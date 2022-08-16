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Корисна інформація: бойовий медик розповідає, чому гинуть солдати. ВIДЕО

Бойовий медик Харківського окремого батальйону територіальної оборони Варан розповів про головні причини того, що поранені бійці гинуть навіть після надання першої медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, медик-тероборонівець показав, як необхідно правильно діяти, щоб медична допомога на полі бою була максимально ефективна. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота військових медиків в бойових умовах. ВIДЕО

Автор: 

поранення (2820) медична допомога (113)


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Благодарю, познавательно. Надеюсь не пригодится.
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16.08.2022 19:18 Відповісти
Дякую. Коротко, чітко, без зайвих слів-паразитів.
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16.08.2022 19:29 Відповісти
Централизованный канал нужен в телеграмме или где-то еще, для боевых медиков и интересующихся... А вообще полевой центр по обучению хотя бы инструкторов, которые затем обучат на местах кого требуется.... Но конечно это бы надо было 8 лет делать... и уж точно последние два года, когда 150-200 тысяч уродов возле границ собирались...
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16.08.2022 19:39 Відповісти
Видосики продолжаются. Есть профессиональные врачи с подготовкой так ед и они бы намного лучше и методические грамотнее изложили материал. А так получилась отсебятина непонятно зачем и для кого сделанная.
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16.08.2022 19:46 Відповісти
Дякую. Найзмістовніша лекція з часів медичної лекції в автошколі.
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16.08.2022 19:47 Відповісти
Велика подяка!
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16.08.2022 21:29 Відповісти
Дякую.
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16.08.2022 22:23 Відповісти
Дивився відео по 50-60 хв , де товкли воду в ступі , розказуючи те , про що розказав медик з передка за 7 хв. І він розказав більше , ніж академічні інституції. Дякую йому.
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16.08.2022 22:54 Відповісти
Варто було б все це говорити українською. Не треба вчити ворогів
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17.08.2022 19:44 Відповісти
 
 