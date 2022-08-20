РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7253 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 722 49

Рашисты разграбили галерею им. Куинджи. Украли даже экспонаты детей, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты разграбили галерею им. Куинджи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольская галерея им. Куинджи уничтожена и разграблена. Оккупанты разграбили все. Включая экспонаты выставки детей с инвалидностью", - подписал видео Андрющенко.

Читайте: Для деоккупации Мариуполя Силам обороны, прежде всего, необходимо уничтожить российскую ПВО, - спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат

галерея (14) Мариуполь (5748) оккупация (10311) Андрющенко Петр (596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Як же добре, що обраний народом України міністр Ткаченко знаючи про напад за цілих півроку до - розпорядився вивезти галерею в безпечне місце. Мудрий нарід вкотре зробив мудрий вибір.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:42 Ответить
+9
Навіщо так нагло брехати?
Твій преЗедент заявляв, що саме обраний в 2014 році президент не хотів закінчення війни і домовлятись с ху@лом.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:58 Ответить
+8
Ой, такі да!
ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА!!! МІНСКІЙ ДАГАВАРНЯК!!! ТАРГОВЛЯ НА КРАВІ!!!

Це ж не те, що купівля електроенергії у московитів, показ "Сватів" на московитських каналах, зустрічі в Омані та Парижі, зупинка ракетних програм та перекидання грошей з бюджету військових на будівництво доріг, невиконання за 3 роки жодного держоборон замовлення навіть на 50%... ЕТА ДРУГОЄ (с)

Так?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П
показать весь комментарий
20.08.2022 11:41 Ответить
И
показать весь комментарий
20.08.2022 11:58 Ответить
Д
показать весь комментарий
20.08.2022 12:07 Ответить
А
показать весь комментарий
20.08.2022 12:09 Ответить
Р
показать весь комментарий
20.08.2022 12:12 Ответить
Эскпонаты дитей? Это чо украли распятого мальчика?
показать весь комментарий
20.08.2022 13:08 Ответить
Ничего! Когда мы вернемся, то разопнем буквой Z еще ни одного мальчика-камуфлянчика!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:08 Ответить
Дурень чи мрієш ним бути ?
показать весь комментарий
21.08.2022 22:29 Ответить
Як же добре, що обраний народом України міністр Ткаченко знаючи про напад за цілих півроку до - розпорядився вивезти галерею в безпечне місце. Мудрий нарід вкотре зробив мудрий вибір.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:42 Ответить
Цього гандона ніхто не обирав.Його назначив другий гандон,як і Єрмака.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:46 Ответить
в плані його ніхто не обирав? він з партії Слуга Народу. Призначений партією Слуга Народу. Хто за Слугу Народу голосував? Єрмак?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:09 Ответить
намалювали вам результати, тепер як дурні - сєкта свідків 73% носитесь..

ото ж й вірно - що проріарять, в то й вірите

йдіть вчіть статистику..може що й дійде
показать весь комментарий
20.08.2022 13:22 Ответить
Вообще то война идет уже 9 лет если для тебя ето секрет. Поетому спасибо что мудрый нарiд в 2014 выбрал президента который сделал все чтобы не бить врага а умиротворять и торговать с ним
показать весь комментарий
20.08.2022 11:52 Ответить
Навіщо так нагло брехати?
Твій преЗедент заявляв, що саме обраний в 2014 році президент не хотів закінчення війни і домовлятись с ху@лом.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:58 Ответить
мой президент? А что мой президент не твой президент? Во вторых не помнишь кто 5 лет бегал и визжал что альтернативы мирным переговорам нету?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:00 Ответить
Я Яника я не вважала своїм президентом. І що?
А "визжать" любить твій през, ще із стадіону.
І війну закінчив в своїй голові ще в 2020, а може і не починав, не дивлячись на майже щоденні смерті українців від 2014.

2020 рік.

"Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni
показать весь комментарий
20.08.2022 12:08 Ответить
Так навіщо твій през брехав, що Порошенко не хотів закінчення війни?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:15 Ответить
Я не одобряю действий Зеленского. Я просто констатирую факт что одно говно не лучше другого.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:23 Ответить
На то розуму багато не треба, щоб усіх об'явити гівном, а себе д'Артаньяном.
А от щоб проаналізувати, порівняти конкретні дії, мозок потрібен.

Почнемо з елементарного: показуй 2 фото екіпіровки українського військового, одне зразка 2014, друге 2019.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:29 Ответить
Valter Valter, а чому ж це такий великий з сортностi гiмна ,пiдробляЭ тут дешевим тролем? Криза жанру?
показать весь комментарий
20.08.2022 13:18 Ответить
Ой, такі да!
ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА!!! МІНСКІЙ ДАГАВАРНЯК!!! ТАРГОВЛЯ НА КРАВІ!!!

