Генсек ООН Гутерріш прибув до одеського порту. ВIДЕО
У п’ятницю, 19 серпня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до порту в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал TRT Haber. Відео візиту чиновника до припортового українського міста показали Telegram-канали.
Далі Генсек ООн вирушить до Стамбула, де відвідає Спільний координаційний центр.
Фокуси показує, а ***** шарманку крутить.
Украіну знищують, а цього поца цікавить лише зерно.
Може йому піти з цієї посади та зайнятися перевозками продовольства для голодуючих Африки?