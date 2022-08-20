УКР
Українські воїни-десантники знищили автівку з окупантами, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують нищити російських окупантів у визначених районах української Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.

"Так, воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально- пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж.

Слава Україні!!!
Героям слава!!!
20.08.2022 14:52 Відповісти
КРАСАВЧИКИ НАШИ ‼️🙏🙏🙏👍👍👍Героям Слава ‼️❤️💙💛‼️
20.08.2022 15:18 Відповісти
Браво!
20.08.2022 14:53 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
20.08.2022 14:56 Відповісти
Оце "хлопкі"!
Прямо "пєрєрастающіє в бурниє оваціі" (за Брежнєва так було модно коментувати виступи
"дарагого Лєоніда Ілліча".
20.08.2022 15:03 Відповісти
На концерті кабздона сьогодні аншлаг.
20.08.2022 15:06 Відповісти
Сколько зловонной мрази расползлось по нашей земле , воздух стал не такой чистый , как появилась эта Мразь....
20.08.2022 15:43 Відповісти
Гарна робота, хлопці!
