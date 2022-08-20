Українські воїни-десантники знищили автівку з окупантами, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують нищити російських окупантів у визначених районах української Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.

"Так, воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально- пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж.