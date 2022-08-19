РУС
Последствия удара россиян по Краматорскому колледжу технологий и дизайна. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорскому колледжу технологий и дизайну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Сегодня на рассвете колледж подвергся обстрелу. Здание получило серьезные повреждения, однако обошлось без пострадавших. Цель россиян - уничтожить как можно больше инфраструктуры Донецкой области, убить как можно больше местных жителей", - говорится в сообщении.

Краматорськ (2401) обстрел (29713) Донецкая область (10854)
