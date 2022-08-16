Корисна інформація: бойовий медик розповідає, чому гинуть солдати. ВIДЕО
Бойовий медик Харківського окремого батальйону територіальної оборони Варан розповів про головні причини того, що поранені бійці гинуть навіть після надання першої медичної допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, медик-тероборонівець показав, як необхідно правильно діяти, щоб медична допомога на полі бою була максимально ефективна.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Иванофф
показати весь коментар16.08.2022 19:18 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
Антонина Бернат
показати весь коментар16.08.2022 19:29 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Alex_Dimitrov
показати весь коментар16.08.2022 19:39 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
V Vv #502451
показати весь коментар16.08.2022 19:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Мари Кривец
показати весь коментар16.08.2022 19:47 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар16.08.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vlad Lancev
показати весь коментар16.08.2022 22:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oles Ivanov
показати весь коментар16.08.2022 22:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Наталья Супрун #297931
показати весь коментар17.08.2022 19:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль