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Последствия вражеских ударов по Харьковщине. ФОТОрепортаж

харківщина

Российские оккупанты ежедневно атакуют населенные пункты и уничтожают инфраструктуру Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, в пгт Рогань Харьковского района ракета попала в частный дом. В результате попадания произошел пожар. Пострадали мирные жители.

"Также ракетный удар зафиксирован в поселке Докучаевское Харьковского района. Повреждены хозяйственные здания учебного учреждения, частного предприятия, заборы, транспортные средства. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Предварительно обстрел производился ракетой типа С-300.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы. Полицейские провели осмотр мест происшествий и собрали вещественные доказательства.

Следователями решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Последствия вражеских ударов по Харьковщине 01
Последствия вражеских ударов по Харьковщине 02
Последствия вражеских ударов по Харьковщине 03
Последствия вражеских ударов по Харьковщине 04

Автор: 

обстрел (28205) Нацполиция (16603) Харьковщина (5577)


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