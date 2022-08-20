РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7425 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 541 8

Украинские воины-десантники уничтожили автомобиль с оккупантами, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в определенных районах украинской Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.

"Да, воины разведывательного подразделения во время осуществления разведывательно-поисковых действий обнаружили тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль", – говорится в сообщении.

Смотрите: На счету противотанкистов 79-й бригады ДШВ уже 10 танков и 15 БТР противника. ВIДЕО

Отмечается, что благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж.

уничтожение (8007) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (203) Десантно-штурмовые войска (240)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:52 Ответить
КРАСАВЧИКИ НАШИ ‼️🙏🙏🙏👍👍👍Героям Слава ‼️❤️💙💛‼️
показать весь комментарий
20.08.2022 15:18 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:53 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
20.08.2022 14:56 Ответить
Оце "хлопкі"!
Прямо "пєрєрастающіє в бурниє оваціі" (за Брежнєва так було модно коментувати виступи
"дарагого Лєоніда Ілліча".
показать весь комментарий
20.08.2022 15:03 Ответить
На концерті кабздона сьогодні аншлаг.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:06 Ответить
Сколько зловонной мрази расползлось по нашей земле , воздух стал не такой чистый , как появилась эта Мразь....
показать весь комментарий
20.08.2022 15:43 Ответить
Гарна робота, хлопці!
показать весь комментарий
20.08.2022 16:17 Ответить
 
 