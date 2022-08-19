Наслідки удару росіян по Краматорському коледжу технологій та дизайну. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали удару по Краматорському коледжу технологій та дизайну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні на світанку коледж зазнав обстрілу. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, однак обійшлося без постраждалих. Мета росіян – знищити якомога більше інфраструктури Донеччини, вбити якомога більше місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