Це ж не те, що купівля електроенергії у московитів, показ "Сватів" на московитських каналах, зустрічі в Омані та Парижі, зупинка ракетних програм та перекидання грошей з бюджету військових на будівництво доріг, невиконання за 3 роки жодного держоборон замовлення навіть на 50%... ЕТА ДРУГОЄ (с)

Так?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:02 Ответить
Вы забыли добавить про*баных 5 самых больших в Европе складов с боеприпасами, безальтернативного переговорщика Мертвечука, поставки в окупированный крым електроенергии и воды, вместо линии фронта с блиндажами и оборонительными сооружениями, комфортные пограничные пункты для тамженашихлюдей и тд. Я могу еще много перечислять. Так что какой бы нибыл Зеленский он результат работы Порошенка.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:10 Ответить
ага а потім прийшов Зеленський і побудував дамбу, щоб не давати воду в Крим і обрізав туди електрику, через що росіяни і хочуть підключити до Криму ЗАЕС.
Ой а це був не Зеленський? Ой!
показать весь комментарий
20.08.2022 12:14 Ответить
В Чехії хто підривав склади?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:16 Ответить
Тю та легко. Ви що не знаєте відповіді? Це у наших упоротих ультімейт аргумент. Приходить Зеленський, ставить його раком, їбе його в сраку, а ти йому кажеш "дивись, у тебе в сраці *** Зеленського" - а він тобі - "це всьо тому що Порошенко в Чехії склади підривав!"
показать весь комментарий
20.08.2022 12:20 Ответить
Почекаю що "народить" у відповідь те ftft. )
показать весь комментарий
20.08.2022 12:24 Ответить
А в Болгарii? А уявiть на мить,що було б з цими складами ( якби iх не пiдiрвали диверсанти ранiше) 24-года лютого??
показать весь комментарий
20.08.2022 13:25 Ответить
Зелебобик результат свого паи Саши,який экономив на контрацептивах..
показать весь комментарий
20.08.2022 13:22 Ответить
та ти шо, правда? Зеленський всю свою передвиборчу кампанію побудував на маніпуляціях про те, що Порошенко це президент війни і постійно лізе воювать з росією. А я, Владмір Лєксандровіч, сойдусь с путіним посєрєдінє і будєт мір.

А щодо торгівлі - нагадай мені чому саме при Зеленському ми почали купувать крадене українське вугілля у росіян? Чому ми почали купувати у росіян електрику? І як там Грін Філмз, до речі? На росії досі працює без будь-яких проблем і перешкод.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:12 Ответить
Тебе напомнить как в 2014-15 годах наши добровольцы показывали рельсы по которым ехали поезда с углем из Рашки и ОРДЛО, и говорили что справа мы воюем а слева Петя торгует с окупантами? Или напомнить как Петя бегал и кричал что всех расстреляет и посадит кто взорвал електроопоры ведущие в окупированный крым? Или напомнить как Петя перед выборами убрал всех адекватных конкурентов в результате вылезло Зеленское ЧМО и народ сказал раз так то лучше оно чем Петька?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:27 Ответить
Як, куди Пєтя прибрав адкеватних конкурентів?
Їхні прізвища?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:33 Ответить
Мабуть сам FT FT та його куратори.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:29 Ответить
Твій аргумент був би ОК, якби на всі 100% не був маячнею і вигадками.

На виборах було 38 кандидатів. Серед них мінімум три - проукраїнські. Зеленського вибрало 73% населення. Мабуть Порошенко теж бігав і погрожував всіх розстрілять, якщо за Зеленського не проголосують. Ну пам'ятаєш?
показать весь комментарий
20.08.2022 14:29 Ответить
а нагадати тобі муфлон,що поки орки не "націоналізували" шахти,всі ці шахти офіційно були українськими,і навіть платили податки до українського бюджету?
показать весь комментарий
21.08.2022 14:59 Ответить
Вони навіть скіфське золото невивезли, про що тут можна взагалі говорити,
чекаю на версію зебуїна, по типу, розграбування музеїв затримали просування ворога....
Саме страшне, що стадо вірить...попри всю логіку...
показать весь комментарий
20.08.2022 12:29 Ответить
Стаду пофіг. Для них українська культура починається і закінчується Кварталом 95. Куінджі? Айвазовський? Малєвіч? В їх очах це ***** для дивних смузіхльобів.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:30 Ответить
Ну так... Если они для того сюда и приперлись. Им же класную отмазку впарили- нацики де, трофеи, бла бла бла... Да еще и не грабители они а герои.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:44 Ответить
ну так якби міністр культури рятував не своє награбоване бабло, то й музеї були б евакуйовані, але у квартальської ж2 інші цінності.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:55 Ответить
Заклади освіти, лікарні, музеї, театри... ЗНИЩИТИ
Собачі будки, килими, унітази, побутова техніка... ВКРАСТИ
Діти, жінки, літні люди... ВБИТИ

Шольц каже, що це все путін, Португалія - що це "військова машина", а не "народ"...

З крадіями та терористами намагаються вести перемовини. Кожен вишукує свій "гешефт"...

Зупиніть Землю - я зійду (с)
показать весь комментарий
20.08.2022 11:56 Ответить
как-то не хочется теперь спашивать - почему не эвакуировали ?
просто после "одкровений преЗЕ" как-то все логично... готовились к шашлыкам...
показать весь комментарий
20.08.2022 12:10 Ответить
там в гілці вище пояснили чому. Зеленський ніхєра не робив, бо Порошенко існує. Якби не було Порошенка, то Зеленський би власними руками би русню рвав. А так боїться вийти з ОП, бо за гаражами Пєтя чекає, бить буде.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:16 Ответить
Де бляха-муха СБУ??? Коли цiм коментаторам повiдривають яйця???
показать весь комментарий
20.08.2022 12:59 Ответить
Ляпін нащадок НКВДешника?
показать весь комментарий
20.08.2022 13:19 Ответить
Позвоні Баканову насчьот етіх чортів, може полегшає
показать весь комментарий
20.08.2022 14:32 Ответить
у теьбе їх і не було худоба лизоблюдна)))
показать весь комментарий
21.08.2022 15:01 Ответить
Найбільш цінні експонати, сховала у себе вдома директор Маріупольського краєзнавчого музею Наталія Капустнікова, пізніше вона передала їх до Донецька. Чому в Донецьк? Запитайте у неї.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:41 Ответить
 
 