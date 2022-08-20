Рашисти розграбували галерею ім. Куїнджі. Вкрали навіть експонати дітей, - Андрющенко. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти розрабували галерея ім. Куїнджі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Маріупольска галерея ім. Куїнджі знищена та розграбована. Окупанти розграбували все. Включаючи експонати виставки дітей з інвалідністю", - підписав відео Андрющенко.
ото ж й вірно - що проріарять, в то й вірите
йдіть вчіть статистику..може що й дійде
Твій преЗедент заявляв, що саме обраний в 2014 році президент не хотів закінчення війни і домовлятись с ху@лом.
А "визжать" любить твій през, ще із стадіону.
І війну закінчив в своїй голові ще в 2020, а може і не починав, не дивлячись на майже щоденні смерті українців від 2014.
2020 рік.
"Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".
https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni
А от щоб проаналізувати, порівняти конкретні дії, мозок потрібен.
Почнемо з елементарного: показуй 2 фото екіпіровки українського військового, одне зразка 2014, друге 2019.
ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА!!! МІНСКІЙ ДАГАВАРНЯК!!! ТАРГОВЛЯ НА КРАВІ!!!
Це ж не те, що купівля електроенергії у московитів, показ "Сватів" на московитських каналах, зустрічі в Омані та Парижі, зупинка ракетних програм та перекидання грошей з бюджету військових на будівництво доріг, невиконання за 3 роки жодного держоборон замовлення навіть на 50%... ЕТА ДРУГОЄ (с)
Так?
Ой а це був не Зеленський? Ой!
А щодо торгівлі - нагадай мені чому саме при Зеленському ми почали купувать крадене українське вугілля у росіян? Чому ми почали купувати у росіян електрику? І як там Грін Філмз, до речі? На росії досі працює без будь-яких проблем і перешкод.
Їхні прізвища?
На виборах було 38 кандидатів. Серед них мінімум три - проукраїнські. Зеленського вибрало 73% населення. Мабуть Порошенко теж бігав і погрожував всіх розстрілять, якщо за Зеленського не проголосують. Ну пам'ятаєш?
чекаю на версію зебуїна, по типу, розграбування музеїв затримали просування ворога....
Саме страшне, що стадо вірить...попри всю логіку...
Собачі будки, килими, унітази, побутова техніка... ВКРАСТИ
Діти, жінки, літні люди... ВБИТИ
Шольц каже, що це все путін, Португалія - що це "військова машина", а не "народ"...
З крадіями та терористами намагаються вести перемовини. Кожен вишукує свій "гешефт"...
Зупиніть Землю - я зійду (с)
просто после "одкровений преЗЕ" как-то все логично... готовились к шашлыкам...