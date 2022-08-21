В море под Одессой уничтожили дрейфующую мину. ВИДЕО
Спецподразделение Военно-морских сил ликвидировало в Одесской области мину.
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Одесщине силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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Класний у нас контрнаступ.
вся эта возня вокруг Николаева - да потому шо ***** ваты 60%
І діло тут не в ваті (якої не 60%, а 15%, і то, це показник до війни, а зараз і то менше), а в казках підарасів з ОП
Наверное, потому что нужно ночью прибуксировать стволы и их замаскировать, потому что днём если не гражданские "глаза" на земле, так военные "глаза" в небе. А потом еще и б\к подвезти\подвозить регулярно. Не так все просто. Зайти ногами - это такое: как зашли, так и вышли.
Поэтому истерика на весь форум Цензора как минимум неуместна, а как максимум - просто вредна.
Хотя могу допустить, исходя из вашей даты регистрации, что ваша ирония насчет контрнаступления - не просто так.
Дугин, Арестович и Корчинский - три богатыря "евразийского спецназа" После того как у России наметился новый вектор на "возврат" Украины, в 2004 году - Корчинский и официально вступил в ряды Высшего Совета Международного "Евразийского движения", того самого, где лидером является Дугин. В феврале 2005 Корчинский и его "солнечный инициатор" Арестович, вместе с Дугиным презентуют в Москеве "Евразийский антиоранжевый фронт". "То, что произошло на Украине является очередным этапом реорганизации геополитического пространства Евразии со стороны Соединенных Штатов, главная цель которых - "недопущение формирования на территории Евразии единого стратегического пространства, способного ограничивать военные и экономические интересы США" - заявил Александр Дугин на совместной с лидером украинской партии "Братство" Дмитро Корчинским пресс конференции в РИА "Новости".
Хотя... старик Дарвин не будет доволен.