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Новини Відео Війна
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Найяскравіші моменти знищення російської техніки протягом тижня. ВIДЕО

Українські військові опановують все більше зразків іноземного озброєння та ефективно нищать техніку й особовий склад ворога.

Про це йдеться у випуску програми "Воєнкор" від Українського військового телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти зібрали найяскравіші моменти знищення російської техніки, показали репортаж зсередини польської САУ "Краб", розповіли про артилерійську дуель на Донеччині та про те, як британські гаубиці Л -119 нищать ворога на передовій.

Читайте: Командир взводу 128-ї бригади ТРО Денисенко: Наші батальйони розірвані і розкидані по різних ОУВах, бо якомусь параноїку в ОП здалося, що ми "приватна армія Корбана"

Автор: 

ЗСУ (7717)


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а в ці години російські свині кидають відосіки як вони штурмуютьть Артемівськ.. такни і вся інша техніка проти піхоти https://www.youtube.com/watch?v=BEbfST0XN7U https://www.youtube.com/watch?v=BEbfST0XN7U

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21.08.2022 15:08 Відповісти
Nature, «Артемівськ» зараз називають тільки за "парєбріком" або ті, хто проросійськи налаштований.
ти ще не ситий "узькім міром", який цвинтарний?..
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21.08.2022 16:23 Відповісти
Вот это демилитаризация по плану!
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21.08.2022 15:08 Відповісти
Наші люди і у війні красиві - слава Героям!
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21.08.2022 16:12 Відповісти
Красівоє показують!!!

Слава ЗСУ !!!
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21.08.2022 16:28 Відповісти
 
 