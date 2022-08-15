Окупанти почали зводити фортифікаційні споруди в Маріуполі
У Маріуполі російські окупаційні війська почали будувати фортифікаційні споруди, що простягаються в напрямку Мангуша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Разом з житловим кварталом Міноборони Росії в напрямку Мангуша почало активну розбудову фортифікаційних споруд. Як ми й казали, спираючись на наші джерела - за 300-400 метрів від паркану "нового мікрорайону"", - написав він.
Андрющенко зауважив, що ця територія забудови не позначена на жодних розрекламованих планах з "відновлення Маріуполя".
"Живий щит - типова тактика окупантів", - написав він.
Також Андрющенко попередив маріупольців, які збираються заселятися у нові будинки, про те, що в них немає підвалів чи бомбосховищ у пішому доступі.
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Як тобі там відсижується?? ти мабуть з "гарячих" точок: Бахмут, Попасна?! так??
х*й з пальцем не порівнюй..
Тримаємось,бо ми українці!
Якщо дивитись те як деякі колишні "блогери" роблять позиції для себе, то це дич тому що максимум їх це окоп лопатою, і без ниття від глядачів про те де принаймні бензопила, де техніка, нічого цього саме не появляється, лиш потім коли понили задумуються над цим і підвозять. Про габіони, залізобетон та бункери на глибині навіть мова не йде і це дич. Де так можна країну захищати. Класичну піхоту у якої немає бензопил, важкою будівельної техніки та іншого треба нахер розформувати, бо окоп в ******** війні дронів ніхера не працює.
Чи я може у чомусь не правий?