лиш потім коли понили задумуються над цим і підвозять. Про габіони, залізобетон та бункери на глибині навіть мова не йде і це дич. Де так можна країну захищати. Класичну піхоту у якої немає бензопил, важкою будівельної техніки та іншого треба нахер розформувати, бо окоп в ******** війні дронів ніхера не працює.
Чи я може у чомусь не правий?