Українські воїни-десантники знищили автівку з окупантами, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО
Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують нищити російських окупантів у визначених районах української Донеччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗСУ.
"Так, воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально- пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям слава!!!
Прямо "пєрєрастающіє в бурниє оваціі" (за Брежнєва так було модно коментувати виступи
"дарагого Лєоніда Ілліча".