Украинские воины-десантники уничтожили автомобиль с оккупантами, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО
Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в определенных районах украинской Донетчины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.
"Да, воины разведывательного подразделения во время осуществления разведывательно-поисковых действий обнаружили тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж.
Героям слава!!!
Прямо "пєрєрастающіє в бурниє оваціі" (за Брежнєва так було модно коментувати виступи
"дарагого Лєоніда Ілліча".