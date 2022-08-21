РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4536 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 621 5

Самые яркие моменты уничтожения российской техники в течение недели. ВИДЕО

Украинские военные продолжают овладевать новыми образцами иностранного вооружения и эффективно уничтожают технику и личный состав врага.

Об этом говорится в выпуске программы "Военкор" от Украинского военного телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты собрали самые яркие моменты уничтожения российской техники, показали репортаж изнутри польской САУ "Краб", рассказали об артиллерийской дуэли на Донетчине и о том, как британские гаубицы Л-119 уничтожают врага на передовой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских ударов по Харьковщине. ФОТОрепортаж

ВСУ (6735)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в ці години російські свині кидають відосіки як вони штурмуютьть Артемівськ.. такни і вся інша техніка проти піхоти https://www.youtube.com/watch?v=BEbfST0XN7U https://www.youtube.com/watch?v=BEbfST0XN7U

показать весь комментарий
21.08.2022 15:08 Ответить
Nature, «Артемівськ» зараз називають тільки за "парєбріком" або ті, хто проросійськи налаштований.
ти ще не ситий "узькім міром", який цвинтарний?..
показать весь комментарий
21.08.2022 16:23 Ответить
Вот это демилитаризация по плану!
показать весь комментарий
21.08.2022 15:08 Ответить
Наші люди і у війні красиві - слава Героям!
показать весь комментарий
21.08.2022 16:12 Ответить
Красівоє показують!!!

Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
21.08.2022 16:28 Ответить
 
 