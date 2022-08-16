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Полезная информация: боевой медик рассказывает, почему гибнут солдаты. ВИДЕО

Боевой медик Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Варан рассказал о главных причинах того, что раненые бойцы погибают даже после оказания первой медицинской помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, медик-теробороновец показал, как необходимо правильно действовать, чтобы медицинская помощь на поле боя была максимально эффективной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Работа военных медиков в боевых условиях. ВИДЕО

Автор: 

ранение (3401) медицинская помощь (85)


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Благодарю, познавательно. Надеюсь не пригодится.
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16.08.2022 19:18 Ответить
Дякую. Коротко, чітко, без зайвих слів-паразитів.
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16.08.2022 19:29 Ответить
Централизованный канал нужен в телеграмме или где-то еще, для боевых медиков и интересующихся... А вообще полевой центр по обучению хотя бы инструкторов, которые затем обучат на местах кого требуется.... Но конечно это бы надо было 8 лет делать... и уж точно последние два года, когда 150-200 тысяч уродов возле границ собирались...
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16.08.2022 19:39 Ответить
Видосики продолжаются. Есть профессиональные врачи с подготовкой так ед и они бы намного лучше и методические грамотнее изложили материал. А так получилась отсебятина непонятно зачем и для кого сделанная.
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16.08.2022 19:46 Ответить
Дякую. Найзмістовніша лекція з часів медичної лекції в автошколі.
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16.08.2022 19:47 Ответить
Велика подяка!
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16.08.2022 21:29 Ответить
Дякую.
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16.08.2022 22:23 Ответить
Дивився відео по 50-60 хв , де товкли воду в ступі , розказуючи те , про що розказав медик з передка за 7 хв. І він розказав більше , ніж академічні інституції. Дякую йому.
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16.08.2022 22:54 Ответить
Варто було б все це говорити українською. Не треба вчити ворогів
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17.08.2022 19:44 Ответить
 
 