УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7492 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 938 7

Обстріл Харкова: серед загиблих - мати легкоатлетки Табашник. ВIДЕО

Серед загиблих у гуртожитку, куди вранці 18 серпня влучила російська ракета,  мати легкоатлетки Катерини Табашник.

Спортсменка повідомила про це в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала у сторіс фото зі свічею і словами "Мамочко, я тебе дуже сильно люблю".

"Русский мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу", - написала Катерина.

Також читайте: Окупант Дрьомов про удар по Харкову: Винищення мирних людей допоможе нам виграти війну

Під завалами гуртожитку знайшли нагороди й грамоти Катерини Табашник, які зберігала родина, пише Суспільне.

Харківська легкоатлетка Катерина Табашник - учасниця та переможниця міжнародних змагань.

Обстріл Харкова: серед загиблих - мати легкоатлетки Табашник 01

Автор: 

обстріл (30965) смерть (6828) Харків (5874)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі...
показати весь коментар
18.08.2022 13:12 Відповісти
Ничего, кроме лютой смерти, вас фашисты с **********, не ждёт на украинской земле.
показати весь коментар
18.08.2022 13:13 Відповісти
Щирі співчуття .Вічна пам'ять .
показати весь коментар
18.08.2022 13:19 Відповісти
Нема прощення цим сволочам!
Ненавидіти кацапів потрібно - мертвих,живих,не народжених!
показати весь коментар
18.08.2022 13:58 Відповісти
Співчуття...

бережи себе, Катерино
показати весь коментар
18.08.2022 14:40 Відповісти
царство небесне убитим росіянами. коли наші начнуть бити у відповідь. що за політика соплєжуйства по відношеню до агресора в рф чому іде війна тільки на нашій території і рф дивляться по тб неначе бойові фільми а влда тільки розповідає скільки вбили мирних Українців.
показати весь коментар
18.08.2022 16:51 Відповісти
 
 