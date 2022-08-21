Самые яркие моменты уничтожения российской техники в течение недели. ВИДЕО

Украинские военные продолжают овладевать новыми образцами иностранного вооружения и эффективно уничтожают технику и личный состав врага.

Об этом говорится в выпуске программы "Военкор" от Украинского военного телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты собрали самые яркие моменты уничтожения российской техники, показали репортаж изнутри польской САУ "Краб", рассказали об артиллерийской дуэли на Донетчине и о том, как британские гаубицы Л-119 уничтожают врага на передовой.

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