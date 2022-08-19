Генсек ООН Гутерриш прибыл в одесский порт. ВИДЕО

В пятницу, 19 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в порт в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал TRT Haber. Видео визита чиновника в припортовой украинский город показали Telegram-каналы.

Далее Генсек ООН отправится в Стамбул, где посетит Совместный координационный центр.

