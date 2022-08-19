РУС
Генсек ООН Гутерриш прибыл в одесский порт. ВИДЕО

В пятницу, 19 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в порт в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал TRT Haber. Видео визита чиновника в припортовой украинский город показали Telegram-каналы.

Далее Генсек ООН отправится в Стамбул, где посетит Совместный координационный центр.

Также смотрите: Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО

Одесса (8029) ООН (4265) порт (748) Турция (3544) Гутерриш Антониу (358)
Топ комментарии
+11
А в Оленівку немає бюажання поїхати? Разом з Вовою, під його особистим кронтролем?
19.08.2022 15:03 Ответить
+8
19.08.2022 15:58 Ответить
+6
Це він у ООН хєнєральний секретар. А в Одесі він ледве-ледве поц.
Украіну знищують, а цього поца цікавить лише зерно.
Може йому піти з цієї посади та зайнятися перевозками продовольства для голодуючих Африки?
19.08.2022 16:11 Ответить
отчаянный.
19.08.2022 14:55 Ответить
гадаєте, що рашисти обстріляють ракетою, як було у Києві?
19.08.2022 15:03 Ответить
Нет. Они его берегут.
19.08.2022 15:07 Ответить
19.08.2022 15:03 Ответить
19.08.2022 19:34 Ответить
Та дайте деду отдохнуть, возят по экскурсиям ишь ли... он уже устал делать озабоченный вид
19.08.2022 15:04 Ответить
контролер над контролерами... навіщо тоді той координаційний центр?... чи йому більше кошти спонсорів витрачати немає на що?...
19.08.2022 15:06 Ответить
Як дресована мавпа.
Фокуси показує, а ***** шарманку крутить.
19.08.2022 15:12 Ответить
Тільки зерно на умі...
19.08.2022 15:22 Ответить
19.08.2022 15:58 Ответить
Буде перебирати зерно ?
19.08.2022 15:31 Ответить
19.08.2022 16:11 Ответить
Найкращий коментар!
19.08.2022 17:11 Ответить
Дякую
19.08.2022 18:22 Ответить
У меня есть предположение, что после посещения Украины он поедет нагибать Путина.
19.08.2022 17:59 Ответить
как по твоему у проститутки получится нагнуть своего вип-клиента?
20.08.2022 18:26 Ответить
Треба було його зняти на фоні вибуху від парашної ракети та розповсюдити. Все одно від цього поца Україні ніякої користі. Лише самопіар.
19.08.2022 20:23 Ответить
 
 