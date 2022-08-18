Обстрел Харькова: среди погибших - мать легкоатлетки Табашник. ВИДЕО

Обстрел Харькова: среди погибших - мать легкоатлетки Табашник

Среди погибших в общежитии, куда утром 18 августа попала российская ракета – мать легкоатлетки Екатерины Табашник.

Спортсменка сообщила об этом в инстаграм-странице, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала в старости фото со свечой и словами "Мамочка, я тебя очень сильно люблю".

"Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу", - написала Екатерина.

Под завалами общежития были найдены награды и грамоты Екатерины Табашник, которые хранила семья, пишет Суспільне.

Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник – участница и победительница международных соревнований.