Генсек ООН Гутерріш прибув до одеського порту. ВIДЕО

У п’ятницю, 19 серпня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до порту в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал TRT Haber. Відео візиту чиновника до припортового українського міста показали Telegram-канали.

Далі Генсек ООн вирушить до Стамбула, де відвідає Спільний координаційний центр.

