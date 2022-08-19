УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 250 18

Генсек ООН Гутерріш прибув до одеського порту. ВIДЕО

У п’ятницю, 19 серпня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до порту в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал TRT Haber. Відео візиту чиновника до припортового українського міста показали Telegram-канали.

Далі Генсек ООн вирушить до Стамбула, де відвідає Спільний координаційний центр.

Читайте також: Зеленський і Гуттеріш погодили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Автор: 

Одеса (5617) ООН (3449) порт (2100) Туреччина (3682) Гутерріш Антоніу (411)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А в Оленівку немає бюажання поїхати? Разом з Вовою, під його особистим кронтролем?
показати весь коментар
19.08.2022 15:03 Відповісти
+8
показати весь коментар
19.08.2022 15:58 Відповісти
+6
Це він у ООН хєнєральний секретар. А в Одесі він ледве-ледве поц.
Украіну знищують, а цього поца цікавить лише зерно.
Може йому піти з цієї посади та зайнятися перевозками продовольства для голодуючих Африки?
показати весь коментар
19.08.2022 16:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отчаянный.
показати весь коментар
19.08.2022 14:55 Відповісти
гадаєте, що рашисти обстріляють ракетою, як було у Києві?
показати весь коментар
19.08.2022 15:03 Відповісти
Нет. Они его берегут.
показати весь коментар
19.08.2022 15:07 Відповісти
А в Оленівку немає бюажання поїхати? Разом з Вовою, під його особистим кронтролем?
показати весь коментар
19.08.2022 15:03 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 19:34 Відповісти
Та дайте деду отдохнуть, возят по экскурсиям ишь ли... он уже устал делать озабоченный вид
показати весь коментар
19.08.2022 15:04 Відповісти
контролер над контролерами... навіщо тоді той координаційний центр?... чи йому більше кошти спонсорів витрачати немає на що?...
показати весь коментар
19.08.2022 15:06 Відповісти
Як дресована мавпа.
Фокуси показує, а ***** шарманку крутить.
показати весь коментар
19.08.2022 15:12 Відповісти
Тільки зерно на умі...
показати весь коментар
19.08.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 15:58 Відповісти
Буде перебирати зерно ?
показати весь коментар
19.08.2022 15:31 Відповісти
Це він у ООН хєнєральний секретар. А в Одесі він ледве-ледве поц.
Украіну знищують, а цього поца цікавить лише зерно.
Може йому піти з цієї посади та зайнятися перевозками продовольства для голодуючих Африки?
показати весь коментар
19.08.2022 16:11 Відповісти
Найкращий коментар!
показати весь коментар
19.08.2022 17:11 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
19.08.2022 18:22 Відповісти
У меня есть предположение, что после посещения Украины он поедет нагибать Путина.
показати весь коментар
19.08.2022 17:59 Відповісти
как по твоему у проститутки получится нагнуть своего вип-клиента?
показати весь коментар
20.08.2022 18:26 Відповісти
Треба було його зняти на фоні вибуху від парашної ракети та розповсюдити. Все одно від цього поца Україні ніякої користі. Лише самопіар.
показати весь коментар
19.08.2022 20:23 Відповісти
 
 