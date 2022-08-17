РУС
США опробовали модернизированную межконтинентальную ракету Minuteman III. ВИДЕО

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", в заявлении Пентагона отметили, что пуск является демонстрацией того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов надежны и эффективны для предупреждения угроз XXI века и успокоения наших союзников.

Испытания в начале месяца были отложены во избежание напряженности в отношениях с Китаем. В начале апреля США отменили испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации в отношениях с Москвой.

Оно с бункера и не вылазило. Чмошное трусливое хло очень сильно трясется за свою никчемную шкурку.
17.08.2022 12:53 Ответить
Це натяк що запаребрік дістануть будь де.
17.08.2022 12:50 Ответить
вован плешивый мигом спрятался в бункере
17.08.2022 12:48 Ответить
17.08.2022 13:20 Ответить
Не, не доживёт до таких морщин. Ну, разве что на жопе.
17.08.2022 14:02 Ответить
На том месте ему морщины зализывают персональные жополизы
18.08.2022 08:26 Ответить
Это то самое *****, срущее в чемодан? И кого оно пугает? Своих глистов?
18.08.2022 07:39 Ответить
Україна заборонила Америці завдавати ударів по території РФ.
17.08.2022 14:10 Ответить
Ну, надо было опробовать эту межконтинентальную ракету на каких-нибудь военных объектах Крыма, зачем зря расходовать военное снаряжение.. )
17.08.2022 15:05 Ответить
Краще нам би дали випробувати)))
17.08.2022 12:54 Ответить
Вам дали випробувати все у 2019 році. Там були ракети "Грім 2", "Нептун", ледь не завершена ППО, але нірід екзамени на випробовування не витримв.
17.08.2022 13:58 Ответить
Вам дали випробувати все у 2016 році. Там були ракети "Грім 2", "Нептун", ледь не завершена ППО і навіть шанс збудувати патронний завод, але Бопідняв Багаторейдерськосвинарчуковий вирішив зачекати до наступних виборів.
17.08.2022 18:24 Ответить
Дрыщ ЗЕбанутый, ты так и кукарекаешь со своего обосцанного дивана, и у тебя до сих пор не закончилась, как буба криворогий обещал таким лохам, как ты, эпоха бедности? Болезный, так буба криворожский это обещал не таким лохам, как ты, а Бене КАЛ.омойскуму и своему кварталу 95.
18.08.2022 07:43 Ответить
нам би таких кілька штук, одну по бункеру і пару по кремлю
17.08.2022 12:55 Ответить
это вам не мультики снимать....
17.08.2022 12:57 Ответить
Що на це відповість "Союзмультфільм"?
17.08.2022 12:59 Ответить
"з посиланням на Зеркало тижня"

це суворий анекдот - оте Зєркало
17.08.2022 12:59 Ответить
У куточку тихенько схлипують кацапські піськандери...
17.08.2022 13:04 Ответить
Напоминание умалишённому из бункера, что не только у него есть ядерное оружие.
17.08.2022 13:12 Ответить
Я так понимаю, шо это не мультик
17.08.2022 13:13 Ответить
ну и чЬО?
у кацапов-андрофагов тоже скоро будет что-то может даже ещё покруче, как только это что-то появится в продаже на АлиЭкспресс
17.08.2022 13:15 Ответить
ну, Хйло предупреждения (а также международные договоренности) воспринимает скорее всего исключительно так, как и должен согласно своего именования.
17.08.2022 13:19 Ответить
Nu i chjo , u ruskih sabaka-robot s Aliexpress , u nevo na spine ognemjot sinei izolentoi ukrashen ...kak gafnet...🤣🤣🤣
17.08.2022 13:26 Ответить
брудні кацапи напружилися
17.08.2022 13:26 Ответить
От би по мацкві пи###донули. Поєднали,так би мовити,приємне з корисним...
17.08.2022 13:34 Ответить
Никакие бункеры уже не спасают: американские дивайсы пробивают на 2000 м (2 км).
Путинская лачуга на глубине 200 м.
Вот почему Шойгу затараторил о том, что ЯО применяться не будет.
17.08.2022 13:50 Ответить
ну вони говорили, що й нападати не будуть
17.08.2022 14:59 Ответить
дайте нам дві , ну щоб контрольний постріл зробити
17.08.2022 15:36 Ответить
НУ ВСЁ ВСЕ СВОИ ОСТАЛЬНЫЕ МОГУТ НАМ ОТДАВАТЬ !)
17.08.2022 21:27 Ответить
Испытания в начале месяца были отложены во избежание напряженности в отношениях с Китаем. В начале апреля США отменили испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации в отношениях с Москвой.

Чтоб вас порвало, трусливые клоуны. Отдайте ракету Украине , они проведут испытания с конкретным результатом ,не смотря что там скажут и подумают косоглазые генераторы вирусов и скрепные фашисты. Как с химарсами, уже на 10 лет очереди от заказчиков.
17.08.2022 21:43 Ответить
Ракета, яка перетворить Рашу на "ядерний попіл".
18.08.2022 09:33 Ответить
 
 