Корисна інформація: бойовий медик розповідає, чому гинуть солдати. ВIДЕО

Бойовий медик Харківського окремого батальйону територіальної оборони Варан розповів про головні причини того, що поранені бійці гинуть навіть після надання першої медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, медик-тероборонівець показав, як необхідно правильно діяти, щоб медична допомога на полі бою була максимально ефективна.

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