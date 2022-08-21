Найяскравіші моменти знищення російської техніки протягом тижня. ВIДЕО

Українські військові опановують все більше зразків іноземного озброєння та ефективно нищать техніку й особовий склад ворога.

Про це йдеться у випуску програми "Воєнкор" від Українського військового телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти зібрали найяскравіші моменти знищення російської техніки, показали репортаж зсередини польської САУ "Краб", розповіли про артилерійську дуель на Донеччині та про те, як британські гаубиці Л -119 нищать ворога на передовій.

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