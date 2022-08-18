Обстріл Харкова: серед загиблих - мати легкоатлетки Табашник. ВIДЕО
Серед загиблих у гуртожитку, куди вранці 18 серпня влучила російська ракета, мати легкоатлетки Катерини Табашник.
Спортсменка повідомила про це в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала у сторіс фото зі свічею і словами "Мамочко, я тебе дуже сильно люблю".
"Русский мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу", - написала Катерина.
Під завалами гуртожитку знайшли нагороди й грамоти Катерини Табашник, які зберігала родина, пише Суспільне.
Харківська легкоатлетка Катерина Табашник - учасниця та переможниця міжнародних змагань.
Ненавидіти кацапів потрібно - мертвих,живих,не народжених!
бережи себе, Катерино