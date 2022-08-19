Последствия удара россиян по Краматорскому колледжу технологий и дизайна. ВИДЕО
Российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорскому колледжу технологий и дизайну.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Сегодня на рассвете колледж подвергся обстрелу. Здание получило серьезные повреждения, однако обошлось без пострадавших. Цель россиян - уничтожить как можно больше инфраструктуры Донецкой области, убить как можно больше местных жителей", - говорится в сообщении.
