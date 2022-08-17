УКР
США випробували модернізовану міжконтинентальну ракету Minuteman III. ВIДЕО

Міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III запустили з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня", у заяві Пентагону зазначили, що пуск є демонстрацією того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів надійні та ефективні для попередження загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників. 

Випробування на початку місяця було відкладено, щоб уникнути напруженості у відносинах із Китаєм. На початку квітня США скасовували випробувальний пуск цієї ракети, посилаючись на спробу не допустити ескалації у відносинах із Москвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США скасували випробування балістичної ракети, аби знизити ядерну напругу

випробування (405) ракети (4181) США (24353)
+29
Оно с бункера и не вылазило. Чмошное трусливое хло очень сильно трясется за свою никчемную шкурку.
17.08.2022 12:53 Відповісти
+26
Це натяк що запаребрік дістануть будь де.
17.08.2022 12:50 Відповісти
+24
вован плешивый мигом спрятался в бункере
17.08.2022 12:48 Відповісти
Не, не доживёт до таких морщин. Ну, разве что на жопе.
17.08.2022 14:02 Відповісти
На том месте ему морщины зализывают персональные жополизы
Это то самое *****, срущее в чемодан? И кого оно пугает? Своих глистов?
Україна заборонила Америці завдавати ударів по території РФ.
Ну, надо было опробовать эту межконтинентальную ракету на каких-нибудь военных объектах Крыма, зачем зря расходовать военное снаряжение.. )
Краще нам би дали випробувати)))
Вам дали випробувати все у 2019 році. Там були ракети "Грім 2", "Нептун", ледь не завершена ППО, але нірід екзамени на випробовування не витримв.
Вам дали випробувати все у 2016 році. Там були ракети "Грім 2", "Нептун", ледь не завершена ППО і навіть шанс збудувати патронний завод, але Бопідняв Багаторейдерськосвинарчуковий вирішив зачекати до наступних виборів.
Дрыщ ЗЕбанутый, ты так и кукарекаешь со своего обосцанного дивана, и у тебя до сих пор не закончилась, как буба криворогий обещал таким лохам, как ты, эпоха бедности? Болезный, так буба криворожский это обещал не таким лохам, как ты, а Бене КАЛ.омойскуму и своему кварталу 95.
нам би таких кілька штук, одну по бункеру і пару по кремлю
это вам не мультики снимать....
Що на це відповість "Союзмультфільм"?
"з посиланням на Зеркало тижня"

це суворий анекдот - оте Зєркало
У куточку тихенько схлипують кацапські піськандери...
Напоминание умалишённому из бункера, что не только у него есть ядерное оружие.
Я так понимаю, шо это не мультик
ну и чЬО?
у кацапов-андрофагов тоже скоро будет что-то может даже ещё покруче, как только это что-то появится в продаже на АлиЭкспресс
ну, Хйло предупреждения (а также международные договоренности) воспринимает скорее всего исключительно так, как и должен согласно своего именования.
Nu i chjo , u ruskih sabaka-robot s Aliexpress , u nevo na spine ognemjot sinei izolentoi ukrashen ...kak gafnet...🤣🤣🤣
брудні кацапи напружилися
От би по мацкві пи###донули. Поєднали,так би мовити,приємне з корисним...
Никакие бункеры уже не спасают: американские дивайсы пробивают на 2000 м (2 км).
Путинская лачуга на глубине 200 м.
Вот почему Шойгу затараторил о том, что ЯО применяться не будет.
ну вони говорили, що й нападати не будуть
дайте нам дві , ну щоб контрольний постріл зробити
НУ ВСЁ ВСЕ СВОИ ОСТАЛЬНЫЕ МОГУТ НАМ ОТДАВАТЬ !)
Испытания в начале месяца были отложены во избежание напряженности в отношениях с Китаем. В начале апреля США отменили испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации в отношениях с Москвой.

Чтоб вас порвало, трусливые клоуны. Отдайте ракету Украине , они проведут испытания с конкретным результатом ,не смотря что там скажут и подумают косоглазые генераторы вирусов и скрепные фашисты. Как с химарсами, уже на 10 лет очереди от заказчиков.
Ракета, яка перетворить Рашу на "ядерний попіл".
