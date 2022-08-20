УКР
3 722 49

Рашисти розграбували галерею ім. Куїнджі. Вкрали навіть експонати дітей, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти розрабували галерея ім. Куїнджі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Маріупольска галерея ім. Куїнджі знищена та розграбована. Окупанти розграбували все. Включаючи експонати виставки дітей з інвалідністю", - підписав відео Андрющенко.

галерея (3) Маріуполь (3268) окупація (6873) Андрющенко Петро (709)
Топ коментарі
+11
Як же добре, що обраний народом України міністр Ткаченко знаючи про напад за цілих півроку до - розпорядився вивезти галерею в безпечне місце. Мудрий нарід вкотре зробив мудрий вибір.
20.08.2022 11:42 Відповісти
+9
Навіщо так нагло брехати?
Твій преЗедент заявляв, що саме обраний в 2014 році президент не хотів закінчення війни і домовлятись с ху@лом.
20.08.2022 11:58 Відповісти
+8
Ой, такі да!
ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА!!! МІНСКІЙ ДАГАВАРНЯК!!! ТАРГОВЛЯ НА КРАВІ!!!

Це ж не те, що купівля електроенергії у московитів, показ "Сватів" на московитських каналах, зустрічі в Омані та Парижі, зупинка ракетних програм та перекидання грошей з бюджету військових на будівництво доріг, невиконання за 3 роки жодного держоборон замовлення навіть на 50%... ЕТА ДРУГОЄ (с)

Так?
20.08.2022 12:02 Відповісти
П
20.08.2022 11:41 Відповісти
И
20.08.2022 11:58 Відповісти
Д
20.08.2022 12:07 Відповісти
А
20.08.2022 12:09 Відповісти
Р
20.08.2022 12:12 Відповісти
Эскпонаты дитей? Это чо украли распятого мальчика?
20.08.2022 13:08 Відповісти
Ничего! Когда мы вернемся, то разопнем буквой Z еще ни одного мальчика-камуфлянчика!
20.08.2022 20:08 Відповісти
Дурень чи мрієш ним бути ?
21.08.2022 22:29 Відповісти
Як же добре, що обраний народом України міністр Ткаченко знаючи про напад за цілих півроку до - розпорядився вивезти галерею в безпечне місце. Мудрий нарід вкотре зробив мудрий вибір.
20.08.2022 11:42 Відповісти
Цього гандона ніхто не обирав.Його назначив другий гандон,як і Єрмака.
20.08.2022 11:46 Відповісти
в плані його ніхто не обирав? він з партії Слуга Народу. Призначений партією Слуга Народу. Хто за Слугу Народу голосував? Єрмак?
20.08.2022 12:09 Відповісти
намалювали вам результати, тепер як дурні - сєкта свідків 73% носитесь..

ото ж й вірно - що проріарять, в то й вірите

йдіть вчіть статистику..може що й дійде
20.08.2022 13:22 Відповісти
Вообще то война идет уже 9 лет если для тебя ето секрет. Поетому спасибо что мудрый нарiд в 2014 выбрал президента который сделал все чтобы не бить врага а умиротворять и торговать с ним
20.08.2022 11:52 Відповісти
Навіщо так нагло брехати?
Твій преЗедент заявляв, що саме обраний в 2014 році президент не хотів закінчення війни і домовлятись с ху@лом.
20.08.2022 11:58 Відповісти
мой президент? А что мой президент не твой президент? Во вторых не помнишь кто 5 лет бегал и визжал что альтернативы мирным переговорам нету?
20.08.2022 12:00 Відповісти
Я Яника я не вважала своїм президентом. І що?
А "визжать" любить твій през, ще із стадіону.
І війну закінчив в своїй голові ще в 2020, а може і не починав, не дивлячись на майже щоденні смерті українців від 2014.

2020 рік.

"Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni
20.08.2022 12:08 Відповісти
Так навіщо твій през брехав, що Порошенко не хотів закінчення війни?
20.08.2022 12:15 Відповісти
Я не одобряю действий Зеленского. Я просто констатирую факт что одно говно не лучше другого.
20.08.2022 12:23 Відповісти
На то розуму багато не треба, щоб усіх об'явити гівном, а себе д'Артаньяном.
А от щоб проаналізувати, порівняти конкретні дії, мозок потрібен.

Почнемо з елементарного: показуй 2 фото екіпіровки українського військового, одне зразка 2014, друге 2019.
20.08.2022 12:29 Відповісти
Valter Valter, а чому ж це такий великий з сортностi гiмна ,пiдробляЭ тут дешевим тролем? Криза жанру?
20.08.2022 13:18 Відповісти
Ой, такі да!
ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА!!! МІНСКІЙ ДАГАВАРНЯК!!! ТАРГОВЛЯ НА КРАВІ!!!

