Полезная информация: боевой медик рассказывает, почему гибнут солдаты. ВИДЕО

Боевой медик Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Варан рассказал о главных причинах того, что раненые бойцы погибают даже после оказания первой медицинской помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, медик-теробороновец показал, как необходимо правильно действовать, чтобы медицинская помощь на поле боя была максимально эффективной.

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