Обстріл Харкова: серед загиблих - мати легкоатлетки Табашник. ВIДЕО

Серед загиблих у гуртожитку, куди вранці 18 серпня влучила російська ракета, мати легкоатлетки Катерини Табашник.

Спортсменка повідомила про це в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала у сторіс фото зі свічею і словами "Мамочко, я тебе дуже сильно люблю".

"Русский мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу", - написала Катерина.

Під завалами гуртожитку знайшли нагороди й грамоти Катерини Табашник, які зберігала родина, пише Суспільне.

Харківська легкоатлетка Катерина Табашник - учасниця та переможниця міжнародних змагань.