Це ж не те, що купівля електроенергії у московитів, показ "Сватів" на московитських каналах, зустрічі в Омані та Парижі, зупинка ракетних програм та перекидання грошей з бюджету військових на будівництво доріг, невиконання за 3 роки жодного держоборон замовлення навіть на 50%... ЕТА ДРУГОЄ (с)

Так?
20.08.2022 12:02 Відповісти
Вы забыли добавить про*баных 5 самых больших в Европе складов с боеприпасами, безальтернативного переговорщика Мертвечука, поставки в окупированный крым електроенергии и воды, вместо линии фронта с блиндажами и оборонительными сооружениями, комфортные пограничные пункты для тамженашихлюдей и тд. Я могу еще много перечислять. Так что какой бы нибыл Зеленский он результат работы Порошенка.
20.08.2022 12:10 Відповісти
ага а потім прийшов Зеленський і побудував дамбу, щоб не давати воду в Крим і обрізав туди електрику, через що росіяни і хочуть підключити до Криму ЗАЕС.
Ой а це був не Зеленський? Ой!
20.08.2022 12:14 Відповісти
В Чехії хто підривав склади?
20.08.2022 12:16 Відповісти
Тю та легко. Ви що не знаєте відповіді? Це у наших упоротих ультімейт аргумент. Приходить Зеленський, ставить його раком, їбе його в сраку, а ти йому кажеш "дивись, у тебе в сраці *** Зеленського" - а він тобі - "це всьо тому що Порошенко в Чехії склади підривав!"
20.08.2022 12:20 Відповісти
Почекаю що "народить" у відповідь те ftft. )
20.08.2022 12:24 Відповісти
А в Болгарii? А уявiть на мить,що було б з цими складами ( якби iх не пiдiрвали диверсанти ранiше) 24-года лютого??
20.08.2022 13:25 Відповісти
Зелебобик результат свого паи Саши,який экономив на контрацептивах..
20.08.2022 13:22 Відповісти
та ти шо, правда? Зеленський всю свою передвиборчу кампанію побудував на маніпуляціях про те, що Порошенко це президент війни і постійно лізе воювать з росією. А я, Владмір Лєксандровіч, сойдусь с путіним посєрєдінє і будєт мір.

А щодо торгівлі - нагадай мені чому саме при Зеленському ми почали купувать крадене українське вугілля у росіян? Чому ми почали купувати у росіян електрику? І як там Грін Філмз, до речі? На росії досі працює без будь-яких проблем і перешкод.
20.08.2022 12:12 Відповісти
Тебе напомнить как в 2014-15 годах наши добровольцы показывали рельсы по которым ехали поезда с углем из Рашки и ОРДЛО, и говорили что справа мы воюем а слева Петя торгует с окупантами? Или напомнить как Петя бегал и кричал что всех расстреляет и посадит кто взорвал електроопоры ведущие в окупированный крым? Или напомнить как Петя перед выборами убрал всех адекватных конкурентов в результате вылезло Зеленское ЧМО и народ сказал раз так то лучше оно чем Петька?
20.08.2022 12:27 Відповісти
Як, куди Пєтя прибрав адкеватних конкурентів?
Їхні прізвища?
20.08.2022 12:33 Відповісти
Мабуть сам FT FT та його куратори.
20.08.2022 13:29 Відповісти
Твій аргумент був би ОК, якби на всі 100% не був маячнею і вигадками.

На виборах було 38 кандидатів. Серед них мінімум три - проукраїнські. Зеленського вибрало 73% населення. Мабуть Порошенко теж бігав і погрожував всіх розстрілять, якщо за Зеленського не проголосують. Ну пам'ятаєш?
20.08.2022 14:29 Відповісти
а нагадати тобі муфлон,що поки орки не "націоналізували" шахти,всі ці шахти офіційно були українськими,і навіть платили податки до українського бюджету?
21.08.2022 14:59 Відповісти
Вони навіть скіфське золото невивезли, про що тут можна взагалі говорити,
чекаю на версію зебуїна, по типу, розграбування музеїв затримали просування ворога....
Саме страшне, що стадо вірить...попри всю логіку...
20.08.2022 12:29 Відповісти
Стаду пофіг. Для них українська культура починається і закінчується Кварталом 95. Куінджі? Айвазовський? Малєвіч? В їх очах це ***** для дивних смузіхльобів.
20.08.2022 14:30 Відповісти
Ну так... Если они для того сюда и приперлись. Им же класную отмазку впарили- нацики де, трофеи, бла бла бла... Да еще и не грабители они а герои.
20.08.2022 11:44 Відповісти
ну так якби міністр культури рятував не своє награбоване бабло, то й музеї були б евакуйовані, але у квартальської ж2 інші цінності.
20.08.2022 11:55 Відповісти
Заклади освіти, лікарні, музеї, театри... ЗНИЩИТИ
Собачі будки, килими, унітази, побутова техніка... ВКРАСТИ
Діти, жінки, літні люди... ВБИТИ

Шольц каже, що це все путін, Португалія - що це "військова машина", а не "народ"...

З крадіями та терористами намагаються вести перемовини. Кожен вишукує свій "гешефт"...

Зупиніть Землю - я зійду (с)
20.08.2022 11:56 Відповісти
как-то не хочется теперь спашивать - почему не эвакуировали ?
просто после "одкровений преЗЕ" как-то все логично... готовились к шашлыкам...
20.08.2022 12:10 Відповісти
там в гілці вище пояснили чому. Зеленський ніхєра не робив, бо Порошенко існує. Якби не було Порошенка, то Зеленський би власними руками би русню рвав. А так боїться вийти з ОП, бо за гаражами Пєтя чекає, бить буде.
20.08.2022 12:16 Відповісти
Де бляха-муха СБУ??? Коли цiм коментаторам повiдривають яйця???
20.08.2022 12:59 Відповісти
Ляпін нащадок НКВДешника?
20.08.2022 13:19 Відповісти
Позвоні Баканову насчьот етіх чортів, може полегшає
20.08.2022 14:32 Відповісти
у теьбе їх і не було худоба лизоблюдна)))
21.08.2022 15:01 Відповісти
Найбільш цінні експонати, сховала у себе вдома директор Маріупольського краєзнавчого музею Наталія Капустнікова, пізніше вона передала їх до Донецька. Чому в Донецьк? Запитайте у неї.
20.08.2022 16:41 Відповісти
 
 