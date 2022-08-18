РУС
Обстрел Харькова: среди погибших - мать легкоатлетки Табашник. ВИДЕО

табашник

Обстрел Харькова: среди погибших - мать легкоатлетки Табашник

Среди погибших в общежитии, куда утром 18 августа попала российская ракета – мать легкоатлетки Екатерины Табашник.

Спортсменка сообщила об этом в инстаграм-странице, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала в старости фото со свечой и словами "Мамочка, я тебя очень сильно люблю".

"Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу", - написала Екатерина.

Читайте: Оккупант Дремов об ударе по Харькову: Истребление мирных людей поможет нам выиграть войну

Под завалами общежития были найдены награды и грамоты Екатерины Табашник, которые хранила семья, пишет Суспільне.

Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник – участница и победительница международных соревнований.

Обстрел Харькова: среди погибших - мать легкоатлетки Табашник 01

Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі...
18.08.2022 13:12 Ответить
Ничего, кроме лютой смерти, вас фашисты с **********, не ждёт на украинской земле.
18.08.2022 13:13 Ответить
Щирі співчуття .Вічна пам'ять .
18.08.2022 13:19 Ответить
Нема прощення цим сволочам!
Ненавидіти кацапів потрібно - мертвих,живих,не народжених!
18.08.2022 13:58 Ответить
Співчуття...

бережи себе, Катерино
18.08.2022 14:40 Ответить
царство небесне убитим росіянами. коли наші начнуть бити у відповідь. що за політика соплєжуйства по відношеню до агресора в рф чому іде війна тільки на нашій території і рф дивляться по тб неначе бойові фільми а влда тільки розповідає скільки вбили мирних Українців.
18.08.2022 16:51 Ответить
 
 