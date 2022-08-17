США випробували модернізовану міжконтинентальну ракету Minuteman III. ВIДЕО

Міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III запустили з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня", у заяві Пентагону зазначили, що пуск є демонстрацією того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів надійні та ефективні для попередження загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників.

Випробування на початку місяця було відкладено, щоб уникнути напруженості у відносинах із Китаєм. На початку квітня США скасовували випробувальний пуск цієї ракети, посилаючись на спробу не допустити ескалації у відносинах із Москвою.

