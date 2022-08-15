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Окупанти почали зводити фортифікаційні споруди в Маріуполі

У Маріуполі російські окупаційні війська почали будувати фортифікаційні споруди, що простягаються в напрямку Мангуша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Разом з житловим кварталом Міноборони Росії в напрямку Мангуша почало активну розбудову фортифікаційних споруд. Як ми й казали, спираючись на наші джерела - за 300-400 метрів від паркану "нового мікрорайону"", - написав він.

Андрющенко зауважив, що ця територія забудови не позначена на жодних розрекламованих планах з "відновлення Маріуполя".

"Живий щит - типова тактика окупантів", - написав він.

Також дивіться: Українців депортують з російського Пскова назад до Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Також Андрющенко попередив маріупольців, які збираються заселятися у нові будинки, про те, що в них немає підвалів чи бомбосховищ у пішому доступі.

Автор: 

Маріуполь (3245) Андрющенко Петро (698)


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Топ коментарі
+22
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15.08.2022 18:18 Відповісти
+17
Предать и отдать было легко. Теперь будет тяжело все это всковырнуть. Русня, в отличие от Боневтика, не бабло на асфальте пилит, а занимается постоянным укреплением обороны оккупированной территории.
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15.08.2022 18:13 Відповісти
+15
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15.08.2022 18:41 Відповісти
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Предать и отдать было легко. Теперь будет тяжело все это всковырнуть. Русня, в отличие от Боневтика, не бабло на асфальте пилит, а занимается постоянным укреплением обороны оккупированной территории.
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15.08.2022 18:13 Відповісти
русня бабло не пилит завязывай смотреть Скабееву
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15.08.2022 18:18 Відповісти
Как шашлычки от Зели, хорошо пошли? Кровавой отрыжки еще нет?
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15.08.2022 18:29 Відповісти
Пішов нах
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15.08.2022 18:21 Відповісти
Шо не так він сказав? Твоє божество Тойшоневтік?
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15.08.2022 18:27 Відповісти
будували за ...

17 квіт. 2019 р. - За останні три роки в Україні відремонтовано та побудовано 6800 км доріг, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман
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15.08.2022 18:28 Відповісти
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15.08.2022 18:41 Відповісти
Ну бітум з нафти кацапської був дешевший при першому ніж бітум кацапський при другому. Шо одне шо друге хіба піарились на обороні
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15.08.2022 18:52 Відповісти
Вранье.
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15.08.2022 18:56 Відповісти
Бюджет мо в 2018 83млрд при бюджеті України 1.2трлн. в Полторака спитай скільки він просив і скільки дали
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15.08.2022 19:02 Відповісти
Ну и?
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15.08.2022 19:15 Відповісти
Один другого вартий. Навіть по очах видно ))
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15.08.2022 20:11 Відповісти
киянин на польських "номерах"?
Як тобі там відсижується?? ти мабуть з "гарячих" точок: Бахмут, Попасна?! так??
х*й з пальцем не порівнюй..
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15.08.2022 20:56 Відповісти
Вот такие, как вы и наголосовали нам войну, кровь, смерти и разруху. А сами слиняли подальше от этого. А понести ответственность за свой выбор слабо? Или там спокойнее заниматься демагогией?
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15.08.2022 21:50 Відповісти
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15.08.2022 18:18 Відповісти
Тут і так все ясно.
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15.08.2022 18:28 Відповісти
та яки нах фортифікаційні споруди...та то кацапы приглядывают места куды мумифицироваться минимально безущербно..
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15.08.2022 18:21 Відповісти
Пора зелебобики на коня и освобождать слитый Мариуполь
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15.08.2022 18:36 Відповісти
Отріжуть від постачання, самі доброю волєю підуть геть
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15.08.2022 18:59 Відповісти
A зеблани що роблять для укріплення оборони в напрямку лукомор'я, дороги відновлюють?
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15.08.2022 19:26 Відповісти
Там люся всіх переможе, укріплювати нема потреби.
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15.08.2022 20:13 Відповісти
Скоро будуть тікать,аж лапті губить...
Тримаємось,бо ми українці!
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15.08.2022 20:34 Відповісти
Де наші українські фортифікаційні споруди на можливих напрямках удару рф?

Якщо дивитись те як деякі колишні "блогери" роблять позиції для себе, то це дич тому що максимум їх це окоп лопатою, і без ниття від глядачів про те де принаймні бензопила, де техніка, нічого цього саме не появляється, лиш потім коли понили задумуються над цим і підвозять. Про габіони, залізобетон та бункери на глибині навіть мова не йде і це дич. Де так можна країну захищати. Класичну піхоту у якої немає бензопил, важкою будівельної техніки та іншого треба нахер розформувати, бо окоп в ******** війні дронів ніхера не працює.
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16.08.2022 08:53 Відповісти
Це ж якось так доблесна команда клоунів мала би готуватися до війни. Рити окопи та захисні споруди, а не хєром по роялю бряцать.
Чи я може у чомусь не правий?
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16.08.2022 12:13 Відповісти
 
 