Последствия удара россиян по Краматорскому колледжу технологий и дизайна. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорскому колледжу технологий и дизайну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Сегодня на рассвете колледж подвергся обстрелу. Здание получило серьезные повреждения, однако обошлось без пострадавших. Цель россиян - уничтожить как можно больше инфраструктуры Донецкой области, убить как можно больше местных жителей", - говорится в сообщении.

