США випробували модернізовану міжконтинентальну ракету Minuteman III. ВIДЕО
Міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III запустили з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня", у заяві Пентагону зазначили, що пуск є демонстрацією того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів надійні та ефективні для попередження загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників.
Випробування на початку місяця було відкладено, щоб уникнути напруженості у відносинах із Китаєм. На початку квітня США скасовували випробувальний пуск цієї ракети, посилаючись на спробу не допустити ескалації у відносинах із Москвою.
це суворий анекдот - оте Зєркало
у кацапов-андрофагов тоже скоро будет что-то может даже ещё покруче, как только это что-то появится в продаже на АлиЭкспресс
Путинская лачуга на глубине 200 м.
Вот почему Шойгу затараторил о том, что ЯО применяться не будет.
Чтоб вас порвало, трусливые клоуны. Отдайте ракету Украине , они проведут испытания с конкретным результатом ,не смотря что там скажут и подумают косоглазые генераторы вирусов и скрепные фашисты. Как с химарсами, уже на 10 лет очереди от заказчиков.