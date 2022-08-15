Окупанти почали зводити фортифікаційні споруди в Маріуполі

У Маріуполі російські окупаційні війська почали будувати фортифікаційні споруди, що простягаються в напрямку Мангуша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Разом з житловим кварталом Міноборони Росії в напрямку Мангуша почало активну розбудову фортифікаційних споруд. Як ми й казали, спираючись на наші джерела - за 300-400 метрів від паркану "нового мікрорайону"", - написав він.

Андрющенко зауважив, що ця територія забудови не позначена на жодних розрекламованих планах з "відновлення Маріуполя".

"Живий щит - типова тактика окупантів", - написав він.

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Також Андрющенко попередив маріупольців, які збираються заселятися у нові будинки, про те, що в них немає підвалів чи бомбосховищ у пішому доступі.