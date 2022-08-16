Полезная информация: боевой медик рассказывает, почему гибнут солдаты. ВИДЕО
Боевой медик Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Варан рассказал о главных причинах того, что раненые бойцы погибают даже после оказания первой медицинской помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, медик-теробороновец показал, как необходимо правильно действовать, чтобы медицинская помощь на поле боя была максимально эффективной.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергей Иванофф
показать весь комментарий16.08.2022 19:18 Ответить Мне нравится 17 Ссылка
Антонина Бернат
показать весь комментарий16.08.2022 19:29 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Alex_Dimitrov
показать весь комментарий16.08.2022 19:39 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
V Vv #502451
показать весь комментарий16.08.2022 19:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Мари Кривец
показать весь комментарий16.08.2022 19:47 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Ivan Ivanov #437477
показать весь комментарий16.08.2022 21:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Vlad Lancev
показать весь комментарий16.08.2022 22:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oles Ivanov
показать весь комментарий16.08.2022 22:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталья Супрун #297931
показать весь комментарий17.08.2022 19:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль