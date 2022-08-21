Самые яркие моменты уничтожения российской техники в течение недели. ВИДЕО
Украинские военные продолжают овладевать новыми образцами иностранного вооружения и эффективно уничтожают технику и личный состав врага.
Об этом говорится в выпуске программы "Военкор" от Украинского военного телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты собрали самые яркие моменты уничтожения российской техники, показали репортаж изнутри польской САУ "Краб", рассказали об артиллерийской дуэли на Донетчине и о том, как британские гаубицы Л-119 уничтожают врага на передовой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ти ще не ситий "узькім міром", який цвинтарний?..
Слава ЗСУ !!!