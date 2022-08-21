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В море под Одессой уничтожили дрейфующую мину. ВИДЕО

Спецподразделение Военно-морских сил ликвидировало в Одесской области мину.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Одесщине силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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ВМС (1489) Одесская область (3690) разминирование (724) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+3
Хочу поділитися тим що виклав Чекалкін -під фото спільної пресконференції трьох багатирей -
Дугин, Арестович и Корчинский - три богатыря "евразийского спецназа" После того как у России наметился новый вектор на "возврат" Украины, в 2004 году - Корчинский и официально вступил в ряды Высшего Совета Международного "Евразийского движения", того самого, где лидером является Дугин. В феврале 2005 Корчинский и его "солнечный инициатор" Арестович, вместе с Дугиным презентуют в Москеве "Евразийский антиоранжевый фронт". "То, что произошло на Украине является очередным этапом реорганизации геополитического пространства Евразии со стороны Соединенных Штатов, главная цель которых - "недопущение формирования на территории Евразии единого стратегического пространства, способного ограничивать военные и экономические интересы США" - заявил Александр Дугин на совместной с лидером украинской партии "Братство" Дмитро Корчинским пресс конференции в РИА "Новости".
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21.08.2022 14:29 Ответить
+3
Можна поцікавитись, ти з якого міста? Коли орки були в Ірпені, ти був у Києві? Чи ти взагалі з регіону, не охопленого війною? Ти знаєш як воно, не бути вдома пів року, слухати брехню з ОП що через 2-3 тижні буде страшний контрнаступ і повернемо Херсон, і ти з надією мрієш, як скоро додому повернешся, а по факту не то що Херсон, а навпаки вони до Миколаєва наближаються, і ти розумієш що такими темпами про дім можна забути назавжди і треба починати нове життя в іншому регіоні.
І діло тут не в ваті (якої не 60%, а 15%, і то, це показник до війни, а зараз і то менше), а в казках підарасів з ОП
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21.08.2022 14:44 Ответить
+3
а что им мешает это делать из Максимовки, Вавилово, Центрального, Шмидтового или Терновых Под?? Оттуда еще ближе, чем от Благодатного.
Наверное, потому что нужно ночью прибуксировать стволы и их замаскировать, потому что днём если не гражданские "глаза" на земле, так военные "глаза" в небе. А потом еще и б\к подвезти\подвозить регулярно. Не так все просто. Зайти ногами - это такое: как зашли, так и вышли.
Поэтому истерика на весь форум Цензора как минимум неуместна, а как максимум - просто вредна.
Хотя могу допустить, исходя из вашей даты регистрации, что ваша ирония насчет контрнаступления - не просто так.
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21.08.2022 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якось непомітно пройшла новина, що орки захопили Благодатне і вже 35км від Миколаєва. Скоро будуть знову стволкою бити.
Класний у нас контрнаступ.
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21.08.2022 14:25 Ответить
и шо ? Ирпень в 7и километрах от Киева. "ну и где они в киевской области ? - их нет... почему ? да потому шо получили *****... вот и все" (С) Маршал

вся эта возня вокруг Николаева - да потому шо ***** ваты 60%
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21.08.2022 14:28 Ответить
Можна поцікавитись, ти з якого міста? Коли орки були в Ірпені, ти був у Києві? Чи ти взагалі з регіону, не охопленого війною? Ти знаєш як воно, не бути вдома пів року, слухати брехню з ОП що через 2-3 тижні буде страшний контрнаступ і повернемо Херсон, і ти з надією мрієш, як скоро додому повернешся, а по факту не то що Херсон, а навпаки вони до Миколаєва наближаються, і ти розумієш що такими темпами про дім можна забути назавжди і треба починати нове життя в іншому регіоні.
І діло тут не в ваті (якої не 60%, а 15%, і то, це показник до війни, а зараз і то менше), а в казках підарасів з ОП
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21.08.2022 14:44 Ответить
я з Київа, був весь час у Києві, під час навали я був безпосередньо там де були орки під Києвом. я особисто з іншими такими як я, приклав руку к тому що "получили *****". Маю повне право ********* тих, хто в інших містах ниє що хтось їм щось повинен, або тих хто чесав собі яйця майже добу, поки цивільні мисливці відстрілювали русню по лісах, як могли.
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01.09.2022 21:04 Ответить
коли в тебе о 8ій годині ранку збирається банда з озброєних таксистів, айтівців, стоматологів, юристів, або якихось навідь хіпсрерів-бариста з дідовою двохстволкою, поки вояки вжарені роздають автомати усім підряд, і ти півтора місяці з ними живеш у лісах - ниття якоєсь вати, шо захопили їх місто, стає тобі доволі смішним.
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01.09.2022 21:09 Ответить
а что им мешает это делать из Максимовки, Вавилово, Центрального, Шмидтового или Терновых Под?? Оттуда еще ближе, чем от Благодатного.
Наверное, потому что нужно ночью прибуксировать стволы и их замаскировать, потому что днём если не гражданские "глаза" на земле, так военные "глаза" в небе. А потом еще и б\к подвезти\подвозить регулярно. Не так все просто. Зайти ногами - это такое: как зашли, так и вышли.
Поэтому истерика на весь форум Цензора как минимум неуместна, а как максимум - просто вредна.
Хотя могу допустить, исходя из вашей даты регистрации, что ваша ирония насчет контрнаступления - не просто так.
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21.08.2022 14:59 Ответить
опять какие то приматы пошли купаться вопреки запрету и "нашли мину" ? ))))
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21.08.2022 14:25 Ответить
Хочу поділитися тим що виклав Чекалкін -під фото спільної пресконференції трьох багатирей -
Дугин, Арестович и Корчинский - три богатыря "евразийского спецназа" После того как у России наметился новый вектор на "возврат" Украины, в 2004 году - Корчинский и официально вступил в ряды Высшего Совета Международного "Евразийского движения", того самого, где лидером является Дугин. В феврале 2005 Корчинский и его "солнечный инициатор" Арестович, вместе с Дугиным презентуют в Москеве "Евразийский антиоранжевый фронт". "То, что произошло на Украине является очередным этапом реорганизации геополитического пространства Евразии со стороны Соединенных Штатов, главная цель которых - "недопущение формирования на территории Евразии единого стратегического пространства, способного ограничивать военные и экономические интересы США" - заявил Александр Дугин на совместной с лидером украинской партии "Братство" Дмитро Корчинским пресс конференции в РИА "Новости".
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21.08.2022 14:29 Ответить
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21.08.2022 14:35 Ответить
Это хорошо. Еще одна спасённая жизнь как минимум одного "купальщика".
Хотя... старик Дарвин не будет доволен.
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21.08.2022 14:36 Ответить
 
 