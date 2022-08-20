Украинские воины-десантники уничтожили автомобиль с оккупантами, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в определенных районах украинской Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.

"Да, воины разведывательного подразделения во время осуществления разведывательно-поисковых действий обнаружили тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж.