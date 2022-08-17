США опробовали модернизированную межконтинентальную ракету Minuteman III. ВИДЕО
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", в заявлении Пентагона отметили, что пуск является демонстрацией того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов надежны и эффективны для предупреждения угроз XXI века и успокоения наших союзников.
Испытания в начале месяца были отложены во избежание напряженности в отношениях с Китаем. В начале апреля США отменили испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации в отношениях с Москвой.
це суворий анекдот - оте Зєркало
у кацапов-андрофагов тоже скоро будет что-то может даже ещё покруче, как только это что-то появится в продаже на АлиЭкспресс
Путинская лачуга на глубине 200 м.
Вот почему Шойгу затараторил о том, что ЯО применяться не будет.
Чтоб вас порвало, трусливые клоуны. Отдайте ракету Украине , они проведут испытания с конкретным результатом ,не смотря что там скажут и подумают косоглазые генераторы вирусов и скрепные фашисты. Как с химарсами, уже на 10 лет очереди от заказчиков.