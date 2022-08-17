США опробовали модернизированную межконтинентальную ракету Minuteman III. ВИДЕО

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", в заявлении Пентагона отметили, что пуск является демонстрацией того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов надежны и эффективны для предупреждения угроз XXI века и успокоения наших союзников.

Испытания в начале месяца были отложены во избежание напряженности в отношениях с Китаем. В начале апреля США отменили испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации в отношениях с Москвой.

