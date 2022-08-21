В море под Одессой уничтожили дрейфующую мину. ВИДЕО

Спецподразделение Военно-морских сил ликвидировало в Одесской области мину.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Одесщине силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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